Είδαμε τη Wednesday του Τιμ Μπάρτον στο Netflix - Να αισθάνεσαι ή να μην αισθάνεσαι, ιδού η απορία

Οι γνώστες και λάτρεις του υπέροχα σκοτεινού σύμπαντος του 64χρονου Αμερικανού σκηνοθέτη, σεναριογράφου και παραγωγού Τιμ Μπάρτον, μόλις απέκτησαν άλλον έναν λόγο για να τον λατρεύουν. Το όνομά της είναι “Wednesday” και είναι το γκραν γκινιόλ τέκνο της γνωστής οικογενείας Άνταμς.

Αυτή τη στιγμή κάνει πάταγο στο Netflix και βρίσκεται σταθερά στο Νο1 των προτιμήσεων των χρηστών της συνδρομητικής πλατφόρμας, που μόλις βρήκε στο ανέκφραστο πρόσωπο ενός "ασπρόμαυρου" 16χρονου κοριτσιού την επόμενη επιτυχία της.

Το Wednesday έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του ημέρα Τετάρτη (23/11) με πρωταγωνίστρια την Τζένα Ορτέγκα (Jenna Ortega). Μαζί της "γεννήθηκε" άλλο ένα κόλλημα- μετά την Eleven του “Stranger Things”. Δημιουργοί της σειράς είναι οι Alfred Gough και Miles Millar, ενώ τα τέσσερα πρώτα επεισόδια έχει σκηνοθετήσει ο Τιμ Μπάρτον, σε μουσική Ντάνι Έλφμαν και Κρις Μπέικον.

H Wednesday και το Thing COURTESY OF NETFLIX





Η Wednesday παίρνει τη θέση της στο “πάνθεον” των άλλων “παιδιών” του Μπάρτον, εκεί μαζί με τον Σκαθαροζούμη, τον Ψαλιδοχέρη, τον Σουίνι Τοντ, τη Νεκρή Νύφη, τον Τσάρλι από το εργοστάσιο της Σοκολάτας, τον Ακέφαλο Καβαλάρη και όλους τους άλλους. Όποια και να είναι η άποψή μας για την εξέλιξη της σκηνοθετικής ματιάς του Μπάρτον στο ανάπτυγμα των χρόνων, η Wednesday είναι αναμφισβήτητα μία κλασική ηρωίδα του, αλλά και μία ολόκληρη κατηγορία από μόνη της. Τόσο η κινηματογραφία όσο και ο ρυθμός “θυμίζουν” τόσο πολύ Μπάρτον, που αν είσαι θαυμαστής του σίγουρα δεν περιμένεις εμάς για να κάνεις κλικ.

Εδώ δεν έχει σπαζοκεφαλιές σαν το 1899. Τα πράγματα είναι απλά και κατανοητά. Η Γουένσντεϊ αναβιώνει τις πάλαι ποτέ περιπέτειες της οικογένειας Άνταμς, η οποία ξεκίνησε σαν σειρά καρτούν του εικονογράφου Charles Addams (1938–1964) στην εφημερίδα The New Yorker. Αργότερα οι χαρακτήρες της οικογένειας Άνταμς πήραν ζωή σε τηλεοπτικά σόου, ταινίες, όπερες, θεατρικές παραστάσεις (και στα ελληνικά) μέχρι και σε βιντεοπαιχνίδι.

Κυρίως όμως στη μνήμη μας “έγραψε” η ταινία του 1991, σε σκηνοθεσία Barry Sonnenfeld με τους Αντζέλικα Χιούστον (στον ρόλο της Μορτίσια) και τον Ραούλ Τζούλια (στον ρόλο του συζύγου της, Γκόμεζ). Η μικρούλα τότε Κριστίνα Ρίτσι έπαιξε τον ρόλο της Wednesday, ενώ όλοι συμμετείχαν και στο σίκουελ “Addams Family Values” δύο χρόνια αργότερα. Η επιστροφή της Ρίτσι παίζοντας έναν ρόλο στη σειρά του Netflix ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Αλλά δεν έκανε κάποια σημαντική διαφορά!

Η υπόθεση - Οι παρίες της Nevermore Academy και ένα Τέρας κατά παραγγελία

H Wednesday πιστεύει στην εκδίκηση και αυτά είναι πιράγχας COURTESY OF NETFLIX

Ισχυρές δόσεις από "μαύρο" χιούμορ, ατάκες δηλητήριο και ιδού η 16χρονη Wednesday. Γονείς της, η Μορτίσια (Κάθριν Ζέτα Τζόουνς) και ο Γκόμεζ (Λουίς Γκουσμάν) - από πάντα και για πάντα ερωτευμένοι και ενοχλητικά διαχυτικοί. Της έχουν τεράστια αδυναμία, ενώ ο αδερφός της, τη θεωρεί μοναδικό προστάτη του.

