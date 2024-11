Η νέα ταινία του Ρομαίν Γαβρά ξεκίνησε γυρίσματα στην Ελλάδα

Ο Ρομαίν Γαβράς σκηνοθετεί πάνω σε ένα σενάριο που έγραψε ο ίδιος, από κοινού με τον Will Arbery (Succession), με ένα all-star cast.

Μετά το project Gener8ion και την ταινία Athena, το Onassis Culture στηρίζει το Sacrifice, τη νέα ταινία του enfant terrible του γαλλικού σινεμά, Romain Gavras.

Η Iconoclast ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν τα βασικά γυρίσματα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία για τη νέα ταινία του, με τίτλο Sacrifice, που είναι και η πρώτη του αγγλόφωνη. Ο Γαβράς σκηνοθετεί πάνω σε ένα σενάριο που έγραψε ο ίδιος, από κοινού με τον Will Arbery (Succession), με ένα all-star cast.

Μετά τους Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Salma Hayek Pinault και Sam Richardson, ανακοινώνονται ο Vincent Cassel (Liaison, Mesrine), ο John Malkovich (Επικίνδυνες σχέσεις, Στο μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς), η Charli xcx (Faces of Death, I Want Your Sex), ο Yung Lean (στο ντεμπούτο του σε μεγάλου μήκους ταινία), η Ambika Mod (One Day, This is Going to Hurt), η Jade Croot (Rabbit Trap, The Serpent Queen), ο Jeremy O. Harris (The Sweet East, Emily in Paris) και η πρόσφατα βραβευμένη με Tony ηθοποιός Miriam Silverman (Your Friends and Neighbors, Motherland).

Ο Ρομέν Γαβράς

Η υπόθεση της ταινίας

Το Sacrifice αφηγείται την ιστορία της Τζόαν (Anya Taylor-Joy), μιας φανατικής που καθοδηγείται από μια ηφαιστειώδη προφητεία την οποία μπορεί να ακούσει μόνο η ίδια. Η Τζόαν είναι σε αποστολή να σώσει τον κόσμο από μια πύρινη αναμέτρηση.

Μαζί με μια στρατιά αποκρυφιστών οπαδών της, καταλαμβάνει ένα χλιδάτο φιλανθρωπικό γκαλά και παίρνει τρεις ομήρους: τον Μάικ Τάιλερ, έναν καταβεβλημένο σταρ του κινηματογράφου που αποζητά απεγνωσμένα τη λύτρωση· τον Μπράκεν, που είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο· και την Κέιτι, η οποία είναι απλώς άτυχη. Οι τρεις τους υποχρεώνονται να την ακολουθήσουν σε ένα ταξίδι ευτράπελο και συγχρόνως επικό, μέσα από δάση και φωτιές, μέχρι που ο Μάικ έρχεται αντιμέτωπος με το απόλυτο ερώτημα: τι θα θυσίαζε ο ίδιος για την ανθρωπότητα;

Ρομαίν Γαβράς: Μεγάλωσα με την ελληνική μυθολογία

Ο Ρομαίν Γαβράς δήλωσε: «Μεγάλωσα με την ελληνική μυθολογία. Οι γονείς μου, αντί να με ταΐζουν με νέες ταινίες όταν ήμουν παιδί, μου έλεγαν αυτές τις αρχαιοελληνικές ιστορίες, όπου μια μητέρα τρώει τα παιδιά της ή για θυσίες σε ηφαίστεια. Αυτά τα πράγματα με γαλούχησαν και οδήγησαν στην ιδέα ότι υπάρχει μια ομάδα παιδιών με πολύ συγκεκριμένη ατζέντα, η οποία έχει καταβολές σε ένα εν πολλοίς μυθολογικού είδους αξιακό σύστημα. Έχω μια κλίση στη σάτιρα και ο Will Arbery είναι εκπληκτικός στο να οξύνει τον τόνο των χαρακτήρων και την ανθρωπιά τους. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος με το καστ των ηθοποιών μας».

Η πιο πρόσφατη ταινία μεγάλου μήκους του Romain Gavras, Athena, ήταν υποψήφια για τον Χρυσό Λέοντα στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας το 2022.

Onassis Cinema

Το Onassis Cinema στηρίζει το ανεξάρτητο ελληνικό σινεμά σε κάθε μορφή και έκφρασή του. Το Ίδρυμα Ωνάση συμμετέχει σε ταινίες, με το Onassis Cinema να στηρίζει καταξιωμένους δημιουργούς και νέα ταλέντα μέσα από την ανάπτυξη σεναρίων και την παραγωγή ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους, να συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς και να ενισχύει τον ελληνικό κινηματογράφο.

Συμμετέχει σε νέες διεθνείς παραγωγές. Κάνει παραγωγή σε ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ. Δίνει κινηματογραφικά βραβεία στα Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, «Νύχτες Πρεμιέρας». Κάνει προβολές στο Onassis Channel στο Onassis Channel στο YouTube. Διοργανώνει ανοιχτό κάλεσμα για ταινίες μικρού μήκους.