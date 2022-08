Joe E. Tata: Πέθανε ο "Nat" του "Beverly Hills 90210"

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Joe E. Tata, γνωστός για τον ρόλο του ως Νat, ιδιοκτήτης του Peach Pit, στο "Beverly Hills, 90210".

Την είδηση θανάτου του Joe E. Tata ανακοίνωσε ο συμπρωταγωνιστής του στην σειρά, Ian Ziering, μέσω ανάρτησής του στο Instagram.

"Τους τελευταίους μήνες χάσαμε την Jessica Klein, έναν από τους πιο παραγωγικούς συγγραφείς και παραγωγούς του 90210, την Denise Douse που έπαιζε την κυρία Teasley, και τώρα με λύπη λέω ότι ο Joe E Tata πέθανε. Ο Joey ήταν πραγματικά ένας OG, θυμάμαι ότι τον είδα στα αρχεία του Rockford με τον James Garner χρόνια πριν δουλέψουμε μαζί στο 90210.

Ήταν συχνά ένας από τους κακούς του παρασκηνίου στην αρχική σειρά Batman. Ένας από τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους με τους οποίους έχω δουλέψει ποτέ, ήταν τόσο γενναιόδωρος με τη σοφία του όσο και με την καλοσύνη του", έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο ηθοποιός.

Ποιος ήταν ο Joe E. Tata

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη, η πρώιμη καριέρα του ξεκίνησε με ρόλους του στο General Hospital, στο The Outer Limits και στο Mister Roberts.

Έφτασε στην "κορυφή" τις δεκαετίες του '70 και του '80, όταν και εμφανίστηκε σε πολλά αστυνομικά δράματα όπως οι Mannix, Adam-12, The F.B.I. και The Streets of San Francisco.

Ωστόσο, ο ρόλος που τον έκανε ευρέως γνωστό ήταν αυτός του Nat Bussichio, του αγαπημένου ιδιοκτήτη του Peach Pit στο "Beverly Hills, 90210".

Το 2018, ο ηθοποιός διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με την κόρη του, Κέλλυ, η οποία και ξεκίνησε λογαριασμό Go Fund Me για την οικονομική στήριξή του.

