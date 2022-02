Lord of the Rings: Στη δημοσιότητα οι πρώτες φωτογραφίες των χαρακτήρων της σειράς

Μετά την εντυπωσιακή ανακοίνωση του τίτλου της πολυαναμενόμενης σειράς της Amazon "The Lord of the Rings: The Rings of Power", η πλατφόρμα έδωσε στην δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες από τους χαρακτήρες της πιο ακριβής σειράς που έχει γυριστεί ποτέ

Οι πρώτες φωτογραφίες των χαρακτήρων του The Lord of the Rings: The Rings of Power κυκλοφόρησαν στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram και οι θαυμαστές δεν μπορούν να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους.

ADVERTISING

Συγκεκριμένα η Amazon μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες του καστ στο Instagram, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει στην πραγματικότητα να αποκαλύψει πολλά για τον ηθοποιό ή τον χαρακτήρα. Οι φαν της σειράς ωστόσο ξεκίνησαν ήδη τις εικασίες στα σχόλια.

Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες των χαρακτήρων της σειράς

The Lord of the Rings: The Rings of Power

Η επερχόμενη σειρά της Amazon θα φέρει στις οθόνες για πρώτη φορά τους ηρωικούς θρύλους της Δεύτερης Εποχής της ιστορίας της Μέσης Γης. Το επικό δράμα λαμβάνει χώρα χιλιάδες χρόνια πριν τα γεγονότα των "Τhe Hobbit" και "The Lord of the Rings" του J.R.R. Tolkien, και θα μεταφέρει τους θεατές σε μια εποχή όπου δημιουργήθηκαν μεγάλες δυνάμεις, βασίλεια δοξάστηκαν και καταστράφηκαν, απίθανοι ήρωες δοκιμάστηκαν, η ελπίδα κρατιόταν από λεπτές κλωστές και ο μεγαλύτερος κακός που βγήκε από την πένα του Tolkien απειλούσε να ρίξει σκοτάδι σε όλο τον κόσμο. Ξεκινώντας από μια περίοδο ειρήνης, η σειρά ακολουθεί το cast χαρακτήρων, γνωστοί και καινούργιοι, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με την ανάδυση του πολλά φοβούμενου κακού στη Μέσης Γης.

Στο cast θα δούμε και τους Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Daniel Weyman και Morfydd Clark, ενώ πριν λίγο καιρό προστέθηκαν άλλα 20 ονόματα.

Η πρεμιέρα της νέας τηλεοπτικής σειράς του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών (Lord of the Rings) θα γίνει την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου του 2022.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις