Home Alone: Το μεγαλύτερο μυστήριο λύθηκε 2 μήνες μετά την κυκλοφορία της ταινίας

Η μυθιστορηματική απόδοση του “Home Alone” λύνει όλες τις απορίες που έχετε για τα ακριβά γούστα των ΜακΚάλιστερ.

Η προβολή της ταινίας “Home Alone” αποτελεί για πολλούς αναπόσπαστο μέρος των χριστουγεννιάτικων παραδόσεων εδώ και δεκαετίες. Και οι δύο ταινίες με πρωταγωνιστή τον Μακόλεϊ Κάλκιν στον πιο iconic ρόλο του ως Κέβιν ΜακΚάλιστερ θεωρούνται πια κλασσικές, ωστόσο η πολυτελής ζωή της οικογένειας του 8χρονου που μένει… μόνος στο σπίτι δεν παύει να προκαλεί ερωτήματα στους θαυμαστές της.

Τι δουλειές κάνουν και μπορούν να κάνουν τόσο ακριβές διακοπές;

Το ταξίδι στο Παρίσι, τα γεμάτα πορτοφόλια με μετρητά, αλλά και το επιβλητικό σπίτι τους στη γειτονιά Winnetka του Ιλινόις –μια περιοχή με πανάκριβες κατοικίες– υποδηλώνουν ότι η οικογένεια ΜακΚάλιστερ διαθέτει σημαντική οικονομική επιφάνεια.

Ακόμα και οι “κακοί” της ταινίας, οι διαβόητοι διαρρήκτες Χάρι και Μαρβ, αναφέρουν το σπίτι της οικογένειας ως τον απόλυτο στόχο τους, ένα σπίτι που –όπως αποδεικνύεται στη συνέχεια, κρύβει πολλά περισσότερα από χριστουγεννιάτικη μαγεία.

Τα τελευταία χρόνια, οι θαυμαστές του “Home Alone” έχουν αποκτήσει εμμονή με το να υπολογίζουν το κόστος των χριστουγεννιάτικων διακοπών της οικογένειας. Τον Δεκέμβριο του 2023, ένας λογαριασμός στο TikTok που ανέλυε το κόστος της… εξόρμησης του Κέβιν στο μπακάλικο έγινε viral, ενώ πολλοί εντυπωσιάστηκαν από το πόσα μετρητά φαίνεται να έχουν διαθέσιμα οι ΜακΚάλιστερ, όταν η μητέρα πληρώνει δέκα πίτσες 122,50 δολάρια.

Ούτε η πρώτη ταινία ούτε το sequel της, “Home Alone: Lost in New York”, εξηγούν πώς η οικογένεια καταφέρνει να συντηρεί τον πολυτελή τρόπο ζωής της. Ωστόσο, ελάχιστοι θαυμαστές γνωρίζουν ότι η απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις βρίσκεται στη μυθιστορηματική απόδοση του Todd Strasser, η οποία κυκλοφόρησε δύο μήνες μετά την πρώτη προβολή της ταινίας, καθώς το βιβλίο αποκαλύπτει λεπτομέρειες που λύνουν το μυστήριο για τα οικονομικά των ΜακΚάλιστερ.

Όπως για παράδειγμα το ότι ολόκληρη η οικογένεια πέταξε για το Παρίσι τα Χριστούγεννα, ένα ταξίδι που σύμφωνα με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες υπολογίζεται ότι κοστίζει από 35.000 έως 55.000 δολάρια.

Στο sequel της ταινίας, όταν ο Κέβιν καταλήγει κατά λάθος στη Νέα Υόρκη, πηγαίνει να μείνει στο παγκοσμίου φήμης ξενοδοχείο Plaza και κλείνει μια σουίτα ρετιρέ με ένα υπνοδωμάτιο, η οποία εκτιμάται ότι κοστίζει 2.915 δολάρια ανά διανυκτέρευση. Ο Κέβιν αναπτύσσει γρήγορα μια προτίμηση για τα καλύτερα πράγματα στη ζωή, καθώς μαθαίνουμε στην τελευταία σκηνή της ταινίας ότι κατά τη διάρκεια της διαμονής του ξόδεψε 967,43 δολάρια για την υπηρεσία δωματίου, δηλαδή περίπου 1.770 δολάρια σήμερα.

Τα εξωφρενικά έξοδα της οικογένειας κάνουν πολλούς θεατές να αναρωτιούνται τι δουλειές κάνουν οι γονείς του Κέβιν, με τη φαντασία ορισμένων να οργιάζει και τα σενάρια να είναι το ένα πιο τρελό από το άλλο. Από την εμπλοκή του πατέρα σε οργανωμένο έγκλημα μέχρι το ότι είναι επαγγελματίας εκτελεστής, οι θεωρίες αυτές προσθέτουν την απαραίτητη δόση μυστηρίου, την οποία επιχειρεί να λύσει η μυθιστορηματική απόδοση του 1991 από τον Todd Strasser, που προσφέρει μια πιο ρεαλιστική εξήγηση.

Σύμφωνα με τον Strasser, οι δημιουργοί της ταινίας του έδωσαν απόλυτη ελευθερία, λέγοντας ουσιαστικά: “Ορίστε το σενάριο, κάνε ό,τι θέλεις.” Κρίνοντας ότι αυτό θα ήταν μια “ασφαλής επιλογή,” αποφάσισε να παρουσιάσει τον Πίτερ ΜακΚάλιστερ ως έναν επιτυχημένο επιχειρηματία, εξηγώντας έτσι την οικονομική ευχέρεια της οικογένειας.

Όσο για τη μητέρα του Κέβιν, παίρνοντας έμπνευση από τις διάφορες κούκλες βιτρίνας που βρίσκονται στο σπίτι και τη ραπτομηχανή στο δωμάτιό της, ο Στράσερ αποφάσισε να κάνει την Κέιτ σχεδιάστρια μόδας. Οι κούκλες μάλιστα αυτές θα αποτελέσουν ένα από τα σημαντικά στοιχεία στις ευρηματικές παγίδες του Κέβιν στην προσπάθειά του να διώξει τους διαρρήκτες, καθώς πρωταγωνιστούν στο ψεύτικο πάρτι που οργάνωσε ο μικρός για να δείξει πως δεν είναι μόνος στο σπίτι.