Η Wednesday δεν είναι ένα κορίτσι σαν όλα τα άλλα και αυτό το καταλαβαίνουμε από την πρώτη στιγμή. Εκείνοι που πειράζουν τον αδερφό της πρέπει να πληρώσουν και μερικά πιράνχας στην πισίνα προπόνησης του σχολείου είναι ο πιο ακριβοδίκαιος τρόπος. Ένας όρχις λιγότερος “τη στέλνει” στο “διαφορετικό” οικοτροφείο Nevermore Academy (παλιά εξέχουσα μαθήτρια εκεί ήταν η μητέρα της, Μορτίσια) για να συμμορφωθεί. Οι συμμαθητές της είναι γοργόνες (Stoners), σειρήνες (Scales), λυκάνθρωποι (Furs) και βαμπίρ (Fangs ) (οι τελευταίοι όχι όπως στο Twilight). Η ηρωίδα με τις αφέλειες, που δεν ανοιγοκλείνει τα μάτια, τους έχει όλους για πρωινό, αλλά οι περιπέτειές της εκεί θα είναι πολύ πιο σκοτεινές από ό,τι θα φανταζόταν.

Οι γονείς της Wednesday, Μορτίσια (Κάθριν Ζέτα Τζόουνς) και Γκόμεζ (Λουίς Γκουσμάν) και ο αδερφός της, Pugsley (Issac Ordonez) VLAD CIOPLEA/NETFLIX

Η “Τετάρτη” είναι μαχητική, ανεξάρτητη, ψυχικά αποστασιοποιημένη και δεν ασχολείται με τη μελό γνώμη των άλλων. Πετάει ατάκες που σπάνε κόκαλα και κάνει τα πάντα για τις πεποιθήσεις της. Όπως κάθε ήρωας που σέβεται τον εαυτό του, γράφει στα παλιά της τα παπούτσια τους κανόνες που βάζουν οι μεγάλοι και ρίχνεται στη μάχη για να ανακαλύψει την κρυφή ταυτότητα ενός τέρατος, που αφήνει πίσω του ακρωτηριασμένα πτώματα. Ως εδώ είναι το πρότυπό μας!

Συνοδοιπόρος της Wednesday, το Thing - Θέλουμε κι εμείς ένα!

Το Thing COURTESY OF NETFLIX

Τα βράδια γράφει το μυθιστόρημά της, αλά παλαιά σε γραφομηχανή, δεν ασχολείται με τα social media (τον 1ο κύκλο της σειράς τουλάχιστον), παίζει τσέλο, ξέρει πολεμικές τέχνες, ξιφομαχία, μιλάει ξένες γλώσσες, “διαβάζει” χάρτες, είναι ώριμη πολύ πάνω από την ηλικία της και δεν αφήνει ποταπά συναισθήματα να τη χειραγωγούν. Γενικότερα, χαλαρώνει ιδανικά όταν βρίσκεται ξαπλωμένη στο συρτάρι του ψυγείου ενός νεκροτομείου. Και δεν απολογείται για τίποτα!

Συγκάτοικός της μία χαρούμενη soon-to-be λυκάνθρωπος και συνοδοιπόρος στην ντετεκτιβική της εμμονή το Thing, που έστειλαν οι γονείς της (τάχατες στα κρυφά) για να την προσέχει. Το Thing (Πράγμα) είναι το αεικίνητο χέρι, που μιλάει χωρίς να μιλάει (και το καταλαβαίνουν), ταξιδεύει με ταξί, αγοράζει φορέματα, κρατάει τσίλιες, ξεφυλλίζει περιοδικά. Αλλά το χέρι έχει και ψυχή, πληγώνεται και κρατάει μούτρα. Κυρίως όμως εκτελεί εντολές. Σαν άλλος ντόκτορ Γουάτσον, είναι το... δεξί χέρι της Wednesday και κάνει οτιδήποτε θα έκανε ένας καλός φίλος και φύλακας άγγελος. Όλοι θα θέλαμε ένα Thing στην τσάντα μας, για τις δύσκολες ώρες!

