"Maid": 5 πράγματα που πρέπει να ξέρετε για την Margaret Qualley

Η Margaret Qualley χαρακτηρίζεται από πολλούς ως η ηθοποιός -φαινόμενο της χρονιάς χάρη στον ρόλο της Άλεξ στη τηλεοπτική σειρά του Netflix, Maid. Η σειρά μέσα σε ένα μόνο μήνα προσέλκυσε 67 εκατομμύρια θεατές, ξεπερνώντας ακόμη και το περσινό “The Queen's Gambit” που είχε συγκεντρώσει 62 εκατομμύρια θεατές στο ίδιο χρονικό διάστημα. Συγκαταλέγεται επίσης στις «κορυφαίες 5 σειρές» του Netflix - με τις περισσότερες προβολές σε όλο τον κόσμο - όλων των εποχών.

Εμείς συγκεντρώσαμε 5 πράγματα για την πανέμορφη αυτή ηθοποιό με τα μαγευτικά πράσινα υγρά μάτια, Margaret Qualley, που πρέπει να γνωρίζετε:

Χορεύτρια από...γεννησιμιού

Γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου του 1994 και από την τρυφερή ηλικία των 2 ετών ασχολήθηκε με τον χορό. Στα 14 της έφυγε για να σπουδάσει μπαλέτο στο School of the Arts της North Carolina και στα 16 της τη δέχτηκαν στο American Ballet Theatre. Λίγο αργότερα όμως, κρέμασε τις πουέντ της για να γίνει μοντέλο. Ο λόγος; Ο χορός την είχε πιέσει πολύ και της είχε πυροδοτήσει ανασφάλεια ακόμη και για το σώμα της.

Next top model?

Στα 16 της υπέγραψε με το πρακτορείο IMG και έκανε το ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης με την Alberta Ferretti. Στο βιογραφικό της "εντοπίζουμε" οίκους μόδας όπως τη Channel και τον Valentino και φωτογραφήσεις για τη Vogue, το Vanity Fair και το Interview.

Ηθοποιός διά της πλαγίας...οδού

Στράφηκε στην υποκριτική χάρη στον ηθοποιό Nat Wolff με τον οποίο και έβγαινε. Όταν πήγαν μαζί σε ένα μάθημα αυτοσχεδιασμού, συνειδητοποίησε ότι η υποκριτική ήταν το μόνο που ήθελε να κάνει, σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε στο The Hollywood Reporter. Γράφτηκε στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης, την κορυφαία δραματική σχολή του Λονδίνου και πήρε τον πρώτο της της ρόλο στον κινηματογράφο όταν επισκεπτόταν τον Wolff στα γυρίσματα του Palo Altο, την ταινία της Gia Coppola. Ένα χρόνο αργότερα εμφανίστηκε και στην τηλεόραση συμπρωταγωνιστώντας με τον Justin Theroux στη σειρά που την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό, το The Leftovers (2014-2017). Ακολούθησε η συμμετοχή της στα "Τα Καλά Παιδιά" (2016) του Shane Black με τους Russell Crowe και Ryan Gosling και ο δεύτερος που ήταν της έδωσε ο Tarantino στο "Κάποτε στο Χόλιγουντ".Ο πρώτος μεγάλος της ρόλος στο λευκό πανί ήταν στην ταινία My Salinger Year στο πλευρό της Sigourney Weaver (η ταινία που άνοιξε την περσινή Μπερλινάλε).





Είν αι κόρη της Andie MacDowell

Στο The Maid υποδύονται τη μαμά και την κόρη και το κάνουν χωρίς καμία δυσκολία γιατί είναι οι πραγματικοί ρόλοι της ζωής τους. Την ομορφιά της είναι ηλίου φαεινότερον πως την πήρε από τη μητέρα της. Το ίδιο και το ταλέντο της. Η Margaret Qualley σε συνεντεύξεις της έχει αποκαλύψει πως δεν είχε ποτέ ταινία της μητέρας της σαν παιδί και όσο μεγάλωνε. Στα 22 της είδε μόνο το “Τέσσερις Γάμοι και μία Κηδεία”. Είναι η νεότερη από τα τρία παιδιά της ηθοποιού, μεγάλωσε σε ένα ράντσο στη Βόρεια Καρολίνα πολύ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας που έπεφταν πάνω στη μητέρα της.

Πατέρας της είναι ο Paul Qualley

Πατέρας της είναι το πρώην μοντέλο και μουσικός Paul Qualley. Ο Qualley γνώρισε την Andie MacDowell σε κάτι γυρίσματα, παντρεύτηκαν το 1986 και πήραν διαζύγιο το 1999. Η μεγαλύτερη αδελφή της είναι η Rainey Qualley, επίσης ηθοποιός, μοντέλο και χορεύτρια.

