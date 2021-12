"Dune", Μπιγιόνσε, Μπίλι Άιλις πάνε για Όσκαρ- Ποιοι μένουν εκτός

Οι πρώτες οσκαρικές shortlists ανακοινώθηκαν και περιλαμβάνουν ήδη αρκετές εκπλήξεις, καθώς και κάποιες ενδείξεις για το ποιες ταινίες μπορεί να μην έχουν ιδιαίτερη τύχη στα φετινά Όσκαρ.

Δύο από τις μεγάλες κατηγορίες, για Καλύτερο Ντοκιμαντέρ και Καλύτερο Διεθνές Φιλμ (πρώην Ξενόγλωσσο), προκύπτουν μέσα από ένα ενδιάμεσο στάδιο. Πρώτα ανακοινώνονται οι shortlists 15 ταινιών, και μέσα από αυτές βγαίνουν οι τελικές πεντάδες. Στόχος είναι, μιας που μιλάμε για πιο «ειδικές» κατηγορίες, οι ψηφοφόροι να έχουν όσο γίνεται πληρέστερη εικόνα όταν ψηφίζουν για να βγουν οι πεντάδες. Οι shortlists βοηθούν στο να γίνουν πιο συγκεκριμένες οι επιλογές.

Αυτό έχει άλλοτε προμοτάρει λιγότερο γνωστές ταινίες που καταφέρνουν χάρη σε αυτό το σύστημα να τρυπώσουν στην πεντάδα, κι άλλοτε οδηγεί σε σοκαριστικές εκπλήξεις - όπου κάποιες από τις πιο διάσημες συμμετοχές δεν καταφέρνουν να μπουν καν σε αυτή την 15άδα.

Εκπλήξεις που δεν έλειψαν και φέτος, με πρώτη και μεγαλύτερη την απουσία του “Titane” (την ταινία που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα των Καννών) από το shortlist του Διεθνούς Φιλμ. Θυμίζουμε πως ο προηγούμενος Χρυσός Φοίνικας, τα “Παράσιτα” του Μπονγκ Τζουν-χο, κέρδισαν το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Τα μεγάλα φαβορί για το φετινό Διεθνές Φιλμ κατάφεραν να συμπεριληφθούν στην 15άδα, ανάμεσά τους το “Worst Person in the World” του Γιοακίμ Τρίερ (Δανία), το “Χέρι του Θεού” του Πάολο Σορεντίνο (Ιταλία), το “A Hero” του Ασγκάρ Φαρχαντί (Ιράν) και το σπουδαίο “Drive My Car” του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι (Ιαπωνία).

Αν αυτή η τετράδα μοιάζει πολύ ισχυρή πιθανότητα για τις τελικές υποψηφιότητες, υπάρχουν πολλές ακόμα σημαντικές ταινίες που θα διεκδικήσουν την είσοδό τους στην πεντάδα. Μεταξύ αυτών το “Compartment No. 6” από τη Φινλανδία, η απολαυστική ρομαντική κομεντί “I’m Your Man” από τη Γερμανία, ο ιδιοσυγκρασιακός “Αμνός” από την Ισλανδία με τη Νούμι Ραπάς (στις αίθουσες αυτή τη στιγμή), το “Great Freedom” από την Αυστρία, τα εξαιρετικά “Hive” από το Κόσοβο και “Playground” από το Βέλγιο και το -ίσως φαβορί για την πέμπτη θέση- ντοκιμαντέρ κινουμένων σχεδίων “Flee” από τη Δανία.

Όλες οι προαναφερθείσες ταινίες έχουν διανομή στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα είχε στείλει το “Digger” του Τζώρτζη Γρηγοράκη, μια πολύ σωστή επιλογή και καλή ταινία, που όμως σε μια τόσο ιδιάζουσα χρονιά (με αμέτρητες διεθνείς παραγωγές του παγκόσμιο φεστιβαλικού κυκλώματος λόγω των περσινών Covid αναβολών) δεν κατάφερε να στριμωχτεί στην 15άδα.

Τη μεγαλύτερη συζήτηση είχε προκαλέσει η Γαλλία, που είχε να διαλέξει ανάμεσα στο σπουδαίο “Το Γεγονός” της Οντρέ Ντιγουάν που κέρδισε το Φεστιβάλ Βενετίας (και άνοιξε φέτος τη Θεσσαλονίκη) και το “Titane” της Ζουλιά Ντικουρνό που κέρδισε το Φεστιβάλ Καννών. (Το αριστούργημα “Μικρή Μαμά” της Σελίν Σιαμά δεν είχε προκριθεί καν στην τελική τους τριάδα.) Το “Γεγονός”, πέρα από εξαιρετική ταινία, είναι και εξαιρετικά θεματικά επίκαιρη μιας και αφορά την προσπάθεια μιας φοιτήτριας να κάνει έκτρωση στη Γαλλία των ‘60s, κάνοντας πολλούς να θεωρούν πως θα μπορούσε να είναι ακόμα και φαβορί για το βραβείο - αν είχε επιλεγεί από τους Γάλλους.