Στον ρόλο της θεόρατης διευθύντριας του σχολείου, "Λαρίσα Γουίμς", ξεχωρίσαμε την -αγνώριστη από το Game of Thrones- ηθοποιό Γκουέντολιν Κρίστι. Φυσικά, στον ρόλο της καθηγήτριας σαρκοβόρων φυτών "Μέριλιν Θόρνχιλ", η Κριστίνα Ρίτσι που επανέρχεται δριμύτερη στα χωράφια των Άνταμς με έναν ρόλο-κλειδί.

Να αισθάνεσαι ή να μην αισθάνεσαι, ιδού η απορία!

Wednesday VLAD CIOPLEA/NETFLIX

Το κεντρικό θέμα μας είναι η εξιχνίαση κάποιων φόνων στην παρακείμενη πόλη Jericho. Η μακάβρια χαριτωμένη Wednesday ψάχνει το τέρας που κάνει τους ειδεχθείς φόνους και έρχεται αντιμέτωπη με ένα παλιό μυστικό των γονιών της, ενώ στην πορεία δύο αγόρια την ερωτεύονται για λόγους που η ίδια ούτε που αντιλαμβάνεται.

Η εξέλιξη της ιστορίας θίγει με έναν οφθαλμοφανή, επιφανειακό τρόπο ζητήματα που έχουν σχέση με την αυτοπραγμάτωση, τη σχέση μητέρας-κόρης και τις αξίες της φιλίας. Και όλα “διαπλέκονται” διασκεδαστικά, χωρίς να γίνονται άκυρα μαθήματα ψυχανάλυσης των χαρακτήρων. Αν και… ψυχαναλύτρια υπάρχει στη σειρά!

Η αγάπη της οικογένειας που τα βάζει με όλο τον κόσμο εκεί έξω (παρών σε κάποια φάση και ο θείος Τσέστερ) και οι φίλοι που σε βοηθούν να νικήσεις. Θα καταφέρει η Wednesday να στείλει από εκεί που ‘ρθε το υπέρτατο κακό; Θα αποκτήσει έστω και μία αναλαμπή συναισθήματος; Ε ναι! Αλλά, στο τέλος τέλος όπως λέει με έμφαση σε συνέντευξή της η 20χρονη ηθοποιός Τζένα Ορτέγκα αυτό που βλέπουμε είναι “...απλά μια σειρά στο Netflix. Ψυχαγωγία κάνουμε, δεν σώζουμε ζωές σαν τη μητέρα μου που εργάζεται στην εντατική νοσοκομείου”.

8 trivia για το “Wednesday” και το πώς γυρίστηκε

Η Jenna Ortega (Wednesday) και η ηθοποιός Emma Myers (Enid Sinclair) VLAD CIOPLEA/NETFLIX





1. Πώς πήρε τον ρόλο η Ορτέγκα;

Όπως έχει πει η ίδια, βρισκόταν σε γυρίσματα για την ταινία θρίλερ “Χ” στη Νέα Ζηλανδία. Εκεί έλαβε ένα e-mail που έλεγε ότι ο Τιμ Μπάρτον θέλει να της μιλήσει για το επόμενο πρότζεκτ του. Έμεινε άυπνη κάνοντας γυρίσματα όλο το βράδυ. Το πρωί συνδέθηκε online για να μιλήσει με τον Μπάρτον φορώντας τα προσθετικά και το αίμα από το γύρισμα, όπου μόλις την είχαν πυροβολήσει στο κεφάλι. Ο Μπάρτον γέλασε και είχε ήδη βρει τη Wednesday του. Τον θαύμαζε από παιδί και ήταν ένα (αιμόφυρτο) όνειρό της να συνεργαστούν.

2. Πώς κατάφερε να μην ανοιγοκλείνει τα μάτια της;

Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Η Wednesday έχει μερικά χαρακτηριστικά που την κάνουν απόκοσμη και ένα από αυτά είναι ότι δεν ανοιγοκλείνει τα μάτια της. Όπως έχει πει η ηθοποιός, ο Τιμ Μπάρτον επέμεινε να μην ανοιγοκλείνει ούτε για μία στιγμή τα μάτια της στο γύρισμα, καθώς και να υιοθετήσει αυτό το χθόνιο βλέμμα από τους ήρωες των ταινιών του Κιούμπρικ. Αυτό ήταν συχνά πολύ δύσκολο, ειδικά στο κρύο της Ρουμανίας, όπου έγιναν τα γυρίσματα. Έμαθε απλά να ξεκλέβει στιγμές όταν η κάμερα έδειχνε τους άλλους ηθοποιούς και πραγματικά κατάφερε να μην ανοιγοκλείνει τα μάτια της σχεδόν.. ποτέ.

3. Είναι το Thing πραγματικό… χέρι;

Το Thing COURTESY OF NETFLIX

Το εύκολο θα ήταν να μιλάμε για ένα χέρι προϊόν CGI animation, όμως στην… προέκταση του The Thing υπάρχει ένας πραγματικός άνθρωπος. Λέγεται Victor Dorobantu και εκτός από Ρουμάνος ηθοποιός είναι και επαγγελματίας μάγος. “To Thing είναι ο αφανής ήρωας της σειράς” λέει η Ορτέγκα στο ΝΜΕ. “Πίσω του υπάρχει ο Βίκτορ που περνούσε πολλές ώρες για να προετοιμαστεί. Φορούσε μία ολόσωμη μπλε φόρμα με φερμουάρ που κάλυπτε όλο του το πρόσωπο και υπήρχαν “τρύπες” σε όλο το σκηνικό, στο κρεβάτι και στα έπιπλα, ώστε να ξαπλώνει, να περνάει το χέρι του μέσα από τα συρτάρια και να παίζει”.

4. Η ιστορία πίσω από τα κοτσιδάκια, τις αφέλειες και το ντύσιμο της Ορτέγκα

Όλο το καστ λάτρεψε την Ορτέγκα στη σκηνή του σχολικού χορού “The Rave’N Dance” στο 4ο επεισόδιο COURTESY OF NETFLIX

Η Ορτέγκα είναι ντυμένη σαν... μικρή ντετέκτιβ του ‘60, αλλά τα κοτσιδάκια και οι αφέλειες ήταν κάτι που επιμελήθηκε με μανία ο Τιμ Μπάρτον, σε αμέτρητες ώρες δοκιμών στο σπίτι του στο Λονδίνο. Στις πρώτες λήψεις, όπως λέει η ηθοποιός, δεν ήταν ποτέ ευχαριστημένος με το ύψος που ξεκινούσαν τα κοτσιδάκια, ούτε με το ύφος που είχαν οι αφέλειες. Η ηθοποιός συμφώνησε να κόψει τα μαλλιά της όπως ακριβώς ήθελε ο Μπάρτον και εκείνος της έριξε τόση λακ που κοκάλωσαν για μία εβδομάδα. Τελικά το λουκ σταθεροποιήθηκε και δεν της έπαιρνε ούτε μια ώρα να ετοιμαστεί για το γύρισμα.

5. Ο γκόθικ χορός της Wednesday

Όλο το καστ λάτρεψε την Ορτέγκα στη σκηνή του σχολικού χορού “The Rave’N Dance” στο 4ο επεισόδιο. Τη σκηνή χορογράφησε η ίδια πάνω στο κομμάτι “Goo Goo Muck” των Βρετανών πανκ ρόκερς The Cramps (τρέμε Kate Bush και Running Up That Hill).

“Υπήρχε μία υποσημείωση στο σενάριο για τη σκηνή αυτή και ανάφερε τους Siouxsie and the Banshees. Είδα στο internet εμφανίσεις τους (το “Happy House” από το άλμπουμ “Kaleidoscope”) και πολλά βίντεο με παιδιά γκοθ που χορεύουν σε κλαμπ τη δεκαετία του ‘80. Επίσης, ενδιαφέρουσες κινήσεις έχει και ο Bob Fosse στις ταινίες του” είπε η ηθοποιός για αυτή τη σκηνή που έχει ήδη γίνει viral. Εμείς βλέπουμε ένα κορίτσι γεμάτο ενέργεια, αλλά στην πραγματικότητα η Ορτέγκα γύρισε τη σκηνή, ενώ νοσούσε με Covid και ήταν αποκαμωμένη.

6. Παίζει όντως τσέλο;

Άλλη μία αξιοπρόσεκτη σκηνή είναι εκείνη στην οποία η Wednesday παίζει στο τσέλο μια ανατριχιαστική εκτέλεση του “Paint It, Black” των The Rolling Stones σε ένα ψηλό μπαλκόνι, με φόντο το γιν-γιανγκ γυάλινο παράθυρο του δωματίου της. Η ηθοποιός έκανε μαθήματα τσέλου (καθώς και μαθήματα κανό, ξιφασκίας, Γερμανικών και τοξοβολίας) για μερικούς μήνες, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά αν παίζει ολόκληρο το κομμάτι εκείνη ή σε κάποια σημεία βλέπουμε τα χέρια κάποιου επαγγελματία. Η ίδια περιορίστηκε να σχολιάσει: “τρέφω μεγάλο σεβασμό για οποιονδήποτε παίζει τσέλο”. Μάλλον δυσκολεύτηκε. Στη σκηνή όπου καίει το άγαλμα του Crackstone παίζει Vivaldi, τις τέσσερις εποχές, Χειμώνας!

