Ο Ταραντίνο άνοιξε τις Κάννες με κυριολεκτικό mic drop

Και άλλες σημειώσεις από την έναρξη του 78ου φεστιβάλ Καννών

Οι φετινές Κάννες ξεκίνησαν με ένα κυριολεκτικό mic drop.

Ο Κουέντιν Ταραντίνο, που είναι στην Κρουαζέτ για να παρουσιάσει δύο ντοκιμαντέρ του Τζορτζ Σέρμαν (“Red Canyon” του 1949 και “Comanche Territory” του 1950) στην ενότητα Cannes Classics, φυσικά προσκλήθηκε και στην τελετή έναρξης. Όπου ως πρόσωπο-έκπληξη αλλά και φύσει λαρτζ προσωπικότητα, κλήθηκε να είναι εκείνος που θα κήρυττε επίσημα την έναρξη.

Και το έκανε με έναν ταιριαστά λαρτζ τρόπο, φωνάζοντας σα να είναι εκφωνητής σε all-star game του ΝΒΑ και έπειτα αφήνοντας το μικρόφωνό του να πέσει με γδούπο στη σκηνή.

Το φεστιβάλ άνοιξε με μια ταινία που, όπως συμβαίνει όλο και περισσότερο τελευταία, κανείς μάλλον δε θα ασχοληθεί και πολύ στο μέλλον. Η φετινή επιλαχούσα ήταν η γαλλική κομεντί “Partir Un Jour” (“Leave One Day”) για μια νεαρή γυναίκα που φεύγει από την πόλη που γεννήθηκε για να χτίσει μια δική της ζωή αλλά επιστρέφει πίσω ύστερα από μια έκτακτη ανάγκη.

Η ταινία έλαβε μετριοπαθείς κριτικές αλλά κατά βάση πέρασε και δεν ακούμπησε. Αντιθέτως, τα όσα σχολιάστηκαν περισσότερο από την τελετή έναρξης αφορούσαν επιμέρους σχόλια αλλά και εμφανίσεις μεγάλων προσωπικοτήτων του σινεμά.

Η τελετή περιλάμβανε ένα σύντομο αφιέρωμα στο έργο του Ντέιβιντ Λιντς, του βραβευμένου με Χρυσό Φοίνικα αξεπέραστο auteur που πέθανε νωρίτερα φέτος – και που πριν λίγα χρόνια οι Κάννες είχαν φιλοξενήσει με ένα συγκινητικό standing ovation κατά την προβολή του τελευταίου έργου του, “Twin Peaks: The Return”.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, τιμώμενος φέτος με ειδικό Χρυσό Φοίνικα για το σύνολο της καριέρας του, ήταν αναμφίβολα το πρόσωπο της τελετής, εκείνος που έψαχναν περισσότερο οι φωτορεπόρτερ. Στη σκηνή, λαμβάνοντας το βραβείο από τα χέρια του Λεονάρντο Ντι Κάπριο (ο οποίος μίλησε για τους ρόλους αλλά και για τις συνεργασίες τους, όπως το “This Boy’s Life”), μίλησε για τον «φιλισταίο πρόεδρο» Ντόναλντ Τραμπ και την ανάγκη υπεράσπισης της δημοκρατίας που βρίσκεται σε κίνδυνο στα χέρια του.

Ο Ντε Νίρο μίλησε και για το ρόλο της τέχνης σε αυτή την πάλη: «Ήρθε η ώρα όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την ελευθερία να οργανωθούν, να διαμαρτυρηθούν και, όταν γίνουν εκλογές, φυσικά να ψηφίσουν. Απόψε, και για τις επόμενες 11 ημέρες, δείχνουμε τη δύναμη και τη δέσμευσή μας γιορτάζοντας την τέχνη σε αυτό το ένδοξο φεστιβάλ.»

Ο ηθοποιός Τζέρεμι Στρονγκ, μέλος της Επιτροπής, μίλησε στη συνέντευξη τύπου για το πώς η αλήθεια βρίσκεται υπό επίθεση τονίζοντας έτσι τη σημασία των έργων τέχνης. Την ίδια στιγμή, στο μυαλό όλων βρίσκεται η απειλή των δασμών που ανακοίνωσε κι ύστερα ψιλο-πήρε πίσω ο Τραμπ, σε όσες ταινίες παράγονται εκτός Αμερικής – κάτι τελείως ασαφές και δυσεφάρμοστο που όμως αναμφίβολα θα δημιουργούσε ένα ντόμινο τεράστιων προβλημάτων στο διεθνές κύκλωμα παραγωγής και προβολής ταινιών, σαν αυτό που εκπροσωπείται στις Κάννες.

Το άλλο στιγμιότυπο της συνέντευξης τύπου της επιτροπής που συζητήθηκε πολύ αφορούσε την πρόεδρο, Ζιλιέτ Μπινός, η οποία ρωτήθηκε γιατί δεν υπέγραψε την ανοιχτή επιστολή καταδίκης της γενοκτονίας στη Γάζα που υπέγραψαν εκατοντάδες ηθοποιοί και σκηνοθέτες του χώρου – ανάμεσα στους οποίους και ο Κώστας Γαβράς κι ο Γιώργος Λάνθιμος.

Η Μπινός απέφυγε την ουσία της ερώτησης απαντώντας κρυπτικά με ένα «ίσως το διαπιστώσετε αργότερα». Μια προφανέστατα κακή απάντηση, ειδικά αν με αυτήν εννοούσε την αναφορά που έκανε από τη σκηνή στην τελετή έναρξης στην Φατμά Χασούνα, τη φωτορεπόρτερ που έχασε τη ζωή της από ισραηλινή επιδρομή, μια μέρα μετά την ανακοίνωση του ντοκιμαντέρ “Put Your Soul on Your Hand and Walk” (που έχει θέμα την ίδια) στο λαϊνάπ των Καννών.

Η Μπινός έκανε μια καλοδεχούμενη μεν, αλλά γενικόλογη αναφορά στην απώλεια της Χασούνα. «Η Φατμά θα έπρεπε να είναι εδώ μαζί μας απόψε. Η τέχνη παραμένει. Είναι η πιο δυνατή κατάθεση των ζωών και των ονείρων μας» είπε, πριν αναφερθεί στους ομήρους της 7ης Οκτωβρίου.

Η λέξη που δεν είπε, ήταν «Ισραήλ» – μια λέξη που ευτυχώς υπάρχει στην προαναφερθείσα ανοιχτή επιστολή που τονίζει αυτό που γράφαμε κι εμείς πρόσφατα στο κείμενό μας για την όλη κατάσταση: «Ντρεπόμαστε για αυτή την παθητικότητα».

Είναι οπωσδήποτε σουρεάλ το να γράφουμε αυτές τις γραμμές στο κέντρο τύπου του φεστιβάλ ενώ έξω ηχεί η αναγνωρίσιμη φανφάρα του Mission: Impossible σε ζωντανή εκτέλεση – προετοιμασία ενόψει της αποψινής πρεμιέρας του τελευταίου φιλμ της διάσημης σειράς περιπετειών. Ο Τομ Κρουζ βρίσκεται στην Κρουαζέτ αλλά δεν εμφανίστηκε στην χθεσινή τελετή έναρξης – η δική του στιγμή θα είναι απόψε, και θα σας τα μεταφέρουμε όλα (και εντυπώσεις από την ταινία) αύριο.

Οι 78ες Κάννες έχουν μόλις ξεκινήσει.