Θυμίζουμε πως και οι “Παράλληλες Μητέρες” του Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν είχαν επιλεγεί από την Ισπανία, εξ ου και δεν βρίσκονται στην λίστα. Αντ’αυτού, βρίσκεται στην shortlist η επίσημη επιλογή της χώρας, “The Good Boss”, με μικρές ωστόσο πιθανότητες διάκρισης.

Σκηνή από την νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ "Παράλληλες μητέρες" /

Αναλυτικά η λίστα των 15 ταινιών:

“Great Freedom” (Αυστρία), “Playground” (Βέλγιο), “Lunana: A Yak in the Classroom” (Μπουτάν), “Flee” (Δανία), “Compartment No. 6” (Φινλανδία), “I’m Your Man” (Γερμανία), “Αμνός” (Ισλανδία), “A Hero” (Ιράν), “Το Χέρι του Θεού” (Ιταλία), “Drive My Car” (Ιαπωνία), “Hive” (Κόσοβο), “Prayers for the Stolen” (Μεξικό), “The Worst Person in the World” (Νορβηγία), “Plaza Catedral” (Παναμάς), “The Good Boss” (Ισπανία).

Στη shortlist των ντοκιμαντέρ συμπεριλαμβάνεται το μεγάλο φαβορί “Summer of Soul” για το θρυλικό πολιτιστικό φεστιβάλ του Χάρλεμ το 1969, σε σκηνοθεσία του Questlove της μπάντας The Roots. Ακόμα συναντάμε το “Billie Eilish: The World’s a Little Blurry”, το “Flee” το οποίο αναφέραμε και παραπάνω στο Διεθνές Φιλμ (και μπορεί να γίνει η τρίτη ταινία μετά τα “Honeyland” και “Collective” που προτείνεται και στις δύο κατηγορίες), το “Velvet Underground” του Τοντ Χέινς, και η δική μας επιλογή, το ανατριχιαστικό “Procession” του Ρόμπερτ Γκριν που μπορούμε να δούμε στο Netflix.

Αναλυτικά η λίστα:

“Ascension”, “Attica”, “Billie Eilish: The World’s a Little Blurry”, “Faya Dayi”, “The First Wave”, “Flee”, “In the Same Breath”, “Julia”, “President”, “Procession”, “The Rescue”, “Simple as Water”, “Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)”, “The Velvet Underground”, “Writing with Fire”

Η κατηγορία Καλύτερου Τραγουδιού επίσης έχει το σύστημα των shortlists, και βάσει της φετινής 15άδας υπάρχουν κάποια πιθανά ρεκόρ που μπορούν να συμβούν. Η Μπιγιόνσε κι ο Jay-Z μπορούν να γίνουν το πρώτο παντρεμένο ζευγάρι στην οσκαρική ιστορία που προτείνονται ως αντίπαλοι στην ίδια κατηγορία, αν προχωρήσουν στην πεντάδα τα κομμάτια και των δύο (το Be Alive από το “King Richard” και το Guns Go Bang από το "The Harder They Fall", αντίστοιχα) ενώ ο Λιν-Μανουέλ Μιράντα μπορεί να ολοκληρώσει το EGOT του (βραβεία Έμμυ, Γκράμι, Όσκαρ, Τόνι) αν κερδίσει το Όσκαρ για το τραγούδι Dos Oruguitas από το “Encanto” της Ντίσνεϊ.

Στην 15άδα ακόμα συναντάμε σταρ όπως την Αριάνα Γκράντε (για το “Don’t Look Up” του Netflix), την Μπίλι Άιλις (για το “No Time to Die”, αλλά μια πιθανή υποψηφιότητα για το μεγαλειώδες φιλμ “Annette” του Λεός Καράξ, για το τραγούδι So May We Start? που ανοίγει την ταινία.

Τέσσερις ακόμα τεχνικές κατηγορίες ανακοίνωσαν τις shortlists τους: Ήχου, Οπτικών Εφέ, Μακιγιάζ και Μουσικής. Το “Dune” βρίσκεται και στις τέσσερις 10άδες, κάτι που μας προετοιμάζει για μια πιθανή του σαρωτική εμφάνιση στις τεχνικές κατηγορίες - και ίσως κι ακόμα παραπάνω. Άλλες ταινίες που εμφανίζονται σε αυτές τις κατηγορίες συμπεριλαμβάνουν τίτλους που αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο στη φετινή οσκαρική βραδιά: “Η Εξουσία του Σκύλου” της Τζέιν Κάμπιον, “Μπέλφαστ” του Κένεθ Μπράνα, “Ο Οίκος Gucci” και “Η Τελευταία Μονομαχία” του Ρίντλεϊ Σκοτ.

Οι τελικές υποψηφιότητες των Όσκαρ θα ανακοινωθούν στις 8 Φεβρουαρίου.