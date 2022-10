Νύχτες Πρεμιέρας 2022: Αναλυτικά όλα τα βραβεία

Ολοκληρώθηκε η τελετή λήξης του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας "Νύχτες Πρεμιέρας" με τα βραβεία στα τρία διαγωνιστικά του τμήματα: το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα, το Τμήμα Ντοκιμαντέρ και το Τμήμα των Ταινιών Μικρού Μήκους.

Νύχτες Πρεμιέρας 2022: Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος

Η Κριτική Επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας αποτελούνταν από τους:

ΝΑΝΤΑΒ ΛΑΠΙΝΤ, βραβευμένος με Χρυσή Άρκτο σκηνοθέτης και σεναριογράφος, Πρόεδρος

ΛΟΥΙΖΑ ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑ, κριτικός θεάτρου

ΑΡΝΟ ΒΑΛΟΥΑ, ηθοποιός

ΝΤΙΑΝΑ ΕΛΜΠΟΜ, παραγωγός

ΑΛΕΞΙΣ ΖΟΥΝΚΟΖΑ, πρόεδρος του δικτύου Europa Film Festivals.

Το διεθνές βραβείο ΧΡΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ και το αγαλματίδιο είναι μια ευγενική χορηγία των κοσμηματοπωλείων ZOLOTAS. Οι κριτικές μας επιτροπές απονέμουν επίσης τα ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ και ΣΕΝΑΡΙΟΥ, ενώ στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα απονέμεται και το ΒΡΑΒΕΙΟ της ΠΕΚΚ και το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ FISCHER.

Βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας | Golden Athena Award

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ, του Ντέιβι Τσου | RETURN TO SEOUL, by Davy Chou

Με τα λόγια της κριτικής επιτροπής: «Λένε ότι ενώ όλα είναι εύθραυστα και στιγμιαία και θα μπορούσαν να εξαφανιστούν σε ένα δευτερόλεπτο, οι μητέρες και τα παιδιά είναι για πάντα. Είναι η βάση της ανθρώπινης εμπειρίας, της ανθρώπινης ύπαρξης. Τι θα απογίνουν εκείνοι που δεν έχουν μητέρα; Εκείνοι των οποίων οι μητέρες αρνήθηκαν να γίνουν μητέρες τους; Που αρνήθηκαν να τα μεγαλώσουν ως παιδιά τους και συνεχίζουν να αρνούνται να τα γνωρίσουν; Πώς θα μάθουν να περπατούν και να μιλούν; Πώς θα χορέψουν και πώς θα κάνουν σεξ; Πώς θα αγαπήσουν και θα μισήσουν; Ίσως με αυτή την αγωνιώδη ελευθερία των αιωνίως αδίστακτων, για τους οποίους, όπως λέει και η ίδια η ταινία, «τα πάντα μπορούν να εξαφανιστούν σε μια στιγμή». Το βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας απονέμεται στο «Επιστροφή στη Σεούλ» του Ντέιβι Τσου».

Βραβείο Σκηνοθεσίας της Πόλης των Αθηνών | City of Athens Best Director Award

1976, της Μανουέλα Μαρτέλι | 1976, by Manuela Martelli

Με τα λόγια της κριτικής επιτροπής: «Θέλαμε να επιβραβεύσουμε μια σκηνοθέτιδα που έχει διατυπώσει μια πραγματική κινηματογραφική πρόταση, υπογράφοντας μια όμορφη μελέτη χαρακτήρων και χτίζοντας έναν φιλόδοξο αισθητικό και αφηγηματικό χώρο. Παρασυρμένοι ιδιαίτερα από τις μουσικές επιλογές και τη δημιουργία της ταινίας μέσα σε ένα πολιτικό πλαίσιο που πραγματεύεται έξυπνα το ζήτημα του ολοκληρωτισμού, απονέμουμε το Βραβείο Σκηνοθεσίας της Πόλης των Αθηνών στη Mανουέλα Μαρτέλι για την ταινία «1976».