7. Η συνάντηση με μια “άλλη” Wednesday, την Κριστίνα Ρίτσι

Σίγουρα στο μυαλό μας η Ρίτσι είναι η πρώτη "παγωμένη" κόρη των Άνταμς, στις ταινίες του 1991 και 1993, αλλά πλέον βρισκόμαστε στην εφηβεία της ηρωίδας και όλες οι συγκρίσεις είναι άτοπες. Η Γκόμεζ έχει πει ότι οι δυο τους δεν μίλησαν ποτέ για τους… ρόλους τους, αν και διασταυρώθηκαν ελάχιστα στο σετ. Εξάλλου η Ρίτσι συμμετείχε μόνο σε μερικές σκηνές των ταινιών, ενώ εδώ η Ορτέγκα είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια. “Είναι καταπληκτική και δουλέψαμε φανταστικά μαζί”, είπε η Ρίτσι, προσθέτοντας στο σόου του Τζίμι Κίμελ ότι ότι την πήρε ο ίδιος ο Μπάρτον τηλέφωνο για να παίξει στη σειρά.

8. Τα κάνει όλα αυτά για να σώσει τον κόσμο;

Η Ορτέγκα δίνει την απάντηση λέγοντας ότι η Wednesday δεν προσπαθεί να σώσει τον κόσμο. Είναι φιλοπερίεργη, επίμονη στις αρχές της και να θέλει να εξηγήσει όλα όσα συμβαίνουν γύρω της. Τόσο απλά!

Συμπέρασμα

Wednesday VLAD CIOPLEA/NETFLIX

Ένα μακάβριο αντίδοτο στην τοξική θετικότητα; Διασκεδάσαμε πολύ με το τόσο-όσο “μαύρο” χιούμορ της Wednesday, σε σημείο που περίπου στο 7ο επεισόδιο πιστέψαμε ότι θα μπορούσε όντως να υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί έξω που να λέει και να εννοεί όλα αυτά τα μακάβρια πράγματα. Μοιάζει πιθανό!

Ο uber-κακός Joseph Crackstone που ζωντάνεψε στο φινάλε για να ξαναπεθάνει θεαματικά, ήταν μάλλον παιδιάστικος ... και ούτε στο μικρό δαχτυλάκι του Vecna δεν φτάνει. Τουλάχιστον το “μεταμορφωμένο” τέρας - που δεν αποκαλύπτουμε ποιος “φίλος” της Wednesday είναι - μας αποζημίωσε, καθώς και το υπεράνω υποψίας πρόσωπο που κινεί τα νήματα. Αυτά τα έχει πει πολύ καιρό πριν o Dr House με το περίφημο “όλοι λένε ψέματα”.

Αλλά όσο και να μην θέλει ο Τιμ Μπάρτον να το παραδεχτεί, δίνοντας το κρέντιτ για την επιτυχία της σειράς σε όλους ανεξαιρέτως τους ηθοποιούς, αν δεν ήταν η μακάβρια χαριτωμενιά της Ορτέγκα, που επιτέλους πήρε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο τον οποίο περίμενε χρόνια - κάνοντας, εντωμεταξύ, mainstream διαφημίσεις για τα Mcdonald's και κάτι ψιλά στη Disney ως παιδί - δεν θα γινόταν δουλίτσα. Η Ορτέγκα που ήθελε να γίνει “η πορτορικανή Ντακότα Φάιν” έκανε μάλλον κάτι πολύ καλύτερο. Και το έκανε μέσα στο υπέροχα οικείο κινηματογραφικό σύμπαν του Μπάρτον.

Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, αν και τίμια στο ρόλο της Μορτίσια, δεν αποτελεί ουσιώδες δέλεαρ για να δεις τη σειρά, ούτε η Κριστίνα Ρίτσι. Η Ορτέγκα και το “homunculus” χέρι είναι το δίδυμο "φωτιά". Μάλιστα οι φανς της Wednesday, που περιμένουν τη 2η σεζόν με τα… smartphones ανά χείρας, θεωρούν ότι το Thing θα μπορούσε άνετα να είναι ο κεντρικός σταρ μιας επόμενης “υπερφυσικής” επιτυχίας του Netflix.

