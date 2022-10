Gimme Shelter Film Festival με Dio, Frank Zappa και την ιστορία των "Death"

Κάθε βραδιά του Gimme Shelter Film Festival αποτελεί μία ξεχωριστή εμπειρία, στον πλέον εμβληματικό συναυλιακό χώρο, το Gagarin 205. Το φετινό φεστιβάλ GSFF παρουσιάζει σε τρεις βραδιές, τρεις ξεχωριστες μορφές της μουσικής. Τον Ronnie James Dio, τον Frank Zappa και τον Chuck Schuldiner.

Τη Δευτέρα 24 Oκτωβρίου το ντοκιμαντέρ "DIO: Dreamers Never Die”, σε ειδική κόπια με extra υλικό, παρουσιάζει τη ζωή του θρυλικού Ronnie James Dio, μέσα από όσους τον έζησαν από πάρα πολύ κοντά. Η Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου, είναι αφιερωμένη στον καλλιτέχνη και διανοούμενο Frank Zappa και την την πολύ ξεχωριστή προσωπικότητά του. Τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου θα δούμε την ιστορία των “Death”, αλλά και ένα special preview του ντοκιμαντέρ για τους Nightfall, πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του που έρχεται στο GSFF το 2023!



Ο Καλλιτεχνικός Δ/ντης του GSFF, Δημήτρης Παπανδρέου μίλησε στο NEWS 24/7 για την ταυτότητα του φεστιβάλ και για το τι είναι αυτό που το ξεχωρίζει.

"Δε νομίζω ότι υπάρχει μία και μοναδική απάντηση σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση τo GSFF δεν είναι ένα συνηθισμένο κινηματογραφικό φεστιβάλ. Είναι μία ξεχωριστή οντότητα. Έχει ένα ιδιαίτερο vibe που πρέπει να το νιώσεις και να το καταλάβεις. Είναι το ξεχωριστό concept, αλλά όχι μόνο. Σε τελική ανάλυση το GSFF δημιουργείται από fans για fans, αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Με απόλυτο επαγγελματισμό μεν, με μία έμφυτη άγνοια κινδύνου και μία τόλμη, δε. Χωρίς στεγανά. Κουβαλάει εν πολλοίς την αύρα αυτού που δημιούργησε ο Νίκος Τριανταφυλλίδης ήδη από το 2002 και εμείς απλώς αναγεννήσαμε προσθέτοντας νέα στοιχεία, το 2017. Το GSFF είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία."





Πόσο δύσκολο είναι να στηθεί; "Όσο κάθε ανεξάρτητο φεστιβάλ που ακολουθεί έναν συγκεκριμένο δρόμο και μία στρατηγική. Καθώς προχωρά, μεγαλώνει και καθιερώνεται, γίνεται ολοένα και ευκολότερο καλλιτεχνικά. Οικονομικά δεν ξέρω πότε θα γίνει ευκολότερο, με την έννοια ότι παρά την στήριξη του κοινού που κάθε χρόνο είναι και πιο έντονη, χορηγικά ακόμα δεν έχουμε καν πλησιάσει τους στόχους μας."

Σε ποιους απευθύνεται το φεστιβάλ και ποια η καλύτερη στιγμή του ως τώρα; "Απευθύνεται σε όλους όσοι αγαπούν τον κινηματογράφο και τη μουσική. Όχι απαραίτητα με αυτήν τη σειρά. Και σίγουρα όχι απαραίτητα και τα δύο ταυτόχρονα. Το GSFF μας έχει χαρίσει εκπληκτικές στιγμές αυτά τα 5 χρόνια. Aν πρέπει οπωσδήποτε να διαλέξω κάποια, αυτή είναι σίγουρα το sold out Opening Night του 2018 με τους Nightstalker στο πρώτο τους acoustic set, ever. Πήραμε όλοι μαζί το ρίσκο τότε. Και εμείς να το προτείνουμε στην μπάντα, και φυσικά οι ίδιοι να ακούσουν την ιδέα και να "πειράξουν" τη μουσική τους.

