Arty Papageorgiou, πώς βρέθηκες να γράφεις το σενάριο του “Άρχοντα των Δαχτυλιδιών”;

Ο σεναριογράφος του επερχόμενου “Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” μιλάει στο NEWS 24/7 για την τέχνη του σεναρίου και για το masterclass που θα δώσει στην Αθήνα την Τρίτη 7 Οκτωβρίου.

Ένα άκρως ενδιαφέρον masterclass θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλοι του σινεμά, του animation ή/και του “Άρχοντα των Δαχτυλιδιών”, καθώς στην Αθήνα θα βρεθεί ο σεναριογράφος Arty Papageorgiou, καλεσμένος του Κωνσταντίνου Κακαρούντα, προέδρου της ASIFA Hellas – Ελληνικής Ένωσης Κινουμένων Σχεδίων.

Ο Arty Papageorgiou έχει στο ενεργητικό του το σενάριο της πρόσφατη περιπέτειας κινουμένων σχεδίων “Lord of the Rings: War of the Rohirrim”, ενώ θα γράψει το σενάριο και της πολυαναμενόμενης, επόμενης live action ταινίας του “Άρχοντα”, το “The Hunt for Gollum” σε σκηνοθεσία Andy Serkis, το οποίο αναμένεται το 2027 στα σινεμά.

Ο σεναριογράφος λοιπόν θα δώσει masterclass αυτή την Τρίτη, 7 Οκτωβρίου, το οποίο παρουσιάζουν το Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων και η ASIFA HELLAS. Στο masterclass αυτό, ο Arty Papageorgiou συνομιλεί με τον Κωνσταντίνο Π. Κακαρούντα σκηνοθέτη – παραγωγό της Dahouse Studio και πρόεδρο της ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ και τη Χριστίνα Μητροπούλου, σεναριογράφο και παραγωγό, Επικεφαλής Ανάπτυξης του Athens Film Office.

Θα μας οδηγήσει σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στη δημιουργία ιστοριών για animation και live action, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν ενεργό ρόλο στη συζήτηση. Ενόψει αυτής λοιπόν της συζήτησης, ο Arty Papageorgiou μίλησε στο News24/7 για την εμπειρία του στον κόσμο του Τόλκιν, για το μυστικό πίσω από την ανάπτυξη ενός καλού animation φιλμ, αλλά και για το τι μπορούμε να περιμένουμε από το masterclass της Τρίτης.

Πώς βρεθήκατε να γράφετε για μια ταινία κινουμένων σχεδίων που διαδραματίζεται στον κόσμο του “Άρχοντα των Δαχτυλιδιών”; Τι σας προσέλκυσε στο έργο;

Μεγάλωσα στο Ουέλλινγκτον της Νέας Ζηλανδίας, πολύ κοντά σε μερικές από τις τοποθεσίες και τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη δημιουργία της αρχικής τριλογίας. Ο ενθουσιασμός για την κινηματογραφική παραγωγή ήταν μεταδοτικός και σύντομα βρήκα τον εαυτό μου να τρέχω στην γειτονιά με μια βιντεοκάμερα, γυρίζοντας μικρού μήκους ταινίες και μουσικά βίντεο. Το ένα έφερε το άλλο και ένα παιδικό χόμπι μετατράπηκε σε πάθος και καριέρα πλήρους απασχόλησης.

Έτσι, η ευκαιρία που μου δόθηκε να συμμετάσχω στη δημιουργία του “War of the Rohirrim” ήταν μια στιγμή που έκλεισε τον κύκλο – δεν ήταν μόνο τιμή μου να συνεργαστώ με πολλούς από τους αρχικούς καλλιτέχνες των αρχικών ταινιών, αλλά και δυνατότητα να δημιουργήσω μέσα στον πλούσιο και πολυδιάστατο κόσμο που δημιούργησε ο Τόλκιν – ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

Τι κάνει τη συγγραφή σεναρίων για κινούμενα σχέδια διαφορετική από τη συγγραφή σεναρίων για live action ταινίες; Τι ελευθερία σας έδωσε και τι δυσκολίες είχε;

Αρχικά πιστεύω πραγματικά ότι η διαδικασία είναι και πρέπει να είναι πολύ παρόμοια – προσπαθείς να πεις μια συναρπαστική ιστορία. Και αυτό δεν εξαρτάται από το αν το έργο είναι live action ή κινούμενα σχέδια, προσπαθείς να δημιουργήσεις ένα έργο με βάθος που θα κρατήσει το κοινό σου συναισθηματικά αφοσιωμένο. Αν υπάρχουν διαφορές, ίσως έχουν να κάνουν με την προσέγγιση του διαλόγου και με το τι μπορούν να εκφράσουν οι χαρακτήρες των κινουμένων σχεδίων στο κοινό σε σύγκριση με τις live action ερμηνείες.

