Νύχτες Πρεμιέρας 2022: Τι να δεις την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου

Οι Νύχτες Πρεμιέρας είναι γεγονός για 28η χρονιά, γεμίζοντας με σινεμά και πάρτυ την Αθήνα από τις 28 Σεπτεμβρίου ως τις 9 Οκτωβρίου. Κάθε μέρα, θα προτείνουμε τις πιο must, πιο ενδιαφέρουσες, πιο τολμηρές ταινίες του προγράμματος.

Αν θες να δεις ένα κλασικό αριστούργημα…

Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου

Στο απόγειο του πολιτικού σινεμά των 70s, και με νωπό το τραύμα του Βιετνάμ, ο Άλαν Πακούλα σπεύδει να αναδιατυπώσει το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ ενόσω ακόμα αυτό «έκαιγε», μέσα από τα μάτια του δημοσιογραφικού διδύμου που το έφερε στο φως. Υπό την καθοδήγησή του, οι Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Ντάστιν Χόφμαν βυθίζονται σε ένα θρίλερ υποδειγματικού ύφους και απόλυτης προσήλωσης στις καθοριστικές εκείνες λεπτομέρειες που έμελλε τελικά να ωθήσουν τον Νίξον σε παραίτηση και την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ στο ναδίρ της ψυχροπολεμικής περιόδου. Οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας, κερδίζοντας από τα μεγάλα μόνο αυτό του Διασκευασμένου Σεναρίου. (Άστυ, 19.00)

A New Leaf

Η Ελέιν Μέι είναι αξιολάτρευτη στο ρόλο της ντροπαλής βοτανολόγου η οποία ερωτεύεται έναν αμετανόητο προικοθήρα (Γουόλτερ Ματάου) και πέφτει με τα μούτρα σε μια ανειλικρινή σχέση που μπορεί να την οδηγήσει μέχρι και στο θάνατο. Η Μέι επανασυστήνεται στο κοινό που την είχε γνωρίσει σαν έναν από τους πιο λαμπρούς, παρότι διάττοντες αστέρες του stand up, γράφοντας και σκηνοθετώντας μια από τις επιτυχημένες κωμωδίες του Νέου Χόλιγουντ, κόντρα στις πιέσεις των παραγωγών. Μισό αιώνα μετά, το "Σ’ Αγαπώ Μέχρι Θανάτου" παραμένει μια συντριπτική σάτιρα για το πρότυπο του αρσενικού πρωταγωνιστή, ένα εγκληματικά παραγνωρισμένο φιλμ, αλλά και μια γλυκόπικρη στιγμή κάτω από το πορφυρό ηλιοβασίλεμα. (Άστορ, 17.15)

Αν θες να δεις έναν καυτό τίτλο της νέας σεζόν…

Η Νύχτα της 12ης

Μια κρύα νύχτα του χειμώνα, σε μια μέχρι πρότινος φιλήσυχη κωμόπολη, ένα νεαρό κορίτσι βρίσκεται φρικτά δολοφονημένο και δύο αστυνομικοί μετατρέπουν σε εμμονή τους την επίλυση του απεχθούς εγκλήματος, αγνοώντας το προσωπικό κόστος που αναμένεται να επιφέρει η έρευνά τους. Ακολουθώντας αριστοτεχνικά την παράδοση θρίλερ όπως το "Zodiac" του Ντέιβιντ Φίντσερ και το "Memories of Murder" του Μπονγκ Τζουν-χο, ο βραβευμένος με Σεζάρ Ντομινίκ Μολ ανοίγει τον φάκελο και ανακινεί συναρπαστικά τις λεπτομέρειες μιας από τις πιο αινιγματικές υποθέσεις στα πρόσφατα αστυνομικά χρονικά. (Δαναός 1, 22.00)