Και το αποτέλεσμα μας δικαίωσε όλους. Άλλωστε ο πειραματισμός, η τόλμη στις live επιλογές, είναι από τα χαρακτηριστικά του GSFF. Ολόκληρη εκείνη η νύχτα έχει μείνει στην ιστορία. Όπως όμως και πολλές άλλες. Οι καλοκαιρινές βραδιές του 2021 στην Τεχνόπολη, το sold out Pop Up Monday του περασμένου Μαρτίου για τον Rory Gallagher, φυσικά η πρώτη μας βραδιά τον Οκτώβριο του 2017 με David Bowie Is και ένα γεμάτο Gagarin να χορεύει... Είναι πολλές τελικά!"

Ποια τα σχέδια για το μέλλον;

Αυτό που κάνουμε να αφορά όσο περισσότερους ανθρώπους γίνεται, ώστε να μη χωρούν στο Gagarin και να μας αναγκάσουν να μετακομίσουμε. Να εξελιχθούμε ως brand, φιλοξενώντας διαφορετικές δράσεις κάτω από την ίδια πλατφόρμα. Ήδη έχουμε εντάξει στο πρόγραμμα μας, τόσο τα GSFF Pop Up Mondays όσο και μεμονωμένες συναυλίες. Ένα διαγωνιστικό τμήμα υπάρχει πάντα στα πλάνα μας, όπως και οι επόμενες εκθέσεις φωτογραφίας (μετά αυτή του 2021 στην Τεχνόπολη) και άλλες παρόμοιες δράσεις. Κυρίως όμως να συνεχίσουμε να δίνουμε κίνητρο σε νέους Έλληνες καλλιτέχνες και δημιουργούς, να βάζουν στόχο να ανέβουν στη σκηνή ή να δουν τη δουλειά τους στην οθόνη του GSFF

Το Πρόγραμμα του Gimme Shelter Film Festival 2022

Δευτέρα 24 Oκτωβρίου: "Dio: Dreamers Never Die"

O Ronnie James Dio GENE KIRKLAND

Το Special Opening Night ανοίγουν οι Rock n Roll Children με ένα όπως πάντα καταιγιστικό set, γεμάτο από τα θρυλικά hits του RJ Dio. Δε χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις για το κορυφαίο ελληνικό Dio tribute band που ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή του GSFF. Αρκούν τα λόγια τους: "Στο GSFF θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα όσο πιο αντιπροσωπευτικό Dio setlist τιμώντας κάθε εποχή της χρυσής διαδρομής του Μεγάλου Κοντού. Ένα πολύ δυνατό ζέσταμα για ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ για τον μεγαλύτερο, εμβληματικότερο και επιδραστικότερο τραγουδιστή/δημιουργό στην ιστορία του Heavy Metal."

Ακολουθεί μια σύντομη εισαγωγική συζήτηση με τους Χάκο Περβανίδη και Δημήτρη Παπανδρέου και αμέσως μετά οι very special guests της βραδιάς:

Geoff Tate και Jeff Scott Soto. Δύο πολύ μεγάλα ονόματα, δύο τεράστιοι ερμηνευτές, οι πλέον αρμόδιοι για να μιλήσουν, μέσω video, για τον μυθικό Ronnie James Dio.

Wendy Dio (σύζυγος του Ronnie και executive producer της ταινίας), Demian Fenton & Don Argott (σκηνοθέτες του Dreamers Never Die), σε ένα exclusive video Q&A που συντονίζει ο Δημήτρης Παπανδρέου.

H μεγάλη βραδιά θα κλείσει με την προβολή του ντοκιμαντέρ "DIO: Dreamers Never Die”, σε ειδική κόπια με extra υλικό. Ως το μοναδικό ντοκιμαντέρ με την έγκριση της οικογένειάς του, παρουσιάζει πολύτιμο ανέκδοτο υλικό από το προσωπικό αρχείο του Ronnie, αλλά και διηγήσεις συγγενών, φίλων και όσων τον έζησαν από πάρα πολύ κοντά. Η σύζυγος του Wendy Dio, o Tony Iommi, o Geezer Butler, o Glenn Hughes, o Vinny Appice, η Lita Ford, ο Rob Halford, ο Sebastian Bach, ο Eddie Trunk, ο Jack Black και πάρα πολλοί άλλοι, μας ταξιδεύουν στην ζωή και την καριέρα μιας από τις πλέον λατρεμένες μορφές της μουσικής.

