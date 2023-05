Indiana Jones 5: Νέο trailer με Χάρισον Φορντ και Φοίβη Γουόλερ-Μπριτζ σε καταδίωξη

Η επιστροφή ενός αγαπημένου franchise, του "Indiana Jones", είναι προ των πυλών. Με την κυκλοφορία της νέας ταινίας "Indiana Jones and the Dial of Destiny" να βρίσκεται περίπου ένα μήνα μακριά, η προσμονή για το σίκουελ έχει "χτυπήσει" κόκκινο.

Καθώς οι θαυμαστές περιμένουν ανυπόμονα την επιστροφή του αγαπημένου χαρακτήρα με τον Χάρισον Φορντ (Harrison Ford) στη μεγάλη οθόνη, ο επίσημος ιστότοπος του Festival de Cannes αποκάλυψε ένα ολοκαίνουργιο απόσπασμα από την ταινία, το οποίο αποτυπώνει μια συναρπαστική σκηνή δράσης.

ADVERTISING

Στο νέο trailer, βλέπουμε τον Indiana Jones εν μέσω μιας καταδίωξης μαζί με τη Φοίβη Γουόλερ-Μπριτζ (Phoebe Waller-Bridge), η οποία υποδύεται την βαφτιστήρα του, Έλενα Σο.

Ωστόσο, στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι δυο τους δεν είναι μόνοι, καθώς φαίνονται να κυνηγούνται από επικίνδυνους κακοποιούς, ενώ καταδιώκουν τον Μαντς Μίκελσεν (Mads Mikkelsen) ως Jürgen Voller, έναν πρώην Ναζί που έγινε επιστήμονας της NASA.

Indiana Jones: Δείτε το νέο trailer της 5ης ταινίας

Το τρικ της "αντιγήρανσης" του Φορντ

Σε προηγούμενο trailer, οι φανς τρόμαξαν να αναγνωρίσουν τον Χάρισον Φορντ, καθώς ο ηθοποιός, που είναι πια 80 ετών, έμοιαζε δεκαετίες νεότερος και οι ρυτίδες του είχαν εξαφανιστεί.

Χάρη σε τεχνολογία "αντιγήρανσης", ο Φορντ κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, μιας και η πέμπτη -και τελευταία- ταινία ξεκινά στο 1944, δηλαδή οκτώ χρόνια μετά τα όσα συνέβησαν στο "Raiders of the Lost Ark". Οπτικά εφέ και λογισμικό Industrial Light & Magic επεξεργάστηκαν υλικό από προηγούμενες ταινίες και κατάφεραν να δημιουργήσουν μια νεότερη εκδοχή του πρωταγωνιστή.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις