Αnimasyros 2021: Το μαγικό ταξίδι στον κόσμο του animation ξεκίνησε!

Στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, η επίσημη παρουσίαση της 14ης διοργάνωσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Animasyros, παρουσία υψηλών προσκεκλημένων, καλλιτεχνών, φίλων και υποστηρικτών του Φεστιβάλ.

Ο Πρόεδρος του Animasyros, Βασίλης Καραμητσάνης ήταν ο κεντρικός παρουσιαστής της εκδήλωσης, ενώ η βραδιά είχε ταυτόχρονη διερμηνεία στην αγγλική και τη νοηματική γλώσσα.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, Λευτέρης Γιοβανίδης, καλωσόρισε το κοινό στο θέατρο, αναφέροντας “Μας συνδέουν πολλά στον Πειραιά με τη Σύρο. Πέρα από το κομμάτι του κινηματογράφου που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και εγώ ο ίδιος αγαπώ ιδιαίτερα, υπάρχει μία αδελφοποίηση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά με το Θέατρο Απόλλων της Σύρου. Είμαστε δύο θέατρα που έχουμε μία μεγάλη και σημαντική ιστορία, και θεωρήσαμε πως είναι σημαντικό να μπορεί ο ένας να βοηθάει τον άλλον και να συνεργαζόμαστε. Ο λόγος που σας το αναφέρω αυτό είναι πως κορμός αυτής της αδελφοποίησης είναι το Animasyros.”

Στην εκδήλωση έδωσε το παρών ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, κύριος Νικόλας Γιατρομανωλάκης, ο οποίος υπογράμμισε ότι “Το Animasyros έχει αποδείξει την αξία του καθ΄όλη τη διάρκεια αυτών των χρόνων μέσα από το γεγονός πως έχει εξελιχθεί, έχει προσθέσει καινούργιες ενότητες και θεματικές και έχει πλέον ένα πολύ σημαντικό -κατά τη γνώμη μου κομμάτι- που είναι αυτό της Αγοράς. Όλα αυτά δίνουν μία νέα διάσταση στο Φεστιβάλ. Επίσης, έχει αποδείξει και κάτι που είναι μέρος και της δικής μας στρατηγικής, ότι τα φεστιβάλ μπορούν να παίξουν έναν ρόλο προστιθέμενης αξίας σε μικρές κοινωνίες, όπως για παράδειγμα η Σύρος, έχοντας ένα μοναδικό αποτύπωμα σε τέτοιες περιοχές. Για όλους αυτούς τους λόγους και έχοντας και τον ρόλο του θεματοφύλακα της ελληνικής κινηματογραφίας, της οποίας το animation είναι αναπόσπαστο μέρος, το Υπουργείο Πολιτισμού αποτελεί ένα από τους βασικούς και διαρκείς υποστηρικτές του Animasyros, αλλά και γενικότερα του animation”.

Έπειτα, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης πήρε τον λόγο, μιλώντας για τη συμβολή του Animasyros στον ελληνικό τουρισμό: “Ο ΕΟΤ στηρίζει το Animasyros για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί δεν είναι ένα απλό φεστιβάλ, είναι ένας θεσμός που έχει ξεπεράσει τα όρια της χώρας, έχει μία διεθνή διάσταση και μία ευρύτερη παρέμβαση στα καλλιτεχνικά ζητήματα, ειδικά του σύγχρονου πολιτισμού και του animation. Και δεύτερος λόγος είναι πως δίνει προστιθέμενη αξία στις Κυκλάδες, και ειδικά στη Σύρο όπου πραγματοποιείται, διότι από εδώ και πέρα -ειδικά στη μετά covid εποχή- έχει πολύ μεγάλη σημασία οι τουριστικοί μας προορισμοί να δείχνουν και καινούργια πράγματα. Δεν αρκεί πια το ήλιος και θάλασσα. Χρειαζόμαστε προστιθέμενη αξία, χρειαζόμαστε νέες πηγές έμπνευσης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Ένας από τους παράγοντες έμπνευσης είναι και το Animasyros.”

