Έμα Στόουν: Εκθαμβωτική στη παρουσίαση της νέας ταινίας του Λάνθιμου

Μετά τη κοινή τους εμφάνιση στο ΣΕΦ, όπου παρακολούθησαν τον αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού με το Μονακό για τη Euroleague, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Έμα Στόουν και ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος δήλωσαν παρόντες στην

Εθνική Λυρική Σκηνή, όπου και παραχώρησαν Συνέντευξη Τύπου με αφορμή την νέα ταινία μικρού μήκους, με τίτλο "Βληχή".

Λίγο νωρίτερα είχαμε δει το press preview της πολυαναμενόμενης δουλειάς του δημοφιλούς Έλληνα σκηνοθέτη που γυρίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020 στην Τήνο, με πρωταγωνιστές την Έμα Στόουν και τον διακεκριμένο Γάλλο ηθοποιό Νταμιάν Μποννάρ.

Πρόκειται για τη δεύτερη ανάθεση του προγράμματος της ΕΛΣ και του ΝΕΟΝ The Artist on the Composer. Ο πολυβραβευμένος Έλληνας κινηματογραφικός δημιουργός, αποδεχόμενος την πρόταση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη και της Διευθύντριας του ΝΕΟΝ Ελίνας Κουντούρη, υπέγραψε την παραγωγή, το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας. Αξίζει δε να σημειωθεί πως η Έμα Στόουν ευμμετέχει αφιλοκερδώς στην ταινία λόγω της σχέσης της με τον Έλληνα σκηνοθέτη.

Έμμα Στόουν: "Δε φοβάμαι τον θάνατο, αλλά το να πεθάνω"

Η Έμα Στόουν μαγνήτισε την προσοχή και τα φλας των φωτογράφων κάνοντας μια λιτή, αλλά πολύ σικάτη εμφάνιση. Επέλεξε να φορέσει ένα γκρι κοστούμι και ασημένια πέδιλα. Ήταν πολύ γλυκιά και απαντούσε με ευγένεια σε όλες τις ερωτήσεις που της έθεταν οι δημοσιογράφοι.

Αυτό που τόνισε αρκετές φορές ήταν πως με τον Γιώργο Λάνθιμο τους συνδέει μία βαθιά σχέση φιλίας, πως τον εμπιστεύεται απόλυτα και γι΄ αυτό κάνει ό,τι της ζητήσει στα γυρίσματα, ενώ χαρακτήρισε τη συνεργασία τους σαν ένα "μεγάλο δώρο". "Απλώς παραδίδομαι σε αυτόν" μας είπε χαρακτηριστικά και τόνισε πως "είμαι ενθουσιασμένη που είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω στην Αθήνα και την Τήνο και να συμμετέχω σε αυτό το πρόγραμμα. Ήταν πραγματικά ένα μεγάλο δώρο η εμπειρία μου στο νησί και να δουλέψω ξανά με τον Γιώργο (Λάνθιμο)"

Η ταινία πραγματεύεται πολύ έντονα τις έννοιες της ζωής, του θανάτου, της σεξουαλικής επαφής και της πίστης. Η Στόουν σε σχετική ερώτηση για το αν φοβάται τον θάνατο απάντησε χαρακτηριστικά "Δε φοβάμαι τον θάνατο, αλλά το να πεθάνω".

Δείτε την εμφάνισή της παρακάτω:

NEWS247





Η Έμα Στόουν

Η Έμα Στόουν

Η Έμα Στόουν

Η Έμα Στόουν και ο Γιώργος Λάνθιμος

Η Έμα Στόουν και ο Γιώργος Λάνθιμος

Η Έμα Στόουν

Η Έμα Στόουν

Το μουσικό σενάριο της ταινίας αποτελείται από έργα των Γ. Σ. Μπαχ / Κνουτ Νύστεντ και Τόσιο Χοσοκάβα, τα οποία θα ερμηνευτούν ζωντανά στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος από τους σολίστ Αγγελίνα Τκάτσεβα (τσίμπαλο), Γου Γουέι (σενγκ), το κουαρτέτο "Μαρία Κάλλας" και τη Χορωδία της ΕΡΤ.

Η επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας, συνοδεία μουσικών συνόλων, θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαΐου στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ενώ η "Βληχή" θα προβληθεί επίσης στις 6, 7 και 8 Μαΐου 2022.

Το πρόγραμμα The Artist on the Composer, μια συνεργασία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ (www.neon.org.gr), διασυνδέει πρωτοπόρους σύγχρονους εικαστικούς και σκηνοθέτες ή/και παραγωγούς ταινιών με τη ζωντανή εκτέλεση ορχηστρικής μουσικής. Μέσα από έργα που αποτελούν καρπούς νέων αναθέσεων, κάθε καλλιτέχνης συνομιλεί με έργα κλασικών συνθετών, απαλλαγμένος από τις συνήθεις οπερατικές συμβάσεις και την αφήγηση, πραγματοποιώντας άνοιγμα προς ένα κοινό που μπορεί να μην έχει ασχοληθεί προηγουμένως με την όπερα.

Y. LANTHIMOS

6, 7, 8 Μαΐου 2022/Ώρες: 18.00, 20.00, 22.00/Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ/

The Artist on the Composer/Επιμέλεια προγράμματος The Artist on the Composer: Γιώργος Κουμεντάκης (Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΕΛΣ) – Ελίνα Κουντούρη (Διευθύντρια ΝΕΟΝ)/Δεύτερη ανάθεση Γιώργος Λάνθιμος: Βληχή/Παραγωγή, σενάριο, σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος/Πρωταγωνιστούν: Έμμα Στόουν, Νταμιάν Μποννάρ/Μουσική: Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ / Κνουτ Νύστεντ, Τόσιο Χοσοκάβα/Τσίμπαλο: Αγγελίνα Τκάτσεβα/Σενγκ: Γου Γουέι/

Y. LANTHIMOS

