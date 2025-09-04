Έρχεται σίκουελ για τον Superman: Η ανακοίνωση του Τζέιμς Γκαν

Στην ανακοίνωσή του, ο Γκαν συμπεριέλαβε και μια εικόνα από κόμικ που δείχνει τον Σούπερμαν να στέκεται δίπλα στον Λεξ Λούθορ, ο οποίος φορά την εμβληματική του στολή, το Warsuit.

Ο Ντέιβιντ Κόρενσγουετ (David Corenswet) θα φορέσει ξανά την εμβληματική κόκκινη στολή, καθώς ένα σίκουελ της επιτυχημένης, καλοκαιρινής επιτυχίας του Τζέιμς Γκαν (James Gunn), «Superman», αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες, σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Ο σκηνοθέτης και συν-επικεφαλής της DC Films, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η νέα ταινία θα έχει τον τίτλο «Superman: Man of Tomorrow» και θα κάνει το ντεμπούτο της στις αίθουσες στις 9 Ιουλίου 2027.

Σημειώνεται ότι η ταινία «Superman» που αποτελεί την πρώτη παραγωγή του ανανεωμένου DC Universe, έκανε πρεμιέρα στις 11 Ιουλίου. Μέχρι στιγμής, έχει αποφέρει περισσότερα από 611 εκατ. δολάρια στο παγκόσμιο box office, καθιστώντας την, ως την πιο εμπορική παραγωγή με υπερήρωες της χρονιάς.

Σύμφωνα με το Variety, το «Man of Tomorrow» θα ακολουθήσει την κυκλοφορία δύο φιλόδοξων πρότζεκτ του DCU για το 2026: το «Supergirl», σε σκηνοθεσία Κρεγκ Γκιλέσπι (Craig Gillespie) με πρωταγωνίστρια την Μίλι Άλκοκ (Milly Alcock) και την ταινία τρόμου «Clayface». Το πρότζεκτ φέρει τη σφραγίδα των Μάικ Φλάναγκαν (Mike Flanagan) και Χοσεΐν Αμίνι (Hossein Amini) στο σενάριο ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζέιμς Γουότκινς (James Watkins). Πρωταγωνιστούν ο Τομ Ρις Χάρις (Tom Rhys Harries) και η Ναόμι ‘Ακι (Naomi Ackie).

Επιπλέον το σίκουελ του «Superman», θα κάνει το ντεμπούτο του πριν από το «The Batman Part II» του Ματ Ριβς (Matt Reeves), το οποίο είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει την 1η Οκτωβρίου 2027.