Όταν δουλεύατε στο “War of the Rohirrim”, πώς αποφασίσατε ποια επιπλέον στοιχεία να προσθέσετε ή να αλλάξετε, ώστε να σεβαστείτε το αρχικό υλικό χωρίς να γίνετε υπερβολικά πιστοί στα βιβλία; Μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτή την ισορροπία και τη διαπραγμάτευση;

Και πάλι, πρέπει να σας καθοδηγεί η ιστορία που αφηγείστε. Δεν υπάρχουν αυστηροί κανόνες. Ο κόσμος που έχει δημιουργήσει ο Τόλκιν είναι τόσο πλούσιος και πολυδιάστατος που αποτελεί μια αστείρευτη πηγή έμπνευσης. Επομένως, δεν ήταν πραγματικά θέμα «απόφασης για το ποια επιπλέον στοιχεία να προσθέσουμε», αλλά περισσότερο θέμα να εξετάσουμε την αφήγησή του για το παρελθόν του Ρόχαν και τους ανθρώπους του και να εμπνευστούμε για να αφηγηθούμε ένα μέρος της ιστορίας του.

Όταν εργάζεστε σε ένα τόσο μεγάλο στούντιο με μια τόσο μεγάλη ομάδα τεχνικών και καλλιτεχνών, animators, σκηνοθετών, παραγωγών, πόσο αλλάζει το σενάριο από αυτό που γράφετε μέχρι την τελική ταινία;

Ήμασταν τυχεροί που ήμασταν μέρος μιας πραγματικά συνεργατικής ομάδας υπό την ηγεσία ενός πολύ έμπειρου σκηνοθέτη animation, του Kenji Kamiyama. Η ανοιχτή του στάση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εξασφάλισε ότι όλοι δουλέψαμε ως ένα για να αφηγηθούμε την ιστορία με τον τρόπο που ήθελε. Υπήρχαν πολλές αλλαγές, οπότε υπήρχαν πολύ λίγες εκπλήξεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Αυτό ίσχυε ιδιαίτερα δεδομένης της ανάγκης για προγραμματισμό και ακρίβεια όσον αφορά τη διαδικασία παραγωγής χειροποίητων κινούμενων σχεδίων – δεδομένης της επικής κλίμακας αυτής της ταινίας και του φόρτου εργασίας που δημιούργησε για τους καλλιτέχνες, ήταν εξαιρετικά σημαντικό να συνεργαστούμε όλοι.

Αν έπρεπε να διαλέξετε μία σκηνή ή μία ατάκα από το “War of the Rohirrim” που θα ξεχωρίζατε ως κάτι που σας ανήκει ξεκάθαρα, κάτι για το οποίο είστε ιδιαίτερα περήφανος, ποια θα ήταν αυτή;

Θέλαμε πραγματικά να δημιουργήσουμε έναν πρωταγωνιστή που να φαίνεται αληθινός – όχι έναν υπερήρωα έτοιμο να σκοτώσει τους εχθρούς, αλλά έναν χαρακτήρα με τον οποίο ο θεατής θα μπορούσε να ταυτιστεί, που είχε φόβους και αδυναμίες και δεν φοβόταν να παραδεχτεί ότι δεν είχε όλες τις απαντήσεις για να σώσει τον λαό του. Έναν χαρακτήρα που θα μπορούσε να μάθει όχι μόνο από τα λάθη των γύρω του, αλλά και από τα δικά του – και νομίζω ότι καταφέραμε να το πετύχουμε αυτό.