Βραβείο Σεναρίου | Best Screenplay Award

JOYLAND, του Σαΐμ Σαντίκ | JOYLAND, by Saim Sadiq

Με τα λόγια της κριτικής επιτροπής: «Το πρώτο βραβείο απονέμεται σε ένα δυνατό και συγκινητικό σενάριο βαθιά συντονισμένο με το πνεύμα της εποχής μας. Μέσα από την ιστορία μιας σύγχρονης πακιστανικής οικογένειας, βιώνουμε όλους τους λεπτούς και άλλοτε όχι τόσο λεπτούς τρόπους με τους οποίους οι οικογενειακοί δεσμοί πνίγουν τα μέλη τους παγιδευοντας τα μέσα σε στερετυπικούς ρόλους φύλου και οδηγώντας τα, κυριολεκτικά και μεταφορικά, στον θάνατό τους. Η οικογένεια σκοτώνει την επιθυμία. Δεν υπάρχει διέξοδος. Ή δέχεσαι τις επιταγές της πατριαρχίας ή πεθαίνεις. Σε μια εποχή που τα όρια των φύλων αμφισβητούνται πιο ριζικά από ποτέ, αυτό το σενάριο βυθίζεται στα αγωνιώδη διλήμματα των καθημερινών ανθρώπων που εμποδίζονται συνεχώς και μοιραία να εξερευνήσουν τις αληθινές τους επιθυμίες και να βιώσουν μια ελεύθερη, χαρούμενη και περιπετειώδη ύπαρξη. Το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου απονέμεται στους Saim Sadiq και Maggie Briggs για το «Joyland».

Βραβείο Κοινού Fischer | Fischer Audience Award

ΤΟ ΜΠΛΕ ΚΑΦΤΑΝΙ, της Μαριάμ Τουζανί | THE BLUE CAFTAN, by Maryam Touzani

Με τα λόγια της Ανδριανής Αλεξοπούλου, Brand Manager Fischer & International Premium Brands: «Και πάλι εδώ, στο γνώριμο και μαγευτικό αυτό χώρο του κινηματογράφου, συναντιόμαστε με τη μεγάλη οθόνη που τόσο αγαπάμε να μας ταξιδεύει με οδηγό την τέχνη, τη δημιουργία και την έμπνευση. Το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, Νύχτες Πρεμιέρας, μετά από 10 μέρες ξεχωριστών προβολών, -που είχαμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε από κοντά-, ρίχνει αυλαία σήμερα σε αυτό το μαγευτικό χώρο!

Η μπίρα Fischer, με τη σειρά της και στηρίζοντας, όπως πάντα την έβδομη τέχνη, μιας και είναι η πιο σινεφίλ μπίρα, βρισκόταν και φέτος παρούσα στην διοργάνωση του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, Νύχτες Πρεμιέρας. Μέσα από τα Βραβεία Κοινού, η Fischer έδωσε φωνή στις επιλογές των σινεφίλ, επιβραβεύοντας τις ταινίες, αλλά και τους δημιουργούς που «άγγιξαν» το κοινό.

Κλείνοντας και πριν περάσουμε στα αποτελέσματα των ψήφων θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, Νύχτες Πρεμιέρας! Μία διοργάνωση για την οποία αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα του Φεστιβάλ που επιμελήθηκε τα πάντα με απόλυτη επιτυχία και πολύ κινηματογράφο!

Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ας πούμε όλοι ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους συμμετέχοντες, που με τη κινηματογραφική τους ματιά μαγνήτισαν και κέρδισαν το ενδιαφέρον των θεατών! Σας ευχαριστούμε και ανανεώνουμε το κινηματογραφικό μας ραντεβού για του χρόνου!».

Βραβείο Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ) | Greek Film Critics Association Award

ΤΟ ΜΠΛΕ ΚΑΦΤΑΝΙ, της Μαριάμ Τουζανί | THE BLUE CAFTAN, by Maryam Touzani

Με τα λόγια της ΠΕΚΚ: «Η ΠΕΚΚ επιλέγει να δώσει το βραβείο σε μια ταινία, στην οποία η σκηνοθέτις, με ριζοσπαστική κριτική διάθεση, αντιμετωπίζει μια σύνθετη πολιτικοκοινωνική πραγματικότητα και παρουσιάζει εξαιρετικά τους έμφυλους διαχωρισμούς. Έτσι καθιστά για το ευρωπαϊκό κοινό την ταινία της αντίδοτο στον οριενταλισμό. Όλα τα παραπάνω τα επιτυγχάνει μέσα από τη σύγχρονη κινηματογραφική γλώσσα, το μοντάζ, την ευαισθησία του βλέμματος της κάμερας και τις υποβλητικές ερμηνείες».