Καθώς, η φετινή διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», ο Κωνσταντίνος Κοντογιάννης, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Επιτροπής, μίλησε για την εν λόγω συνεργασία: “Η επιτροπή κατέβαλε κάθε προσπάθεια μέσα στο πλαίσιο που επέτρεπαν οι συνθήκες, να προωθήσει και δράσεις άμεσα συνδεδεμένες με τον πολιτισμό. Το Animasyros είναι σίγουρα μία από αυτές και είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό. Μάλιστα, η συνεργασία μας κατά τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ “σε γνωρίζω από την όψη - 200 Χρόνια Ελλάδα!”, πραγματοποιήθηκε με πολύ μεράκι, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι’ αυτό. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο Φεστιβάλ.”

Στη συνέχεια ο Παναγιώτης Κουάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΟΜΕ, πήρε τον λόγο, μιλώντας για τη στρατηγική συνεργασία του ΕΚΟΜΕ με το Animasyros : “Για εμάς το animation είναι κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής μας ανάπτυξης ενός υγιούς οπτικοακουστικού κλάδου, γι’ αυτό και υποστηρίζουμε δράσεις όπως είναι το Animasyros. Εξωστρεφείς δράσεις οι οποίες φέρνουν και ξένους στην Ελλάδα και αναδεικνύουν την εξωτερική παραγωγή. Το Animasyros κάθε χρόνο μας εκπλήσσει πολύ θετικά, γιατί έχει πάντα κάτι καινούργιο να μας πει και να μας δείξει. Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Κάθε χρόνο το πάνε ένα βήμα πιο μπροστά. Ειδικά κατά την περίοδο της πανδημίας προσαρμόστηκαν με ένα εξαιρετικό τρόπο και δημιούργησαν ένα υβριδικό φεστιβάλ στη Σύρο.”

Το 14ο Animasyros πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, γιορτάζοντας τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Νέλλυ Παλαιολόγου, Εκπρόσωπος Τύπου της Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα, και ο Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, μίλησαν από κοινού για τη συνεργασία, αλλά και το βραβείο που θα δοθεί στο πλαίσιο του φεστιβάλ, τιμώντας δομικές αξίες της ευρωπαϊκής ένωσης. Η κα Παλαιολόγου ανέφερε μεταξύ άλλων: “Γιορτάζουμε τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προαπαιτούμενο, όμως, για να είναι κάποιος μέλος στον θεσμό αυτόν, είναι ο σεβασμός στις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η ισότητα, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η αλληλεγγύη, η διαφορετικότητα στον σεξουαλικό προσανατολισμό. Γι’ αυτό τον λόγο είμαστε εδώ, γιατί οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο Animasyros, ασπάζονται αυτές τις αξίες. Η πρώτη μας, λοιπόν, συμβολή είναι ένα βραβείο που θα προωθήσει εκείνη τη ταινία, η οποία θα επιλεχθεί από την κριτική επιτροπή ως η καλύτερη που προωθεί τις ευρωπαϊκές αξίες που μόλις ανέφερα.”

Στη συνέχεια, ο κύριος Τσουτσοπλίδης μίλησε για τη σύνδεση της επανάστασης με την ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση: “Είναι μία χρονιά διπλά επετειακή, είναι τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 200 χρόνια από την αρχή της Σύγχρονης Ελλάδας. Τα δύο αυτά γεγονότα φάνηκε από τις δημόσιες συζητήσεις που προσπαθήσαμε να ενθαρρύνουμε στις κοινές μας δράσεις, αλλά και από άλλες αυθόρμητες δημόσιες συζητήσεις, πως έχουν μία οργανική σχέση. Η Ελληνική Επανάσταση πριν από 200 χρόνια, είχε ήδη εγγράψει στο γενετικό της κώδικα τις αξίες του διαφωτισμού. Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία προσπάθεια, η οποία χαρακτηρίζεται από αυτές τις αξίες, η Ελλάδα 160 χρόνια μετά το ξεκίνημα της αβίαστα έφτασε να ενταχθεί σε αυτή την οικογένεια. Αυτά τα δύο πράγματα ενώθηκαν σε μία ιστορική συνέχεια. Έτσι, στη Σύρο μέσα από μία συζήτηση με ένα animator θέλουμε να εμπνεύσουμε μία animation έκφραση αυτού του σύνθετου ζητήματος.”





