Oppenheimer: Το πρώτο trailer της νέας ταινίας του Christopher Nolan καθηλώνει

Το πρώτο trailer της ταινίας "Oppenheimer" προβλήθηκε παράλληλα με την πρεμιέρα του "Avatar: The Way of Water" και η Universal Pictures μάς έδωσε μια πρώτη ματιά στην "εκρηκτική" νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan).

Το νέο κινηματογραφικό project του σκηνοθέτη των "Interstellar", "Inception", "Tenet", "Dunkirk" και της "Dark Knight" τριλογίας αφηγείται την ιστορία του J. Robert Oppenheimer, τον οποίο ενσαρκώνει ο Ιρλανδός ηθοποιός Cillian Murphy (βλέπε Peaky Blinders).

Πρόκειται για τον Αμερικανό θεωρητικό φυσικό που θεωρείται ο "πατέρας της ατομικής βόμβας" και η ταινία θα ασχοληθεί με το ρόλο του στο Σχέδιο Μανχάταν - το εγχείρημα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο πλαίσιο του οποίου αναπτύχθηκαν τα πρώτα πυρηνικά όπλα.

Δείτε το πρώτο τρέιλερ για την ταινία Oppenheimer του Christopher Nolan

Ο Robert Oppenheimer, αποτέλεσε τον επικεφαλής του "Manhattan Project" το οποίο οδήγησε στη δημιουργία της ατομικής βόμβας, του πιο θανατηφόρου όπλου στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο παραιτήθηκε από το πόστο του στο εργαστήριο του Λος Άλαμος και αντιστάθηκε σθεναρά στη βόμβα υδρογόνου (H-bomb) και σε παρόμοια όπλα, βασιζόμενος στο επιχείρημα πως τα θερμοπυρηνικά όπλα είναι καταστροφικά και η ανθρωπότητα δεν έχει τη δυνατότητα να τα ελέγξει.

Το καστ της ταινίας "Oppenheimer"

Ο Σίλιαν Μέρφι JOEL RYAN/INVISION/AP

Στο Oppenheimer συναντούμε μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως τους: Cillian Murphy, Emily Blunt, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Gary Oldman, Dane DeHaan, Jack Quaid, Gustaf Skarsgard, Matthew Modine. Το cast συμπληρώνουν οι: Dylan Arnold, David Krumholtz, Alden Ehrenreich, David Dastmalchian, Olli Haaskivi, Jason Clarke, James D’Arcy, Michael Angarano, Guy Burnet, Danny Deferrari, Matthias Schweighöfer, Harrison Gilbertson, Emma Dumont και Devon Bostick.

Το σενάριο της ταινίας που διασκεύασε ο Christopher Nolan προέρχεται από το βιβλίο "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" των Kai Bird και Martin J. Sherwin. Το Oppenheimer του Nolan αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Ιούλιο του 2023.

Η Universal, που θα διανείμει παγκοσμίως το "Oppenheimer", χαρακτηρίζει την ταινία "επικό θρίλερ που ρίχνει τον θεατή στο αγωνιώδες παράδοξο του αινιγματικού ανθρώπου που καλείται να ρισκάρει την καταστροφή της ανθρωπότητας, για να φτάσει στην σωτηρία της".

Christopher Nolan: Αναπαράστησε μια πυρηνική έκρηξη χωρίς CGI

Christopher Nolan VIANNEY LE CAER/INVISION/AP

Ο Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) αποκάλυψε πως για τις ανάγκες της νές του ταινίας "Oppenheimer" αναπαράστησε μια πυρηνική έκρηξη χωρίς τη χρήση ειδικών εφέ CGI (Computer Generated Graphics).

Η επερχόμενη βιογραφική ταινία περιλαμβάνει μια σκηνή στην οποία αναδημιουργείται η πρώτη έκρηξη ατομικής βόμβας στο Νέο Μεξικό, τον Ιούλιο του 1945. Το συγκεκριμένο γεγονός συνέβη έναν μήνα πριν οι ΗΠΑ ρίξουν παρόμοιες βόμβες στο Ναγκασάκι και τη Χιροσίμα, επισπεύδοντας το τέλος της σύγκρουσης.

"Ήταν μια τεράστια πρόκληση", δήλωσε ο Νόλαν στο περιοδικό Total Film. Και συμπλήρωσε: "Ο Άντριου Τζάκσον – ο επιβλέπων των ειδικών εφέ – έψαχνε τρόπους για το πώς θα κάναμε πολλά οπτικά στοιχεία της ταινίας με πρακτικές μεθόδους".

Ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης είναι γνωστό ότι αποφεύγει να χρησιμοποιεί τα ειδικά εφέ, καθώς το ίδιο έκανε και στις προηγούμενες ταινίες του όπως στο "The Dark Knight", το "Tenent" και το "Interstellar".

Φυσικά, δεν έλειψαν οι αντιδράσεις των χρηστών του Twitter όταν διάβασαν πως ο Nolan επέλεξε να μην χρησιμοποιήσει CGI για να αναδημιουργήσει μια πυρηνική έκρηξη. Πολλοί σχολίασαν με αστείο τρόπο την επιλογή του σκηνοθέτη, ενώ άλλοι εξέφρασαν την ανησυχία τους.