Νύχτες Πρεμιέρας 2022: Stranger Than Fiction - Βραβεία Διεθνούς Διαγωνιστικού Ντοκιμαντέρ

Η Κριτική Επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα Ντοκιμαντέρ του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας αποτελούνταν από τις/τους:

ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΥΛΛΑΚΗΣ, ντοκιμαντερίστας, Πρόεδρος

ΔΩΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, δημοσιογράφος

ΜΑΡΙΝΑ ΔΑΝΕΖΗ, παραγωγός και σκηνοθέτις

ΣΑΜΙΡ ΛΙΟΥΜΑ, διευθυντής φωτογραφίας

ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ ΜΠΟΥΣΜΑΝ, παραγωγός

Το διεθνές βραβείο ΧΡΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ και το αγαλματίδιο είναι μια ευγενική χορηγία των κοσμηματοπωλείων ZOLOTAS.

Βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερου Ντοκιμαντέρ | Golden Athena Best Documentary Award

ΟΛΗ Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ Η ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑ, της Λόρα Πόιτρας | ΑLL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED, by Laura Poitras

Με τα λόγια της κριτικής επιτροπής: «Μαγεμένοι από τη φωνή της αφηγήτριας, βυθιζόμαστε στην προσωπική ζωή μιας από τις πιο πρωτοποριακές φωτογράφους. Για τη συγκλονιστική απεικόνιση της ειλικρίνειας, τιμιότητας και ελπιδοφόρου μάχης ενάντια στον πιο ισχυρό αντίπαλο, καθώς και για την άψογη επεξεργασία ήχου, η Κριτική Επιτροπή απονέμει τη Χρυσή Αθηνά Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στην ταινία «Όλη η Ομορφιά και η Αιματοχυσία» της Λόρα Πόιτρας».

Ειδική Μνεία | Special Mention

ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ, του Λούκας Κοβάλσκι | THE PAWNSHOP, by Lukasz Kowalski

Με τα λόγια της κριτικής επιτροπής: «Για το βαθύτατα μαύρο χιούμορ του και το ειλικρινές πορτραίτο καθημερινών ανθρώπων που δείχνει πραγματική ενσυναίσθηση για τους συγκινητικούς χαρακτήρες του, η κριτική επιτροπή απονέμει ειδική μνεία στην ταινία «Ενεχυροδανειστήριο» του Λούκας Κοβάλσκι».

Νύχτες Πρεμιέρας 2022: Βραβεία Διαγωνιστικού Τμήματος «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες»

Η Κριτική Επιτροπή για το Διαγωνιστικό Τμήμα των Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες» του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας αποτελούνταν από τις/τους:

ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, σκηνοθέτης, Πρόεδρος

ΑΝΤΙΝΟΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ, ηθοποιός

ΤΑΜΙΛΑ ΚΟΥΛΙΕΒΑ, ηθοποιός

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΙΑΠΗ, εκπρόσωπος πωλήσεων Heretic Outreach

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, κριτικός κινηματογράφου

Για την φετινή 28η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, 40 ελληνικές μικρές ιστορίες διεκδίκησαν τα εξής βραβεία:

Βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας | Golden Athena Award

5 P.M. SEASIDE, του Βάλεντιν Στέισκαλ | 5 P.M. SEASIDE, by Valentin Stejskal

Με τα λόγια της κριτικής επιτροπής: «Το βραβείο καλύτερης ταινίας δίνεται σε μια υπέροχη ταινία που αγάπησε όλη η επιτροπή. Μια ταινία με λιτή και απέριττη αφήγηση και ταυτόχρονα εντυπωσιακή και βαθιά σε όλα τα επίπεδα».

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Αργυρή Αθηνά Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής | Silver Athena Award

ΜΑΓΜΑ, της Λίας Τσάλτα | MAGMA, by Lia Tsalta

Με τα λόγια της κριτικής επιτροπής: «Το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής δίνεται σε μια ιδιαίτερη και υποβλητική ταινία που υπηρέτησε περίτεχνα και με καλλιτεχνική ακρίβεια ένα είδος δύσκολο, σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα».