Ειδική μνεία πραγματοποιήθηκε από τον Βασίλη Καραμητσάνη, για τη διαχρονική στήριξη της ακτοπλοϊκής εταιρείας BLUE STAR FERRIES στο Animasyros. Επιπλέον, στο πλαίσιο του εορτασμού των 20 χρόνων λειτουργίας της, η BLUE STAR FERRIES διοργανώνει, σε συνεργασία με το Animasyros, έναν διεθνή διαγωνισμό animation για το νέο τηλεοπτικό σποτ της μασκότ της εταιρείας, BLUESTARINO. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε δημιουργούς animation εντός και εκτός Ελλάδας, καλώντας τους να συμμετάσχουν με τις δημιουργικές τους προτάσεις. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 31 Δεκεμβρίου και οι τρεις νικήτριες ταινίες θα επιλεγούν από μία επταμελή κριτική επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους του ανιμέισον, της διαφήμισης και της BLUE STAR FERRIES. Το παρών στην εκδήλωση έδωσε ο συντονιστής Μάρκετινγκ και Διαφήμισης της εταιρείας, κος Γιώργος Σακέλλης.

Βασικό υποστηρικτή του φεστιβάλ αποτελεί και η αεροπορική εταιρεία Sky Express. Η Άννα Κατσανέβα, Υπεύθυνη Πωλήσεων της Sky Express, ανέφερε μεταξύ άλλων: “Με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό αγκαλιάσαμε αυτή τη διοργάνωση, ενός Φεστιβάλ μιας σύγχρονης μορφής τέχνης. Είναι ένας ιδιαίτερα αγαπητός θεσμός. Ως χορηγός αερομεταφοράς η Sky Express ανέλαβε τη μετακίνηση των μελών της διοργάνωσης στη Σύρο, δημιουργώντας μία γέφυρα για να μεταφερθεί η αγάπη της τέχνης του animation από όλη την Ευρώπη στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων.”

Ακολούθησε η προβολή της ταινίας μικρού μήκους Αττίκ - 90 Δεύτερα για τον Κλέωνα Τριανταφύλλου, που αφηγείται την έντονη και περιπετειώδη ζωή του συνθέτη Αττίκ και αποτελεί την δεύτερη ταινία της σειράς «Ενενήντα Δεύτερα». Η σειρά είναι καρπός της συνεργασίας του Animasyros με τον ραδιοφωνικό σταθμό Μελωδία 99,2 και αφηγείται τη ζωή πολυαγαπημένων Ελλήνων τραγουδοποιών και τραγουδιστών που έχουν αφήσει εποχή στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, πλαισιωμένη από ένα εμβληματικό τραγούδι τους και σκηνοθετημένη από ανερχόμενους σκηνοθέτες ανιμέισον.

Ο Δημήτρης Βραχνός, διευθυντής του Μελωδία μίλησε για αυτό το νέο εγχείρημα: “Μας συνδέει μία μακρά φιλία με το Animasyros, όμως πέρσι είχαμε την ιδέα να επεκτείνουμε τη σχέση μας, δημιουργώντας ταινίες μικρού μήκους animation, με θέμα το ελληνικό τραγούδι. Το οποίο είναι αναπάντεχο, καθώς το ελληνικό τραγούδι συνήθως συναντάται σε άλλες περιοχές. Ωστόσο, αυτά τα φιλμ είναι μία προσπάθεια να το φέρουμε σε ένα ακροατήριο νεότερο και σε μία φόρμα τέχνης, που θα αναδείξει κάτι ακόμα από αυτό το ρεπερτόριο. Πέρσι λοιπόν είχαμε την ιδέα να κάνουμε μία ταινία μικρού μήκους, για να τιμήσουμε την Βίκυ Μοσχολιού. Φέτος, αποφασίσαμε να αφιερώσουμε αυτή την ταινία στον Αττίκ, αυτόν τον κοσμοπολίτη συνθέτη, που με τα τραγούδια του έφερε στην πολύπαθη Ελλάδα μία ατμόσφαιρα Δύσης, σεβόμενος όμως την ελληνική γλώσσα.”

Χαιρετισμό απηύθυνε και η σκηνοθέτιδα του βίντεο ΑΤΤΙΚ, Georgia Burnell, μιλώντας για τη δημιουργία του. Η Βρετανίδα δημιουργός ξεπέρασε με μεγάλη ευκολία το γεγονός ότι δεν γνωρίζει ελληνικά και προσέγγισε με ιδιαίτερη ευαισθησία τον Αττίκ και το περίφημο τραγούδι του “Ζητάτε να σας πω”, που στην ταινία ακούγεται σε νέα διασκευή με τη φωνή της Χριστίνας Γκόλια, επιβεβαιώνοντας έτσι την οικουμενικότητα του μεγάλου αυτού τραγουδοποιού.

Σε μία συγκινητική στιγμή της βραδιάς, τρία μέλη του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ο Δημήτρης, ο Στέλιος και ο Γιώργος, που συμμετείχαν στο καθιερωμένο εργαστήριο για άτομα που παλεύουν με τις εξαρτήσεις με τα ναρκωτικά, μίλησαν για την εμπειρία της συμμετοχής τους: “Θέλουμε να πούμε ένα ευχαριστώ από όλη την κοινότητα στο Animasyros. Μας δόθηκε η ευκαιρία να δημιουργήσουμε μία ταινία μικρού μήκους μέσα από τη δική μας ματιά και μέσα από τις δικές μας εμπειρίες. Εμπνεόμενοι από το έργο του Διονύσιου Σολωμού “Ελεύθεροι Πολιορκημένοι”, δημιουργήσαμε ένα βίντεο το οποίο ονομάστηκε “Πορεία Ελεύθερη”, που ευχόμαστε να έχουμε.”, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσαν: “Η πηγή έμπνευσης εν τέλει ήταν ο αγώνας που δόθηκε πριν 200 χρόνια από τους προγόνους μας, που πολεμούσαν για τη δική τους ελευθερία, και ουσιαστικά ταυτίζεται απόλυτα με τον σημερινό αγώνα που κάνουμε εγώ και τα παιδιά και τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας, ως προς τη δική μας ελευθερία από τις εξαρτήσεις και από τις κακές συνήθειες.”

Στη συνέχεια, ο Βασίλης Καραμητσάνης αναφέρθηκε και στην υποστήριξη που έχει δεχθεί το Φεστιβάλ από τη Βουλή των Ελλήνων, μεταφέροντας το μήνυμα του Βουλευτή Κυκλάδων, κύριου Φίλιππου Φόρτωμα, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων: “Το AnimaSyros δεν είναι μια απλή διοργάνωση. Είναι η μετουσίωση των αισθήσεων σε έργα που ξετυλίγουν τις βαθύτερες σκέψεις των δημιουργών τους και η διοργάνωσή του δίνει βήμα προβολής και επικοινωνίας με το κοινό που διψά για νέες εικόνες, κίνηση και τεχνολογία. Είμαι βέβαιος πως και φέτος, καθ΄όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ, θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε εξαιρετικές δουλειές και να δούμε την πραγματικότητα μέσα από τα μάτια καταξιωμένων στον χώρο τους δημιουργών και καλλιτεχνών’.

Τέλος, ο Συντονιστής Προγράμματος του Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Animasyros Στέφανος Κόλλιας και η Tünde Vollenbroek, παραγωγός ταινιών και επικεφαλής προγραμματισμού στο Kaboom Amsterdam Animation Festival, η οποία βρίσκεται Επικεφαλής του Διεθνούς Προγράμματος του Animasyros, παρουσίασαν το φετινό πρόγραμμα.

Το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί 22-26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο και όπως και πέρσι θα είναι μια phygital έκδοση, δηλαδή θα γίνουν φυσικές αλλά και διαδικτυακές προβολές, όλες δωρεάν για το κοινό.