Info: Ώρα Έναρξης: 21.00/ Special Greatest Hits Performance by Rock n Roll Children / Special guests: Geoff Tate, Jeff Scott Soto/ Special video Q&A: Wendy Dio, Don Argott, Demian Fenton. Προλογίζουν: Χάκος Περβανίδης (Aρχισυντάκτης Metal Hammer | Παρουσιαστής TV War), Δημήτρης Παπανδρέου (Καλλιτεχνικός Δ/ντης GSFF).

Δευτέρα 31 Οκτωβρίου: "Zappa"

Ο Φρανκ Βίνσεντ Ζάπα γεννήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 1940 στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ και πέθανε στις 4 Δεκεμβρίου 1993 στο Laurel Canyon της Καλιφόρνιας. GIMME SHELTER FILM FESTIVAL

H δεύτερη βραδιά μας είναι αφιερωμένη στο "έπος ενός πολύ μεγάλου καλλιτέχνη και διανοούμενου. Μια κινηματογραφική εμπειρία που παρουσιάζει το εύρος της ιδιοφυίας του Zappa, τη συναρπαστική μουσική κληρονομιά, την κοινωνική δράση και ταυτόχρονα την ανθρώπινη πλευρά μιας πολύ ξεχωριστής προσωπικότητας". Έτσι χαρακτηρίζει το "Zappa" ο σκηνοθέτης του Alex Winter, ο οποίος θα είναι μαζί μας από το L.Α., σε ακόμα ένα αποκλειστικό Video Q&A, πριν την πρώτη προβολή της ταινίας του στην Ελλάδα.

To μουσικό μέρος ανήκει δικαιωματικά στην Ιrene Ketikidi που θα ανοίξει τη βραδιά μαζί με την μπάντα της. Κιθαρίστρια και συνθέτρια με διεθνή αναγνώριση στο χώρο του instrumental rock, ξεκίνησε ως session μουσικός και έγινε ευρύτερα γνωστή το 2010 με το κομμάτι της "Rambler", το οποίο και έπαιξε ζωντανά μπροστά στον Steve Vai στο Guitar Nation Festival του Λονδίνου. To 2013 κυκλοφόρησε το debut album της "Martial Arts & Magic Tricks" που επαινέθηκε από μουσικούς όπως οι Guthrie Govan, Greg Howe, Nita Strauss, Alex Skolnick και David Kilminster.

Τον Νοέμβριο του 2018 ερμήνευσε τη lead κιθάρα στην παράσταση "Οι Μουσικοί της Καμεράτας συναντούν τους Deep Purple" στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το 2019 ήταν το opening act στο live event του σολίστα Nick Johnston στην Αθήνα, και τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς εμφανίστηκε ως guest στη συναυλία της εκρηκτικής Nita Strauss στο Chance Theater της Νέας Υόρκης.

"Ο Zappa για μένα είναι ένας ασταμάτητος συνθέτης. Ιδιοφυής προσωπικότητα και αληθινός αυτοσχεδιαστής που δε φοβάται καμία νότα πάνω στην κιθάρα. Ειδικά αυτό είναι κάτι που με εμπνέει απίστευτα. Η solo κιθάρα είναι η φωνή μου και με αυτή θα χαρώ πολύ που θα τιμήσω τον Frank Zappa στο GSFF. Στις 31/10 θα είμαστε με τη μπάντα μου στο Gagarin. Ανυπομονώ!". Κι εμείς το ίδιο, Eιρήνη!

Η βραδιά θα κλείσει με το ντοκιμαντέρ "Zappa" (2020), ένα πολύ αναλυτικό και προσωπικό πορτρέτο ενός εκπληκτικού καλλιτέχνη, όπως αποτυπώνεται στην ταινία του Alex Winter. Βασισμένο σε περισσότερες από 1000 ώρες ανέκδοτου υλικού από το προσωπικό αρχείο του ίδιου του Frank Zappa, το πρώτο ντοκιμαντέρ για τον πρωτοπόρο και πολυαγαπημένο του ελληνικού κοινού έρχεται στο GSFF λίγους μόλις μήνες μετά την επίσημη πρεμιέρα του στο Λος Άντζελες.

