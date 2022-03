Όσκαρ 2022: Ποιος είναι ο Τρόι Κότσουρ, ο πρώτος κωφός ηθοποιός που βραβεύτηκε με αγαλματίδιο

Ο Αμερικανός ηθοποιός Τρόι Κότσουρ (Troy Kotsur), κωφός εκ γενετής, έλαβε Όσκαρ Β΄ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο "CODA". Η βράβευση του έρχεται 35 χρόνια μετά από εκείνη της Marlee Matlin, της πρώτης κωφής ηθοποιού που είχε κερδίσει Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία 'Παιδιά ενός κατώτερου Θεού". Μάλιστα, κατά σύμπτωση, η Matlin συμμετέχει επίσης στο "CODA".

Ο 53χρονος καλλιτέχνης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος κωφός ηθοποιός που βραβεύτηκε με Όσκαρ για την ερμηνεία του, με χιούμορ, αλλά και λεπτότητα και ευαισθησία, στον ρόλο του αφόρητα γκρινιάρη πατέρα, που μολαταύτα λατρεύει την οικογένειά του.

Ο Τρόι Κότσουρ, ο οποίος αφιέρωσε τη νίκη του στην "κοινότητα των κωφών και των ανθρώπων με αναπηρία", επευφημήθηκε στη νοηματική από αρκετούς προσκεκλημένους πηγαίνοντας να παραλάβει το αγαλματίδιο. Πέρα από το Όσκαρ β΄ανδρικού ρόλου, ο Κότσουρ έχει κερδίσει μια σειρά από διακρίσεις, όπως ένα Βραβείο Κινηματογράφου της Βρετανικής Ακαδημίας, ένα Βραβείο Screen Actors Guild και ένα Βραβείο Επιλογής Κριτικών, καθιστώντας τον τον πρώτο κωφό άνδρα ηθοποιό που κέρδισε αυτά τα βραβεία και τον δεύτερο κωφό ηθοποιό που κέρδισε Όσκαρ.

Ποιος είναι ο Τρόι Κότσουρ

Ο Troy Michael Kotsur γεννήθηκε στις 24 Ιουλίου 1968 στην Αριζόνα, το μεγαλύτερο προάστιο του Φοίνιξ. Ο πατέρας του Λέοναρντ Στίβεν "Λεν" Κότσουρ ήταν ο αρχηγός της αστυνομίας της περιοχής. Όταν ο Κότσουρ ήταν εννέα μηνών, οι γονείς του ανακάλυψαν ότι ήταν κωφός και έμαθαν την αμερικανική νοηματική γλώσσα ώστε να μπορούν να επικοινωνούν μαζί του. Τον ενθάρρυναν να αθλείται και να κάνει παρέα με παιδιά στη γειτονιά τους. Ο Κότσουρ φοίτησε σε Σχολείο Κωφών του Φοίνιξ, όπου άρχισε να ενδιαφέρεται για την υποκριτική. Στο γυμνάσιο, ο δάσκαλος του θεάτρου τον ενθάρρυνε να συμμετάσχει σε σκετς παντομίμας κάτι που τον παρακίνησε να ακολουθήσει το θέατρο.

Παρακολούθησε μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Gallaudet από το 1987 έως το 1989 και σπούδασε θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφο. Όταν τον προσέγγισε το Εθνικό Θέατρο Κωφών και του πρότεινε δουλειά, τη δέχτηκε αμέσως και έφυγε για δύο χρόνια με το θέατρο περιοδεία. Το 1994, άρχισε να εργάζεται για το Deaf West Theatre στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, παίζοντας και σκηνοθετώντας αρκετές παραγωγές. Στη σκηνή, οι ρόλοι του περιελάμβαναν τον Στάνλεϊ στο “Λεωφορείο ο Πόθος”, τον Λένι στο “Άνθρωποι και Ποντίκια” και τον Πρίγκιπα Άμλετ στη Οφηλία.

Το 2001, ο Κότσουρ και ο ακούων ηθοποιός Lyle Kanouse συμμετείχαν σε μια παραγωγή του Deaf West Theatre του μιούζικαλ “Big River”. Ο Κότσουρκαι ο Kanouse έπαιξαν και οι δύο τον πατέρα του Huckleberry Fin, με τον πρώτο να παίζει στη νοηματική και τον δεύτερο να μιλάει και να τραγουδά. Η επιτυχία του Big River οδήγησε στο να παιχτεί το έργο στο Mark Taper Forum, στη συνέχεια στο Broadway.

Το 2012, ο Κότσουρ πρωταγωνίστησε στο έργο Cyrano, βασισμένο στο Cyrano de Bergerac και μια συμπαραγωγή των Deaf West Theatre και The Fountain Theatre. Το έργο, σε σκηνοθεσία Stephen Sachs, έκανε πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2012. Μετά τον Cyrano, ο Kotsur σκηνοθέτησε τη μεγάλου μήκους ταινία No Ordinary Hero: The SuperDeafy Movie, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Heartland το 2013.

Στην τηλεόραση, ο Κότσουρ έχει εμφανιστεί σε εκπομπές, όπως το Criminal Minds, το CSI: NY και το Scrubs. Έπαιξε, επίσης, στη σειρά Star Wars The Mandalorian, όπου ανέπτυξε μια φανταστική νοηματική γλώσσα για τη φυλή των νομάδων στον πλανήτη Tatooine.

Ο Κότσουρ έχει δηλώσει πως ότι η αγάπη του για την υποκριτική πυροδοτήθηκε σε νεαρή ηλικία, όταν παρακολούθησε το Star Wars: A New Hope τη δεκαετία του 1970. «Ήταν τόσο οπτικά, τα κοστούμια, απλά με ξεσήκωσαν», υπέγραψε. "Το είδα ξανά και ξανά. Και με έκανε να ελπίζω ότι κάποια μέρα θα μπορούσα να κάνω μια ταινία."

Το 2021, ο Κότσουρ εμφανίστηκε στην ταινία μεγάλου μήκους CODA ως ο κωφός πατέρας μιας ακούουσας έφηβης κόρης. Ο σκηνοθέτης Sian Heder είδε για πρώτη φορά την ερμηνεία του στις παραγωγές Deaf West του Our Town και του Edward Albee's At Home at the Zoo και τον έκανε ενέταξε αμέσως στο καστ.

Πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στο Flash Before the Bang, μια αθλητική δραματική τηλεοπτική εκπομπή με ένα ολότελα κωφό καστ.

Είναι παντρεμένος με την επίσης κωφή εκ γενετής Deanne Bray.

