Γιορτή του Σινεμά: Πότε μπορείτε να δείτε ταινίες με μόνο 2 ευρώ

Όλη η Ελλάδα γίνεται μια τεράστια κινηματογραφική αίθουσα: σε όλα τα σινεμά της χώρας, όλες οι ταινίες και όλες οι προβολές με ενιαίο εισιτήριο 2€.

Η εξαιρετικά επιτυχημένη πρωτοβουλία της Γιορτής του Σινεμά επιστρέφει την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου για τέταρτη χρονιά δίνοντάς μας την ευκαιρία να απολαύσουμε ταινίες στη Mεγάλη Οθόνη σε εξαιρετικά μειωμένη τιμή.

Από την πρώτη της διοργάνωση, αυτή η δράση έχει αποσπάσει εντυπωσιακή ανταπόκριση, γεμίζοντας τις αίθουσες με σινεφίλ και όχι μόνο.

Μόνο για μία μέρα, την 30η Οκτωβρίου, όλοι οι κινηματογράφοι σε όλη τη χώρα θα προσφέρουν εισιτήρια μόλις €2 για όλες τις προβολές της ημέρας! Έτσι, επιλέγουμε την ταινία που θέλουμε, την παρέα που προτιμάμε, την αίθουσα που μας αρέσει, παίρνουμε τα ποπ κορν μας και δίνουμε ραντεβού στη μεγαλύτερη κινηματογραφική γιορτή της χρονιάς.