Αν θες να δεις μια ταινία για ήρωές σου…

Meet Me in the Bathroom

Στις αρχές των 00s, η Νέα Υόρκη έγινε το ευφορικό σταυροδρόμι στο οποίο οι Interpol και οι Strokes συνάντησαν τους LCD Soundsystem, τους Yeah Yeah Yeahs, τους Rapture και τους TV on the Radio, και μια ολόκληρη σκηνή από εκπληκτικές κιθαριστικές μπάντες ξεκίνησε από εκεί για να κατακτήσει τον κόσμο. Αυτή είναι η ιστορία μιας μαγικής στιγμής μέσα στο χρόνο, φτιαγμένης από νεανικό παλμό, μπόλικο ταλέντο και ακόμα περισσότερο ηδονισμό, όπως την εξομολογούνται τα μέλη των συγκροτημάτων που την έζησαν, σε ένα ντοκιμαντέρ για το οποίο μοιάζει να επινοήθηκε ο όρος «μουσικό φιλμ». (Ιντεάλ, 22.00)

Αν θες να πειραματιστείς…

ΕΟ

Η απάντηση του τεράστιου Ρομπέρ Μπρεσόν στο ερώτημα αν ένας γαϊδαράκος μπορούσε να σηκώσει το πρωταγωνιστικό βάρος μιας σπουδαίας ταινίας δόθηκε μισό αιώνα πριν, με το "Στην Τύχη ο Μπαλταζάρ". Στη σχεδόν βέβηλη απορία αν θα τολμούσε ποτέ σκηνοθέτης να κάνει ριμέικ εκείνου του αριστουργήματος, θέτοντας μάλιστα αδιαπραγμάτευτα τους δικούς του όρους σε αυτό, ο σπουδαίος Γέρζι Σκολιμόφσκι είναι από τους λίγους δημιουργούς με το απαιτούμενο ειδικό βάρος που θα μπορούσε να πάρει το ρίσκο και να δικαιωθεί.

Το παραισθησιογόνο "ΕΟ", με το ομώνυμο αξιολάτρευτο τετράποδο να συναντά στο διάβα του την ασχήμια αλλά και την τρυφερότητα αυτού του κόσμου, αποτελεί μια ταινία-πραγματική εμπειρία που με τις ψυχεδελικές της διαστάσεις και τον οπτικοακουστικό παροξυσμό της απαιτεί να βιωθεί σε μεγάλη οθόνη. Βραβείο της Επιτροπής στο φετινό Φεστιβάλ Καννών. (Ιντεάλ, 20.00)

Τα Πορφυρά Πανιά

Ο σκηνοθέτης του "Μάρτιν Ίντεν" διασκευάζει τα "Πορφυρά Πανιά" του Αλεξάντρ Γκριν, μεταφέροντας τη δράση στη Γαλλία του Μεσοπολέμου και παρακολουθώντας την ιστορία της Ζουλιέτ, μιας κοπέλας που από παρίας του χωριού εξελίσσεται σε όμορφη και καλλιεργημένη ονειροπόλο. Με ένα περίτεχνο κινηματογραφικό στυλ, κι επικαλούμενος τον Ζακ Ντεμί, ο Μαρσέλο μπολιάζει το σύμπαν της ηρωίδας του με προφητείες, μουσική, ρομαντική ποίηση, αλλά και τα αρχέτυπα κλασικών παραμυθιών. Σαν αποτέλεσμα, η μόλις δεύτερη μεγάλου μήκους μυθοπλασία του μοιάζει σταδιακά να ανθίζει όπως κι η πρωταγωνίστριά του, αφηγούμενη στην αισιόδοξη πορεία της την πιο γλυκιά ιστορία, αλλά κρύβοντας στον πυρήνα της την πεμπτουσία του μοντέρνου σινεμά. (Δαναός 1, 19.30)

*Οι 28ες Νύχτες Πρεμιέρας διεξάγονται 28 Σεπτεμβρίου ως 9 Οκτωβρίου.