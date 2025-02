Η Kathleen Kennedy αφήνει την προεδρία της Lucasfilm

Μετά από 13 χρόνια γεμάτα επιτυχίες και προκλήσεις, η διάσημη παραγωγός κινηματογράφου ενημέρωσε τη Disney, καθώς και τους στενούς της φίλους και συνεργάτες, ότι θα αποχωρήσει από τη θέση της προεδρίας της Lucasfilm μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Η Κάθλιν Κένεντι (Kathleen Kennedy) η θρυλική παραγωγός που ηγήθηκε της Lucasfilm για πάνω από 13 χρόνια, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη θέση της προεδρίας της εταιρείας.

Όπως ανέφερε το Puck την Τρίτη, η Κένεντι, αναμένεται να αποχωρήσει από τη θέση της προεδρίας της θρυλικής εταιρείας παραγωγής πίσω από το franchise του “Star Wars” πριν από το τέλος του 2025, μία είδηση που έπεσε σαν βόμβα στον κόσμο του θέαματος.

Η Κένεντι εντάχθηκε στη Lucasfilm το 2012 σε ρόλο συμπροέδρου μαζί με τον Τζορτζ Λούκας, προτού αναλάβει την προεδρία της αμέσως μετά την αποχώρηση του Λούκας από την εταιρεία μετά την εξαγορά της από τη Disney για 4 δισεκατομμύρια δολάρια την ίδια χρονιά.

Η Κένεντι έχει επαινεθεί για την ανανέωση του “διαστημικού” franchise, με την κυκλοφορία της τελευταίας τριλογίας του σύμπαντος του “Star Wars”. Ενώ οι τρεις ταινίες της τριλογίας της συνέχειας ήταν τεράστιες επιτυχίες στο εγχώριο box office, οι ταινίες ταλαιπωρήθηκαν από φθίνουσες αποδόσεις, με το Star Wars: The Force Awakens από τον J.J. Abrams, το 2015, να συγκεντρώνει μόλις πάνω από 936 εκατομμύρια δολάρια, ακολουθούμενο από 620 εκατομμύρια δολάρια για το “The Last Jedi” του 2018 και 515 εκατομμύρια δολάρια για το “Rise of Skywalker” του 2019. Παρόλα αυτά, οι τρεις ταινίες sequel συγκέντρωσαν περισσότερα έσοδα στο εσωτερικό από οποιαδήποτε από τις τρεις ταινίες prequel.

Κάτω από την ηγεσία της Κένεντι, η Lucasfilm κυκλοφορούσε μία νέα ταινία “Star Wars” κάθε χρόνο από το 2015 μέχρι το 2019, αν και αυτές δεν έτυχαν όλες μεγάλης εισπρακτικής επιτυχίας. Όπου οι κριτικοί έπλεξαν το εγκώμιο της ταινίας “Rogue One: A Star Wars Story” του 2016, η οποία απέφερε πάνω από 532 εκατομμύρια δολάρια στο εγχώριο box office, δεν ήταν το ίδιο ευνοϊκοί για το “Solo: A Star Wars Story” του 2018, το οποίο έκανε μόλις 213 εκατομμύρια δολάρια.

Παρά τις μειούμενες αποδόσεις στις κινηματογραφικές αίθουσες, η Lucasfilm στράφηκε προς το streaming, ξεκινώντας την πρώτη σεζόν του “The Mandalorian” στο Disney+ τον Νοέμβριο του 2019, την ίδια στιγμή που η streaming πλατφόρμα της Disney έκανε το ντεμπούτο της. Από τότε, η Lucasfilm έχει κυκλοφορήσει πέντε ακόμα live-action σειρές, μεταξύ των οποίων δύο επιπλέον σεζόν του “Mandalorian”, το “The Book of Boba Fett”, το “Obi-Wan Kenobi” και το “Ahsoka”.

Το ερώτημα ωστόσο που προκύπτει είναι ποιος θα αντικαταστήσει την Κάθλιν Κένεντι στην ηγεσία της Lucasfilm.

Λίγες μόλις ώρες μετά την ανακοίνωση – βόμβα, στελέχη, δημιουργοί και μεγάλοι παραγωγοί έσπευσαν να μπουν στο στόχαστρο του CEO της Disney, Μπομπ Ίγκερ (Bob Iger), και του Co-Chairman της Disney Entertainment, Άλαν Μπέργκμαν (Alan Bergman).

Όπως αναφέρει το Variety, o κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να διαθέτει μία πολύ συγκεκριμένη γκάμα ικανοτήτων, κυρίως σχέσεις με καλλιτέχνες και δημιουργούς.

Υπό την ηγεσία της Κένεντι, το “Star Wars” πέρασε από μία σειρά A-list σκηνοθετών – από τους Φιλ Λορντ (Phil Lord) και Κρίστοφερ Μίλερ (Christopher Miller), οι οποίοι απολύθηκαν από το “Solo” εν μέσω παραγωγής, μέχρι την Πάτι Τζένκινς (Patty Jenkins) και τους Ντέιβιντ Μπένιοφ (David Benioff) και Ντι Μπι Βάις (D.B. Weiss), των οποίων οι ταινίες ανακοινώθηκαν και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν λόγω δημιουργικών διαφορών. Η Κένεντι δεν είχε πρόβλημα να προσελκύσει μεγάλους σκηνοθέτες, αλλά το να τους κρατήσει στη δουλειά αποδείχτηκε πρόβλημα.

Πάντως, όποιος αναλάβει τα ηνία της Lucasfilm θα πρέπει να προσφέρει μια ευρεία και στρατηγική οπτική για το μέλλον του 48χρονου franchise – μία που θα περιλαμβάνει το streaming και μια πιο συνεπή παραγωγή ταινιών. Κι αυτό γιατί υπήρξε ένα ακούσιο κενό επτά ετών μεταξύ του “Star Wars: Η άνοδος του Skywalker” του 2019, της τελευταίας ταινίας μεγάλου μήκους που βγήκε στις οθόνες, και του επερχόμενου “The Mandalorian & Grogu”, μιας συνέχειας της σειράς Disney+ που η Lucasfilm σχεδιάζει να παρουσιάσει στους κινηματογράφους το 2026.