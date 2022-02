Όσκαρ 2022- Υποψηφιότητες: Ποιοι διεκδικούν το χρυσό αγαλματίδιο

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε τις τελικές υποψηφιότητες για τα Βραβεία Όσκαρ 2022 με την τελετή απονομής της υψηλότερης διάκρισης στη βιομηχανία του κινηματογράφου να λαμβάνει χώρα την Κυριακή 27 Μαρτίου.

Να σημειωθεί πως μετά από τρία χρόνια, η απονομή των βραβείων Oscar, επιστρέφει επιτέλους στην κανονικότητα. Έτσι, η τελετή “επιστρέφει” στο περίφημο Dolby Theatre και μάλιστα θα έχει ξανά επίσημο οικοδεσπότη.

ADVERTISING

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες (ενημερώνονται σε live χρόνο)

Καλύτερη Ταινία

Belfast

CODA

Μην Κοιτάτε Πάνω

Drive my Car

Dune

King Richard

Πίτσα Γλυκόριζα

Το Μονοπάτι των Χαμένων Ψυχών

Η Εξουσία του Σκύλου

West Side Story

Σκηνοθεσία

Τζέιν Κάμπιον

Κένεθ Μπράνα

Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι

Πολ Τόμας Αντερσον

Στίβεν Σπίλμπεργκ

Α' Ανδρικός Ρόλος

Χαβιέρ Μπαρδέμ

Μπένεντικτ Κάμπερμπατς

Αντριου Γκάρφιλντ για το «Tick

Γουιλ Σμιθ για το «King Richard»

Ντένζελ Γουάσινγκτον για το «The Tragedy of Macbeth»

Α' Γυναικείος Ρόλος

Τζέσικα Τσαστέιν

Ολίβια Κόλμαν

Πενέλοπε Κρουζ

Νικόλ Κίντμαν

Κρίστεν Στιούαρτ

Διασκευασμένο Σενάριο

Drive my Car

CODA

Dune

The Lost Daughter

Η Εξουσία του Σκύλου

Πρωτότυπο Σενάριο

Belfast

Μην Κοιτάτε Πάνω

King Richard

Πίτσα Γλυκόριζα

The Worst Person in the World

B' Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλει(The Lost Daughter)

Αριάνα Ντε Μπόζι(West Side Story)

Τζούντι Ντεντς (Belfast)

Κρίστεν Ντανστ (Εξουσία του Σκύλου”)

Αουνζάνιου Ελις(“King Richard”)

Β' Ανδρικός Ρόλος

Κίραν Χάιντς (Belfast)

Τρόι Κάτσερ (Codι)

Τζέσε Πλέμονς (Εξουσία του Σκύλου)

Τζ, Κ. Σίμονς (Being the Ricardos)

Κόντι Σμιτ ΜακΦ ι(“Εξουσία του Σκύλου”)

Μουσική

Μην Κοιτάτε Πάνω

Dune

Encanto

Παράλληλες Μητέρες

Η Εξουσία του Σκύλου

Κοστούμια

“Cruella”

“Cyrano”

“Dune”

“Nightmare Alley”

“West Side Story”

Φωτογραφία

Γκρεγκ Φρέιζερ για το «Dune»

Νταν Λαόυστσεν για το «Μονοπάτι των Χαμένων Ψυχών»

Αρι Βέγκνερ για την «Εξουσία του Σκύλου»

Μπρούνο Ντελμπονέλ για το «The Tragedy of Macbeth»

Γιάνους Καμίνσκι για το «West Side Story»

Μοντάζ

Μην Κοιτάτε Πάνω

Dune

King Richard

Η Εξουσία του Σκύλου

Tick Tick... Boom!

Καλύτερο Τραγούδι

“Don’t Look Up,” Nicholas Britell

“Dune,” Hans Zimmer

“Encanto,” Germaine Franco

“Parallel Mothers,” Alberto Iglesias

“The Power of the Dog,” Jonny Greenwood

Ξένη Ταινία

Drive My Car (Ιαπωνία)

Flee (Δανία)

The Hand of God (Ιταλία)

Lunana: A Yak in the Classroom (Μπουτάν)

The Worst Person in the World (Νορβηγία)

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Ενκάντο: Ενας Κόσμος Μαγικός

Flee

Λούκα

Οι Μίτσες και η Εξέγερση των Μηχανών

Η Ράια και ο Τελευταίος Δράκος

Ντοκιμαντέρ - Μεγάλου Μήκους

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Riding with Fire



Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους

Audible

Lead me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies



Οπτικά Εφέ

Dune

Free Guy

No Time to Die

Ο Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών

Spider-Man No Way Home

Μικρού Μήκους Ταινία - Animation

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

Μικρού Μήκους Ταινία - Live Action

Ala Kachuu – Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Ηχος

Belfast

Dune

No Time to Die

Η Εξουσία του Σκύλου

West Side Story

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

Coming to America

Cruella

Dune

The Eyes of Tammy Faye

House of Gucci

Οι υποψηφιότητες μεταδίδονται ζωντανά εκτάκτως την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου στις 15:10 (COSMOTE CINEMA 1HD) και από την COSMOTE TV μέσα από την εκπομπή «Watch Next – OSCAR Nominations». Στο στούντιο της COSMOTE TV μαζί με τον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο θα είναι ο Λουκάς Κατσίκας, για τον ζωντανό σχολιασμό όλων όσων πρόκειται να εκτυλιχθούν. Ποιοι τελικά έμειναν απ’ έξω; Ποιοι έκαναν την έκπληξη; Ποια είναι τα φαβορί σε κάθε κατηγορία και ποια τα αουτσάιντερ; Εκτός από την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, στο πρόγραμμα της COSMOTE TV ανήκει για ακόμα μία χρονιά η ζωντανή και αποκλειστική μετάδοση της τελετής απονομής των βραβείων OSCAR, με το φετινό ραντεβού να δίνεται την Κυριακή 27 Μαρτίου. Πριν από τη μεγάλη βραδιά του κινηματογράφου, η COSMOTE TV θα κινείται σε οσκαρικούς ρυθμούς μέσα από το pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA OSCARS, που θα κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 1 Μαρτίου, προβάλλοντας, για όλο τον οσκαρικό μήνα καθημερινά 3 ταινίες που έχουν βραβευτεί ή έχουν προταθεί για OSCAR.

Όλα τα επεισόδια του «Watch Next» διατίθενται μετά την προβολή τους στο COSMOTE CINEMA 1HD, για on demand θέαση, στον δωρεάν κατάλογο COSMOTE TV PLUS.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις