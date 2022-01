Η Κέιτ Μπλάνσετ στην πρώτη αγγλόφωνη ταινία του Αλμοδόβαρ

Από την μια μεριά, αυτή. Μια παρουσία σαγηνευτική λόγω προσωπικότητας, ιδιαίτερης εμφάνισης, και εξαιρετικού υποκριτικού ταλέντου. Από την άλλη, εκείνος. Ιδιοσυγκρασιακός και υπερταλαντούχος, έχει σφραγίσει με τις ταινίες του το παγκόσμιο σινεμά. Και ανάμεσά τους, μια συλλογή διηγημάτων, που όταν κυκλοφόρησε το 2015 –11 χρόνια μετά τον θάνατο της συγγραφέα τους– θεωρήθηκε αποκάλυψη και εκδοτικό γεγονός ολκής.

Όπερ μεθερμηνευόμενο, μας κάνει την Κέιτ Μπλάνσετ, τον Πέδρο Αλμοδόβαρ και το βιβλίο «Οδηγίες για οικιακές βοηθούς» (A Manual for Cleaning Women: Short Stories) της Αμερικανίδας Λουσία Μπερλίν (12/11/1936–12/11/2004, παρατήρησες φυσικά την σύμπτωση). Μεταφέροντας, μάλιστα, στην μεγάλη οθόνη το παινεμένο αυτό βιβλίο (στα ελληνικά από τις εκδόσεις Στερέωμα) ο Ισπανός auteur ετοιμάζεται για την πρώτη αγγλόφωνη ταινία του.

Κέιτ Μπλάνσετ JOHN SHEARER/INVISION/AP

Η είδηση επιβεβαιώθηκε με τον πιο σαφή τρόπο, αφού Κέιτ και Πέδρο, πέρα από αλληλεκτίμηση, μοιράζονται και τους ίδιους ατζέντηδες, τους Creative Artists Agency, μέσω των οποίων επισημοποιήθηκε το σούπερ υποσχόμενο ντιλ. Μάλιστα, η Dirty Films, η εταιρεία παραγωγής της Μπλάνσετ από κοινού με την El Deseo έχουν ήδη αναλάβει την ταινία –η οποία, όπως όλα δείχνουν, θα κρατήσει τον τίτλο του βιβλίου.

Εντάξει, η είδηση είναι πολυμορφική και… πολυοργασμική, ούτως ή άλλως. Ο Αλμοδόβαρ, σε φοβερή φόρμα στις πρόσφατες «Παράλληλες μητέρες» του, για πρώτη φορά σκηνοθετεί στα αγγλικά (το σενάριο, που φυσικά το γράφει ο ίδιος, θα είναι στα ισπανικά και μετά θα μεταφραστεί στα αγγλικά). Και το πράμα βελτιώνεται και πάει, αφού ο Πέδρο διάλεξε για συνοδοιπόρο του σε αυτήν την νέα του σελίδα την μοναδική Κέιτ Μπλάνσετ. Που, καθώς λέγεται, μπορεί και να πηγαίνει για το τρίτο της Όσκαρ φέτος – έχουν προηγηθεί το 2004 Β’ Γυναικείου για τον «Ιπτάμενο κροίσο » (The Aviator), και το 2013 Α’ Γυναικείου για την «Θλιμμένη Τζάσμιν» (Blue Jasmine)– χάρη στις ερμηνείες της στο «Nightmare Alley» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, και στο «Μην κοιτάτε πάνω» (Don’t Look Up) του Άνταμ ΜακΚέι (όπου είναι όντως α-πί-θα-νη!).

Μια σύγχρονη Τσέχοφ απ’ την Αλάσκα

Αλλά εκεί όπου το πράμα τερματίζει την χαρμόσυνη είδηση είναι στο βιβλίο της Μπερλίν. Γεννημένη στο Τζούνο της Αλάσκα, αλλά μεγαλωμένη στο Άινταχο, την Μοντάνα την Αριζόνα και, κυρίως, την Χιλή (την χώρα, καλέ), η Λουσία έκανε τρεις γάμους, απέκτησε τέσσερις γιούς, και εξέδωσε για πρώτη φορά διηγήματά της στα 45 της. Πολλά απ’ αυτά, βέβαια, τα είχε γράψει από την δεκαετία του ‘60.

Ο μόνος λόγος που έχω ζήσει τόσο πολύ είναι επειδή αποχωρίζομαι το παρελθόν μου. Κλείσε την πόρτα στην θλίψη, στο μετάνιωμα, στις τύψεις (απόσπασμα από διήγημα της Μπερλίν)

Συνολικά η Μπερλίν εξέδωσε 76 διηγήματα όσο ζούσε. Και ενώ έχαιρε μεγάλης εκτίμησης στους λογοτεχνικούς κύκλους, δεν έγινε ποτέ φίρμα, ούτε μπήκε σε λίστες ευπώλητων βιβλίων. Πέθανε το 2004, σχεδόν ανέστια (την φιλοξενούσε στο γκαράζ του ένας της γιός), έχοντας χτυπηθεί από καρκίνο του πνεύμονα και διπλή σκολίωση, η οποία είχε μάλιστα ως αποτέλεσμα να… τρυπήσει ο ένας της πνεύμονας καταδικάζοντάς την σε μόνιμη παροχή οξυγόνου.

Λουσία Μπερλίν TWITTER

Μέχρι που, το 2015 όπως ήδη είπαμε, κυκλοφόρησε μια συλλογή με 43 ιστορίες της υπό τον τίτλο «Οδηγίες για οικιακές βοηθούς». Το βιβλίο μπήκε αμέσως στην λίστα με τα μπεστσέλερ των New York Times, ενθουσίασε τους λογοτεχνικούς κύκλους, και απέσπασε κριτικούς διθυράμβους.

Για να πάρεις μια ιδέα του ύφους της Μπερλίν, την οποία επαΐοντες συγκρίνουν με κολοσσούς του διηγήματος σαν την Μονρό, τον Κάρβερ, ακόμη και τον Τσέχοφ, διάβασε το απόσπασμα από την κριτική των New York Times, και θα καταλάβεις: «Ορισμένοι διηγηματογράφοι –ο Τσέχοφ, η Άλις Μονρό, ο Ουίλιαμ Τρέβορ– σε πλησιάζουν διακριτικά και σε χτυπούν απαλά στον ώμο: Έλα, ψιθυρίζουν, κάθισε, άκουσε τι έχω να πω. Η Λουσία Μπερλίν σού επιτίθεται, σε ρίχνει κάτω, σου τρίβει το πρόσωπο στο χώμα. Θα με ακούσεις, θέλεις δεν θέλεις, γρυλίζουν οι ιστορίες της. [...] Είναι κομμάτια ζωής που η συγγραφέας τα μάσησε, τα απομύζησε και τα έφτυσε σαν έναν σβόλο καπνού, πικρά, πλούσια στην γεύση.»

Μια απίθανα υποσχόμενη ταινία

Το «Οδηγίες για οικιακές βοηθούς» περιλαμβάνει 43 διηγήματα, όλα τους με ηρωίδες γυναίκες. Γυναίκες που καλούνται να τα βγάλουν πέρα μόνες στην ζωή, κερδίζοντας τα προς το ζην μέσα από χειρωνακτικές εργασίες, από δουλειές του… προλεταριάτου, τις οποίες υπηρέτησε και η ίδια η Λουσία Μπερλίν σ’ όλη της σχεδόν την ζωή. Αντιλαμβάνεστε πόσο ταμάμ και λουκούμι του πάει όλη αυτή η μαγιά του Πέδρο Αλμοδόβαρ! Υμνητής των γυναικών, απ’ την καλή κι απ’ την ανάποδη μα πάντα με απύθμενη τρυφερότητα και λατρεία, κι έχοντας στα χέρια του την Λουσία και μπρος από την κάμερα την Κέιτ, α, θα δούμε ωραία πράματα. Παραμένει άγνωστο προς το παρόν πόσες από τις ιστορίες της συλλογής θα μεταφέρει στο πανί ο Ισπανός μετρ, αλλά το βέβαιο είναι πως η ταινία εμφανίζεται με κλειστά μάτια υποσχόμενη.