Σκέφτεστε ποτέ τους θεατές όταν γράφετε; Ειδικά σε ένα έργο όπως αυτό, όπου γνωρίζετε ότι απευθύνεστε σε ένα κοινό θαυμαστών, αλλά και πιθανώς σε νεότερους θεατές;

Νομίζω ότι πάντα προσπαθείς να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες της ιστορίας και, υπό αυτή την έννοια, σκέφτεσαι συνεχώς το κοινό σου. Οι δημιουργικές αποφάσεις λαμβάνονται με σκοπό να αφηγηθείς την ιστορία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και όλα αυτά με σκοπό να διατηρήσεις το ενδιαφέρον και το συναισθηματικό δέσιμο του κοινού.

Δεν νομίζω ότι αυτό αλλάζει αν το έργο στο οποίο δουλεύεις συνοδεύεται από υψηλές προσδοκίες, από ένα προϋπάρχον φάντασμα ή όχι. Το ίδιο ισχύει και για την ηλικία ή το είδος, όποια και αν είναι η περίπτωση. Θέλεις να αφηγηθείς μια συναρπαστική ιστορία για να χαθεί το κοινό και να την απολαύσει, ό,τι και αν συμβεί.

Βλέπετε προοπτικές για το ελληνικό animation; Τι λείπει στη χώρα μας για να δούμε μεγαλύτερες παραγωγές;

Από όσα μπορώ να πω από το χρόνο που έχω περάσει εδώ, το ταλέντο, το πάθος και η εφευρετικότητα υπάρχουν, απλά είναι θέμα να γίνει το σωστό έργο από τους σωστούς ανθρώπους τη σωστή στιγμή.

Υπάρχει κάτι, μια συγκεκριμένη ιδέα, μια εικόνα που έχετε στο μυαλό σας, κάτι που θα θέλατε να γράψετε και να δείτε να γίνεται animation εδώ;

Η προφανής απάντηση θα ήταν κάτι από την αρχαία ελληνική ιστορία ή μυθολογία, αλλά υπάρχουν πολλές ιστορίες με επίκεντρο την Ελλάδα που είναι ώριμες για να ειπωθούν. Όχι μόνο ιστορίες που περιστρέφονται γύρω από συγκεκριμένα γεγονότα της πιο πρόσφατης ιστορίας, αλλά και ιστορίες που διαμορφώνονται από τη συλλογική μας ταυτότητα, τις αξίες που μας κάνουν να είμαστε αυτό που είμαστε.

Θα ήθελα πολύ να διηγηθώ μια ιστορία εμπνευσμένη από την ανθεκτικότητα του λαού μας – δυστυχώς για τον λαό μας, υπάρχουν τόσες πολλές από τις οποίες να διαλέξω. Για τους αφηγητές, αυτό είναι ταυτόχρονα ευλογία και κατάρα, καθώς γίνεται δύσκολο να βρεις μόνο μία στην οποία να επικεντρωθείς.

Ποια είναι η σχέση σας με την ASIFA Hellas και τον Κωνσταντίνο Κακαρούντα; Μπορείτε να μου πείτε για την εμπειρία σας με τον οργανισμό και πώς βλέπετε το έργο που επιτελεί;

Γνώρισα τον Κωνσταντίνο για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ανεσί πριν από μερικά χρόνια και με εντυπωσίασε αμέσως η αγάπη και το πάθος του όχι μόνο για την ελληνική κοινότητα κινουμένων σχεδίων, αλλά και για την ελληνική δημιουργική βιομηχανία στο σύνολό της. Μου γνώρισε ανοιχτά μια μεγάλη γκάμα καλλιτεχνών, για τους οποίους θα είμαι για πάντα ευγνώμων, αλλά και άλλους με παρόμοια όρεξη με τη δική του – να δουν την ελληνική βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης να ευδοκιμεί – όπως ο Στάθης Καλογερόπουλος από το Athens Film Office. Το πάθος και η αφοσίωσή τους είναι μεταδοτικά.

Τι μπορούμε να περιμένουμε από το masterclass σας και τι ελπίζετε να επιτύχετε και να επικοινωνήσετε με αυτό;

Ειλικρινά ελπίζω να μπορέσω να μεταδώσω μερικά από τα μυστικά της τέχνης που έχω μάθει μέχρι τώρα στη δουλειά μου ως δημιουργός – μικρά κομμάτια σοφίας που είχα την τύχη να δανειστώ από συναδέλφους που θαυμάζω. Ο κινηματογράφος είναι μια συνεργατική μορφή τέχνης και ανυπομονώ να δω τι μπορώ να μάθω και από τους άλλους στην αίθουσα!