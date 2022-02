Όσκαρ 2022: Αυτά τα δύο ζευγάρια ηθοποιών διεκδικούν βραβεία ερμηνείας

Πολύ χαριτωμένο είναι το γεγονός πως δύο ζευγάρια ηθοποιών είναι φέτος υποψήφια για Όσκαρ και διεκδικούν από ένα χρυσό αγαλματάκι στις κατηγορίες Α και Β ρόλου στην τελετή απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών, στις 27 Μαρτίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Χαβιέ Μπαρδέμ και η Πενέλοπε Κρουζ, που είναι παντρεμένοι από το 2010, είναι υποψήφιοι αντίστοιχα για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου και τον Α' Γυναικείου Ρόλου. Ο Μπαρδέμ κέρδισε την υποψηφιότητα για την ερμηνεία του στην ταινία «Being the Ricardos» και η Κρουζ για τον ρόλο της στην ταινία «Parallel Mothers» του Πέδρο Αλμοδόβαρ.

Η Κίρστεν Ντανστ και ο Τζέσι Πλέμονς, που αρραβωνιάστηκαν το 2017, είναι υποψήφιοι στις κατηγορίες Β' Γυναικείου Ρόλου και Β' Ανδρικού Ρόλου EVAN AGOSTINI/INVISION/AP





Η Κίρστεν Ντανστ και ο Τζέσι Πλέμονς, που αρραβωνιάστηκαν το 2017, είναι υποψήφιοι στις κατηγορίες Β' Γυναικείου Ρόλου και Β' Ανδρικού Ρόλου αντίστοιχα και οι δύο για την ταινία «The Power of the Dog» της Τζέιν Κάμπιον. Στη μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του 1967 του Τόμας Σάβατζ από την Τζέιν Κάμπιον, ο Τζέσι Πλέμονς πρωταγωνιστεί ως Τζορτζ Μπέρμπανκ, ο πολύπαθος αδερφός του Φιλ Μπέρμπανκ, τον οποίο υποδύεται ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς. Η Κρίστεν Ντανστ υποδύεται τη Ρόουζ Γκόρντον, η οποία παντρεύεται τον Τζορτζ και μετακομίζει στο ράντσο των Μπέρμπανκ στη Μοντάνα των ΗΠΑ.

Η Κίρστεν Ντανστ δήλωσε στο Variety ότι έπρεπε εκείνη να ενημερώσει τον σύντροφό της για την είδηση ότι και οι δύο είναι υποψήφιοι, καθώς εκείνος εργαζόταν, όταν ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες. «Πήρα τηλέφωνο τον Τζέσι και ήμουν η πρώτη που του το είπα και ήταν λίγο σοκαρισμένος» ανέφερε η ηθοποιός. «Εννοώ, είναι τόσο τρελό να είμαστε ζευγάρι και να έχουμε τις πρώτες μας υποψηφιότητες μαζί. Είναι σαν παραμύθι. Ξέρετε τι εννοώ; Είναι τόσο περίεργο. Είναι καταπληκτικό» τόνισε η Αμερικανίδα ηθοποιός.

