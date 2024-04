Matrix: Έρχεται πέμπτη ταινία χωρίς Γουατσόφσκι – Ποιος θα αναλάβει τη σκηνοθεσία

Η Warner Brothers ανακοίνωσε ποιο θα υπογράφει το σενάριο και την σκηνοθεσία της νέας ταινίας “Matrix”

Η Warner Brothers ανακοίνωσε ότι ο σεναριογράφος του “The Martian” Ντρου Γκόνταρντ (Drew Goddard) θα γράψει και θα σκηνοθετήσει το νέο σίκουελ της διάσημης σειράς ταινιών επιστημονικής φαντασίας “Matrix” των δημιουργών Λίλι και Λάνα Γουατσόφσκι.

“Δεν είναι υπερβολή να πω ότι οι ταινίες Matrix άλλαξαν τόσο τον κινηματογράφο όσο και τη ζωή μου“, υπογράμμισε ο σεναριογράφος σε δήλωσή του και συμπλήρωσε πως «Η εξαιρετική καλλιτεχνική δημιουργία της Λάνα και της Λίλι με εμπνέει καθημερινά και είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να αφηγηθώ ιστορίες στον κόσμο τους».

Ο Γκόνταρντ, ο οποίος απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου για το “The Martian” το 2016 ξεκίνησε τη συγγραφική του καριέρα στη σειρά “Buffy the Vampire Slayer” της δεκαετίας του ’90 πριν προχωρήσει στις σειρές “Angel”, “Alias” και “Lost”. Είναι ο δημιουργός του “Daredevil” της Marvel, το οποίο παιζόταν από το 2015 έως το 2018 στο Netflix ενώ ήταν ο εκτελεστικός παραγωγός και σκηνοθέτης στην αγαπημένη κωμική σειρά του NBC “The Good Place”. Πρόσθετες σεναριακές δουλειές του περιλαμβάνουν τα “Cloverfield”, “The Cabin in the Woods” και “World War Z”.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian, ο Γκόνταρντ ήταν εκείνος που προσκόμισε την ιδέα για μια νέα ταινία Matrix στη Warner Bros, έπειτα από την κυκλοφορία του “The Matrix Resurrection” το 2021, το οποίο απέφερε λιγότερα κέρδη από το αναμενόμενο. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, από το αρχικό δημιουργικό δίδυμο του The Matrix η μοναδική συνεισφορά θα είναι της Λάνα Γουατσόφσκι ως executive producer.

“Ο Drew ήρθε στη Warner Bros με μια νέα ιδέα που όλοι πιστεύουμε ότι θα είναι ένας απίστευτος τρόπος να συνεχίσουμε τον κόσμο του Matrix, τιμώντας αυτό που ξεκίνησαν η Λάνα και η Λίλι πριν από 25 χρόνια και προσφέροντας μια μοναδική προοπτική βασισμένη στη δική του αγάπη για τη σειρά και τους χαρακτήρες”, ανέφερε ο πρόεδρος της παραγωγής του κινηματογραφικού της τμήματος της Warner Bros, Jesse Ehrman.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν θα επιστρέψουν οι πρωταγωνιστές του franchise Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie Anne-Moss, Hugo Weaving και Jada Pinkett-Smith.