Για τους επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να παραστούν στην Σύρο, θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις δράσεις της Αγοράς μέσω livestream από το επίσημο κανάλι του Animasyros στο youtube. Μπορείτε να βρείτε μέσα από την ιστοσελίδα www.animasyros.gr όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα σας καθοδηγήσουν στις διαδικτυακές προβολές και στις livestream εκδηλώσεις.

Η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ θα γίνει στις 23 Σεπτεμβρίου στις 20.30 στο Θέατρο Απόλλων, με την ταινία “Τόποι ελληνισμού: Ερμούπολη”, ένα animated ντοκιμαντέρ από τον σκηνοθέτη Χαράλαμπο Μαργαρίτη από την Κύπρο και σε παραγωγή του Animasyros. Η ταινία είναι αφιερωμένη στην αγαπημένη μας Ερμούπολη και εξερευνά την ιστορία της Ερμούπολης και της Σύρου μέσα στο χρόνο. Η ταινία χρηματοδοτήθηκε μέσω του ειδικού προγράμματος Covid-19 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.

Στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα θα δούμε νέες ταινίες από αριστοτέχνες του animation όπως οι Joanna Quinn, Regina Pessoa και Paul Muresan, ιστορίες άβολων οικογενειακών και σχεσιακών δυναμικών, όπως στα “Trona Pinnacles” και “The Stork”, και το πολυβραβευμένο “Souvenir, Souvenir”, ιστορίες με ισχυρές κοινωνικές επιδράσεις όπως είδαμε στα “Stars on The Sea” και “The Landing” και το “Fourth Wall”.

Στο Φοιτητικό Διαγωνιστικό τμήμα φέτος έχουμε δει μερικές από τις πιο δυνατές έως τώρα υποβολές και θα δούμε μια ποικιλία αφηγηματικών τεχνικών σε συνδυασμό με καινοτόμο animation. Δυστοπικές αλληγορίες, όπως αυτή που παρουσιάζει το “Dissolution”, προσωπικές ιστορίες όπως το “Love, Dad” και την αντιπροσώπευση της κατηγορίας Υπερ-ηρώων στο “Naked”, μια χιουμοριστική ιστορία για τις ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές στο “Nestor”, έναν σπαραξικάρδιο αποχαιρετισμό στο “My Friend Who Shines In The Night” και πολλά ακόμα στις 24 ταινίες ταλαντούχων φοιτητών.

Στη διαγωνιστική ενότητα «Τηλεοπτικές & Κατά Παραγγελία Ταινίες» θα δούμε μουσικά βίντεο κλιπ για διάσημους δημιουργούς όπως οι Paul McCartney και St. Vincent, τρέιλερ για φεστιβάλ ταινιών, τηλεοπτικές διαφημίσεις για πελάτες όπως η Visa, καθώς και ένα τηλεοπτικό σποτ που σκοπό έχει την ευαισθητοποίηση σε σημαντικά ζητήματα, όπως το περιβάλλον και τις γυναίκες.

Αυτή τη δύσκολη χρονιά, η εθνική παραγωγή έχει υπάρξει ιδιαιτέρως υψηλή και με περηφάνια το Animasyros παρουσιάζει 14 Ελληνικές ταινίες, πολύ ταλαντούχων σκηνοθετών. Ταινίες καθιερωμένων καλλιτεχνών, όπως η Αναστασία Δημητρά, ο Άγγελος Σπάρταλης και η Βίβιαν Παπαγεωργίου κ.α., θα διαγωνιστούν για το βραβείο καλύτερης Ελληνικής Ταινίες που δοθεί από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

Η διαγωνιστική κατηγορία #ThisIsEU- European Values, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, απαρτίζεται από ταινίες απ’ όλες τις κατηγορίες του Animasyros που αναδεικνύουν Ευρωπαϊκές Αξίες, κι έτσι ταινίες για ζητήματα όπως ο περιβαλλοντισμός, η ισότητα των φύλων, η διακρίσεις, η μετανάστευση και πολλά ακόμα θα είναι επίκεντρο.

Η διεθνής επιτροπή αποτελείται από τους: lze Burkovska Jacobsen από τη Λετονία (σκηνοθέτης), Bruno Caetano από την Πορτογαλία (σκηνοθέτης) και Γιάννη Σακαρίδη από την Ελλάδα (Διευθυντής Προγράμματος από το Φεστιβάλ Δράμας).

Η επιτροπή του Φοιτητικού Διαγωνιστικού αποτελείται από τους: Kim Noce από την Ιταλία (σκηνοθέτης), Sofia El Khyari από το Μαρόκο (σκηνοθέτης) και Δημήτρη Πολιτάκη από την Ελλάδα (δημοσιογράφος) , οι οποίοι θα αναλάβουν το δύσκολο εγχείρημα να απονείμουν το μεγάλο βραβείο για την Καλύτερη Φοιτητική Ταινία, την καλύτερη Τηλεοπτική ή Κατά Παραγγελία ταινία, την καλύτερη Ελληνική Ταινία και την καλύτερη ταινία #ThisIsEU - Best European Values.

Φέτος το παιδικό τμήμα, K.ID.S γίνεται διαγωνιστικό όπου μια τριμελής κριτική επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από τα πιο απαιτητικά μέλη, τα παιδιά που επισκέπτονται τις προβολές του φεστιβάλ. Ταινίες με διακρίσεις από διεθνή παιδικά φεστιβάλ, ταινίες με υποψηφιότητες για goya καθώς και μεγάλες παραγωγές από στούντιο όπως το γνωστό Laidak Films θα αποτελέσουν τον σκελετό του φετινού προγράμματος K.ID.S.

Το Animapride, το τμήμα που τιμά την διαφορετικότητα μέσα από το animation, θα γίνει επίσης διαγωνιστικό. Μια επίσης τριμελής επιτροπή από τους Andrea Gilbert (πρόεδρο του Athens Pride), Βασίλη Θανόπουλο (Δημοσιογράφο) και Κωνσταντίνο Μαραγκό (μέλος του Thessaloniki Pride) θα επιλέξουν την καλύτερη από τις 14 υποψήφιες ταινίες οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από queer θεματολογία, όπως η ταυτότητα φύλου, το στίγμα του HIV, η αρρενωπότητα, το coming out, κ.α.

Το Animasyros θα παρουσιάσει επίσης δύο μεγάλα αφιερώματα:

Το κύριο αφιέρωμα είναι για την Ελευθερία και όλες τις πτυχές της Απελευθέρωσης με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση του 1821. Ένα αφιέρωμα 20 ταινιών που αποτελείται από τρεις μεγάλου μήκους ταινίες, το υποψήφιο για Όσκαρ “Wolfwalkers”, το βραβευμένο στο Annecy “My Favourite War”, το οποίο θα παρουσιάσει η σκηνοθέτιδα Ilze Burkovska Jacobsen στη Σύρο και το, “A Colourful Dream” που έχει λάβει θερμές κριτικές. Το αφιέρωμα συμπληρώνεται από 17 μικρού μήκους ταινίες που θα καλύψουν όλο το φάσμα της Ελευθερίας, από την εθνική επανάσταση, τις συνέπειες του πολέμου, τον αγώνα για την πολιτική ελευθερία, τη θρησκευτική ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αναπαραγωγική ελευθερία αλλά και την απελευθέρωση από καταπιεστικές σχέσεις και οικογένειες.

Το 2ο μεγάλο αφιέρωμα είναι το MedAnima, ένα αφιέρωμα από περίπου 30 ταινίες του Μεσογειακού Animation. Ταινίες από την Ισπανία, το Γιβραλτάρ, την Κροατία, το Μαρόκο, την Κύπρο, το Ισραήλ, την Τουρκία, το Λίβανο κ.ά. θα προβληθούν παρουσία πολλών σκηνοθετών τους, όπως οι Nicolas Fattouh, Kim Noce, Jalal Maghout, Stav Levi, Sophia El Khyari, Bruce Caetano κ.α.

Το πρόγραμμα του Animasyros πλαισιώνεται από το Διεθνές Πανόραμα, με μοναδικές ταινίες από όλο τον κόσμο, από το Μεξικό μέχρι την Αυστραλία, με τεχνικές όπως stop motion και video art, με ταινίες τρόμου αλλά και κωμικές, και μια πληθώρα επιλογών στο Διεθνές Πανόραμα.

Καθώς η ενότητα της Αγοράς εισέρχεται στην 7η της χρονιά, φέτος το Animasyros συνεργάζεται δημιουργικά με τη Folimage, το διάσημο στούντιο παραγωγής, με πλούσιο κατάλογο ταινιών. Ένα τετραήμερο εργαστήρι Pitch Coaching στη Σύρο θα προσφέρει στους συμμετέχοντες των επιλεγμένων έργων, τα εργαλεία για την περαιτέρω προβολή και προώθηση των έργων τους.

Η επιτροπή του pitching forum απαρτίζεται από τη συντονίστρια της Αγοράς Μαρινέτα Μακ Κρητικού και τις Hélène Friren, Nancy Denney Phelps, Caterine Blanc-Maurizi. Κεντρική ομιλήτρια είναι η διακεκριμένη σκηνοθέτις Joanna Quinn.

Τα πέντε projects που έχουν επιλεγεί για το Pitching Forum Agora Animasyros είναι η ταινία μεγάλου μήκους “Nine Lives Left” του σκηνοθέτη και συγγραφέα Ζαχαρία Μαυροειδή, η τηλεοπτική σειρά 52 επεισοδίων μικρού μήκους x 11’ “My Granny is a Spy”, του Γάλλου συγγραφέα Alban Rodriguez και του Βρετανού συγγραφέα John Gatehouse, και οι ταινίες animation μικρούς μήκους “The Little Blue House at the Beach”, του Λιβανέζου σκηνοθέτη Nicolas Fattouh, “The Death of the Lustful Paolo and Francesca”, της σκηνοθέτιδος και συγγραφέως Νικολέττας Χουχουλή και της σκηνοθέτιδος και animator Ευτυχίας Μαρίας Κονδύλη, και “Fishbowl” της σκηνοθέτιδος και συγγραφέως Δάφνης Ξουράφη.

Το πρόγραμμα της Αγοράς περιλαμβάνει, ακόμη, συζητήσεις για τη διανομή και τους τρόπους με τους οποίους έχει επηρεαστεί από την πανδημία, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από ελληνικές πλατφόρμες streaming όπως το CINOBO, η ERTFLIX και η COSMOTE TV. Μια ειδική παρουσίαση στο Animated Ντοκιμαντέρ, ένα είδος που γίνεται όλο και πιο δημοφιλές, θα διεξαχθεί επίσης με ομιλήτριες την σκηνοθέτιδα του «My Favourite War» Ilse Burkovska Jacobsen και την Inna Sahakyan (σκηνοθέτιδα του “Aurora Sunrise”).

Ακόμη μια παρουσίαση για τον ρόλο της μεταγλώττισης στο animation και τη μουσική σύνθεση θα διεξαχθεί με εκπροσώπους από την FeelGood Entertainment, το Nickelodeon κ.α.

Όπως πάντα, το Animasyros θα φιλοξενήσει εργαστήρια για άτομα με αναπηρίες, άτομα τρίτης ηλικίας, για παιδιά και εφήβους καθώς και για ενήλικες, παρουσία διεθνών προσκεκλημένων όπως οι: Paul Muresan and Tal Kantor, οι οποίοι θα συνεργαστούν με την Ελένη Παυλάκη, τη Μαργαρίτα Σιμοπούλου και τον Γιάννη Ξαγοράρη, για τον σκοπό αυτόν.

Η βραδιά της παρουσίασης έκλεισε με 45λεπτη παρουσίαση επιλεγμένων προβολών από ταινίες που συμμετέχουν στο Animasyros.

22-26 Σεπτεμβρίου 2021 /The Phygital Edition/Σύρος & #animasyroslive

Δείτε το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Animasyros 2021 εδώ.

Παρακολουθήστε το Animasyros μέσα από την live πλατφόρμα του!