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ | Best Director Award

Θανάσης Τρουμπούκης για την ταινία UNDER THE LAKE | Thanasis Trouboukis for the movie UNDER THE LAKE

Με τα λόγια της κριτικής επιτροπής: «Το βραβείο Σκηνοθεσίας απονέμεται σε ένα εντυπωσιακό αφαιρετικό πορτρέτο μιας περιοχής και των ανθρώπων της, που μας υπνώτισε με τις υπέροχες, αξέχαστες εικόνες του - το “Under the Lake" του Θανάση Τρουμπούκη».

Τα βραβεία συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ έκαστο με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ | Best Screenplay Award

Θάνος Τοκάκης για την ταινία TOKAKIS Ή WHAT'S MY NAME | Thanos Tokakis for the movie TOKAKIS OR WHAT’S MY NAME

Με τα λόγια της κριτικής επιτροπής: «Το βραβείο σεναρίου το δίνουμε σε ένα θαρραλέο και ριψοκίνδυνο εγχείρημα αυτομυθοπλασίας που δεν αναζητά την αλήθεια του εαυτού αλλά φωτίζει την κατασκευή του - στον Θάνο Τοκάκη για την ταινία TOKAKIS Ή WHAT'S MY NAME».

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.500 Ευρώ με την υποστήριξη της Σχολής Σεναρίου Ant1.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΧΟΛΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΑΝΤ1 | Scholarship by the ANT1 Screenwriting School

Μελίνα Λουκανίδου για την ταινία ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ | Melina Loukanidou for the movie PHOTOSENSITIVY

Με τα λόγια της κριτικής επιτροπής: «Η υποτροφία της Σχολής Σεναρίου ANT1 δίνεται σε μια δημιουργό που αφηγείται την ιστορία της με λιγοστά μέσα αλλά πλούσια εκφραστικότητα - στη Μελίνα Λουκανίδου για την ταινία ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ».

Η υποτροφία περιλαμβάνει την ελεύθερη παρακολούθηση μαθημάτων - σεμιναρίων - διαλέξεων στη Σχολή, κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ | Best Male Performance Award

Αντώνης Τσιοτσιόπουλος για την ταινία 5 P.M. SEASIDE, του Βάλεντιν Στέισκαλ | Antonis Tsiotsiopoulos for the movie 5.P. SEASIDE, by Valentin Stejkal

Με τα λόγια της κριτικής επιτροπής: «Για μια ερμηνεία ανεπιτήδευτη, με βάθος, ουσία που έφτιαξε έναν χαρακτήρα με συναίσθημα και απλότητα».

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ | Best Female Performance Award

Λένα Παπαληγούρα για την ταινία AIRHOSTESS-737, του Θανάση Νεοφώτιστου | Lena Papaligoura for the movie AIR HOSTESS-737, by Thanassis Neofotistos

Με τα λόγια της κριτικής επιτροπής: «Σε μια γυναίκα που ο κάθε ρόλος της είναι ένα ξεχωριστό ταξίδι. Θέλουμε να συνεχίσει τα ταξίδια της, όμορφα ταξίδια ερμηνευτικά, πάντοτε πάντα με ωραίες ερμηνείες και με δημιουργικές και ωραίες αναταράξεις».

ONASSIS AWARD

PENDULUS, του Δημήτρη Γκότση | PENDULUS, by Dimitris Gkotsis

Με τα λόγια της κριτικής επιτροπής: «Mια κοινωνικά ανήσυχη ταινία, με ευαίσθητη σκηνοθεσία που ρίχνει φως στα άδυτα μιας κοινότητας που είναι δίπλα μας, αλλά σχεδόν δεν τη γνωρίζουμε. Με τόλμη και θάρρος αποδομεί τα στερεότυπα χωρίς να φωνάζει, και καταφέρνει μέσα σε 18 λεπτά να αλλάξει τη ματιά μας πάνω στον κόσμο που ζούμε».

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 Ευρώ που προσφέρει το ONASSIS CULTURE. Η επιχορήγηση προσφέρεται σε κάθε σκηνοθέτη/-ιδα για την ανάπτυξη του σεναρίου της μικρού ή μεγάλου μήκους ταινίας του/της.

Τα βραβεία-αγαλματίδια Χρυσή και Αργυρή Αθηνά σχεδιάστηκαν από τον designer Γιώργο Σεπετζόγλου και είναι μια ευγενική χορηγία των κοσμηματοπωλείων ZOLOTAS.

