Χάσατε τον νέο Batman: Δείτε δωρεάν τα 10 πρώτα λεπτά της ταινίας

Η νέα ταινία "The Batman" του Matt Reeves ήταν αναμφίβολα μια τεράστια επιτυχία, τόσο στην απόδοση μιας νέας ακόμα πιο σκοτεινής προσέγγισης του διάσημου υπερήρωα όσο και στις εισπράξεις, καταμετρώντας διεθνώς τζίρο άνω των 736 εκατ. δολαρίων. Στη χώρα μας παρέμεινε στην κορυφή του box office για περισσότερο από 2 εβδομάδες, κόβωντας το πρωτο τετραήμερο προβολής της μόλις πάνω από 47.000 εισιτήρια.

Ο Σκοτεινός Ιππότης του Reeves θα είναι διαθέσιμος την ερχόμενη Δευτέρα 18 Απριλίου μέσω streaming, στην πλατφόρμα του ΗΒΟ Μax, ενώ μέσα στον Μάιο αναμένεται και η κυκλοφορία του σε Blu-ray και DVD.

Η Warner Bros στο πλαίσιο της καμπάνιας της για την κατ'οίκον διανομή της ταινίας, αποφάσισε να δώσει στη δημοσιότητα τα πρώτα δέκα λεπτά του Batman.

The Batman: Δείτε τα δέκα πρώτα λεπτά

Στο ρόλο του Batman πρωταγωνιστεί ο Ρόμπερτ Πάτινσον (“Tenet”, “Ο Φάρος”). Στο πλευρό του εμφανίζονται η Ζόι Κράβιτς (“Big Little Lies”, “Φανταστικά Ζώα: Τα εγκλήματα του Γκρίντελβαλντ”) ως Κάτγουμαν, ο Πολ Ντάνο (“Love & Mercy”, “12 χρόνια σκλάβος”) ως Ρίντλερ, ο Τζέφρι Ράιτ (“No Time to Die”, “Westworld”) ως επιθεωρητής Γκόρντον, ο Τζον Τουρτούρο (σειρά ταινιών “Transformers”, “The Plot Against America”) ως Κάρμιν Φαλκόνε, ο Πίτερ Σάρσγκαρντ (“Και οι 7 ήταν υπέροχοι”, “Interrogation”) ως Χυλ Κόλσον, ο Άντι Σέρκις (σειρά ταινιών “Ο πλανήτης των πιθήκων”, “Black Panther”) ως Άλφρεντ και τον Κόλιν Φάρελ (“Εγκληματίες Πρώτης Τάξεως”, “Φανταστικά Ζώα και Που Βρίσκονται”) ως Πιγκουίνος.

Το σενάριο υπογράφουν ο Ριβς και ο Πίτερ Κρεγκ.