Info: Πρώτη Πανελλήνια Προβολή, Δευτέρα 31 Οκτωβρίου, Ώρα Έναρξης: 21.00 / Live act: Irene Ketikidi Band, Special video Q&A: Alex Winter (Σκηνοθέτης), Προλογίζουν: Χάρης Συμβουλίδης (Μουσικοκριτικός | Συνεργάτης Athens Voice), Δημήτρης Παπανδρέου (Καλλιτεχνικός Δ/ντης GSFF).

Δευτέρα 07 Νοεμβρίου: "Death By Metal"

GIMME SHELTER FILM FESTIVAL

"Τα ντοκιμαντέρ μας φέρνουν πιο κοντά. Βλέπουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα στο απλό, καθημερινό επίπεδο, πριν γίνουν μεγάλα και γνωστά. Αγαπώ αυτή τη μορφή τέχνης και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να παραβρεθώ τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου στο ανανεωμένο Gagarin, να δω την ιστορία των Death και να πάρω και μια ιδέα του πως ο Γάλλος σκηνοθέτης Antoine de Montremy καταγράφει την δική μας ιστορία, αυτή των Nightfall, στο δικό του. Σας περιμένω εκεί." λέει ο frontman των "Nightfall", Ευθύμης Καραδήμας.

Ο Ευθύμης, παρέα με τον σκηνοθέτη και τον Άκη Καπράνο, θα μας παρουσιάσουν ένα αποκλειστικό preview του ντοκιμαντέρ για τους Nightfall, μέρος των γυρισμάτων του οποίου θα πραγματοποιηθεί εκείνο το βράδυ στο Gagarin.

Πριν από αυτό όμως, στη σκηνή θα ανέβουν οι Blasteroid, ένα Progressive death metal σχήμα με technical/thrash στοιχεία. "Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα παίξουμε στο GSFF, ένα event που λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης και ζύμωσης της ελληνικής σκηνής, με φανταστικές προβολές και συζητήσεις, και όλα αυτά στο εντυπωσιακό Gagarin, ένα target venue για την μπάντα μας. Πόσω μάλλον στη βραδιά των Death που αποτελούν τεράστια επιρροή για μας τόσο σε μουσικό όσο και στιχουργικό επίπεδο."

Αυτό που θα δούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο κλείσιμο του φετινού GSFF, είναι το απόλυτο οδοιπορικό στη ζωή ενός απόλυτα επιδραστικού μουσικού και την πορεία μιας εμβληματικής μπάντας, σε ό,τι έχει να κάνει με τον ακραίο ήχο (και όχι μόνο).

Την ταινία θα προλογίσει ο σκηνοθέτης της Felipe Belalcazar, στο τελευταίο μας Video Q&A για φέτος, ενώ ο Gus G θα μας μιλήσει για τον Chuck Schuldiner.

Info: "Death By Metal" (2016). Πρώτη Πανελλήνια Προβολή + Special Preview: Nightfall. A work in progress. Ώρα Έναρξης: 21.00. Live act: Blasteroid. Live Q&A: Αntoine de Montremy (Σκηνοθέτης), Ευθύμης Καραδήμας (frontman Nightfall) Άκης Καπράνος (Κριτικός κινηματογράφου | Μουσικός). Συντονίζει ο Δημήτρης Παπανδρέου.

Special guest: Gus G. Special video Q&A: Felipe Belalcazar (Σκηνοθέτης)

Πληροφορίες

Προπώληση με συλλεκτικά hard copy εισιτήρια: www.123tickets.gr & www.GSFFathens.com. Τιμή ημερήσιου εισιτηρίου: 15 Ευρώ (προπώληση & ταμείο). Η τιμή εισιτηρίου δεν επιβαρύνεται με χρέωση μεταπωλητή.

