Doctor Strange 2: Η Disney αρνείται να κόψει τις ομοφυλοφιλικές αναφορές παρά τις αντιδράσεις της Σαουδικής Αραβίας

Εν έτει 2022, μια ταινία μπορεί ακόμα να προκαλέσει έντοντες αντιδράσεις -ακόμη και να απαγορευτεί η προβολή της σε κάποιες χώρες - απλά και μόνο γιατί μπορεί να περιέχει ομοφυλοφιλικές σκηνές ή ακόμα και αναφορές. Ο λόγος για τη νέα ταινία των Disney - Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness, η οποία έχει ατύπως απαγορευτεί στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Κουβεϊτ καθώς σε μια σκηνή της ταινίας, μια ηρωίδα μιλά για την οικογένειά της, η οποία απαρτίζεται από δύο μητέρες

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Guardian, η Σαουδική Αραβία ζήτησε από τη Disney να κόψει τις "αναφορές LGBTQ χαρακτήρων" από τον Doctor Strange στο Multiverse of Madness πριν προβληθεί στο βασίλειο, όπως δήλωσε αξιωματούχος τη Δευτέρα, ο οποίος διέψευσε ωστόσο ότι η ταινία έχει απαγορευτεί επίσημα.

ADVERTISING

Η Disney ωστόσο αρνήθηκε να περικόψει τη σκηνή και να λογοκρίνει το πολυαναμενόμενο sequel του MCU, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα διεθνώς την επόμενη εβδομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η όλη συζήτηση γίνεται για ένα στιγμιότυπο διάρκειας μόλις 12 δευτερόλεπτων, κατά το οποίο μια υπερηρώιδα, η America Chavez (την υποδύεται η ηθοποιός Xochitl Gomez) μιλά για τις "δύο μαμάδες" της. Η αναφορά αυτή είναι πιστή στις ρίζες της ηρωίδας στα κόμικ: Η Chavez όντως στα κόμικ έχει μεγαλώσει με δυο μητέρες, είναι και η ίδια γκέι και από την πρώτη της εμφάνιση το 2011 μέχρι σήμερα έχει αναδειχθεί σε σύμβολο της LGBTQ κοινότητας.

«Απλώς μιλάει για τις μαμάδες της, γιατί έχει όντως δύο μαμάδες», είπε ο Nawaf Alsabhan, γενικός επόπτης της διανομής ταινιών στους κινηματογράφους της Σαουδικής Αραβίας.. «Στη Μέση Ανατολή είναι πολύ δύσκολο να περάσει κάτι τέτοιο» αλλά «η Disney μάς είπε ότι δεν είναι πρόθυμοι να κόψουν την αναφορά».

Ο Alsabhan διέψευσε τις αναφορές ότι η ταινία είχε απαγορευτεί στη Σαουδική Αραβία: «Δεν υπάρχει λόγος να απαγορεύσουμε την ταινία. Είμαστε στο στάδιο της συζήτησης. Μέχρι στιγμής (από την Disney) έχουν αρνηθεί. Αλλά δεν έχουμε κλείσει την πόρτα. Ακόμα προσπαθούμε». Ένας υπάλληλος των κινηματογράφων AMC στη Σαουδική Αραβία ωατόσο δήλωσε ότι η ταινία «αποσύρθηκε»...

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter η ταινία έχει επίσης απαγορευτεί στο Κουβέιτ και στην Αίγυπτο. Παράλληλα, έχει "παγώσει" η πώληση εισιτηρίων σε Σαουδική Αραβία και Κατάρ.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις