Όσκαρ 2022: Αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητες της φετινής απονομής - Η μεγάλη ανατροπή

Η βραδιά της 94ης τελετής απονομής των Όσκαρ, των κορυφαίων βραβείων της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας, έχει ήδη ξεκινήσει κι είναι υπέρλαμπρη με τις τρεις κωμικούς ηθοποιούς, Wanda Sykes, Amy Schumer και Regina Hall, να δίνουν ένα ιδιαίτερα χαρούμενο και ξεχωριστό στίγμα.

Η Αμερικανίδα σούπερ σταρ, Beyonce, άνοιξε το σόου, ενώ το Kodak Theater κατακλύστηκε από αστέρες της έβδομης τέχνης που επέστρεψαν στο κόκκινο χαλί "ζωντανά", αντίθετα με ό,τι συνέβη πέρυσι εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Η μεγαλύτερη ανατροπή σημειώθηκε στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας, καθώς σ΄αυτήν νικήτρια αναδείχθηκε η ταινία "CODA" αφήνοντας πίσω της το μεγάλο φαβορί της βραδιάς, την "Η Εξουσία του Σκύλου".

Στις υπόλοιπες μεγάλες κατηγορίες, η Τζέιν Κάμπιον απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας για την " Εξουσία του Σκύλου", ο Γουιλ Σμιθ αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία Α' Ανδρικού Ρόλου για το King Richard και η Τζέσικα Τσαστέιν πήρε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου ρόλου για το Eyes of Tammy Faye.

Στις συγκινητικές στιγμές της βραδιάς συγκαταλέγονται η απονομή του Β' γυναικείου ρόλου στην Αριάνα ΝτεΜπόουζ για την ερμηνεία της στο West Side Story, καθώς είναι η πρώτη ανοιχτά queer γυναίκα που κερδίζει ερμηνευτικό Όσκαρ, αλλά και το Όσκαρ Β' ανδρικού ρόλου στον Τρόι Κότσουρ του CODA, που έγινε ο δεύτερος κωφός ηθοποιός στην ιστορία που κερδίζει Όσκαρ (η πρώτη ήταν η Μάρλι Μάτλιν (για τα Παιδιά Ενός Κατώτερου Θεού), η οποία είναι η συμπρωταγωνίστριά του στο CODA).

Τα πρώτα 8 Όσκαρ δόθηκαν πριν την έναρξη του ζωντανού σόου, μία κίνηση που αμφισβητήθηκε από πολλούς δημιουργούς και σωματεία.

Η πιο άβολη στιγμή της βραδιάς; Ένα πρωτόγνωρο περιστατικό έλαβε χώρα, όταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς, Will Smith, ανέβηκε εκνευρισμένος στην σκηνή και χαστούκισε τον Chris Rock που παρουσίαζε το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ. Είχε προηγηθεί αστείο του κωμικού για την σύζυγο του Jada Pinkett Smith.

H στιγμή που ο Will Smith χαστουκίζει τον Chris Rock AP





Να σημειωθεί επίσης πως τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για την Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια αυτής της σύντομης διακοπής του πάρτι του αμερικανικού κινηματογράφου, στις γιγαντοοθόνες προβάλλονταν μηνύματα που καλούσαν τους θεατές να στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια, απαριθμώντας τις ανάγκες των Ουκρανών για βασικά είδη, ανάμεσά τους «τροφή», «ιατρική φροντίδα» και φάρμακα, ή ακόμη για «κουβέρτες». «Σας ζητάμε να βοηθήσετε την Ουκρανία με όποιο τρόπο μπορείτε», ανέφερε άλλο μήνυμα.

Αναλυτικά οι νικητές

Καλύτερη Ταινία

Belfast

CODA-WINNER

Μην Κοιτάτε Πάνω

Drive my Car

Dune

King Richard

Πίτσα Γλυκόριζα

Το Μονοπάτι των Χαμένων Ψυχών

Η Εξουσία του Σκύλου

West Side Story

Σκηνοθεσία

Τζέιν Κάμπιον (Η Εξουσία του Σκύλου)-WINNER

Κένεθ Μπράνα (Belfast)

Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι (Drive my Car)

Πολ Τόμας Αντερσον (Πίτσα Γλυκόριζα)

Στίβεν Σπίλμπεργκ (West Side Story)

Η Τζέιν Κάμπιον παραλαμβάνει το Όσκαρ σκηνοθεσίας από τον Κέβιν Κόστνερ CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP

Α' Ανδρικός Ρόλος

Χαβιέρ Μπαρδέμ (Being the Ricardos)

Μπένεντικτ Κάμπερμπατς (Η Εξουσία του Σκύλου)

Αντριου Γκάρφιλντ ( Tick Tick Boom)

Γουιλ Σμιθ (King Richard)-WINNER

Ντένζελ Γουάσινγκτον (The Tragedy of Macbeth)

Will Smith’s acceptance speech as he wins his first ever #Oscar pic.twitter.com/qKVTOb7V6Q — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 28, 2022

Α' Γυναικείος Ρόλος

Τζέσικα Τσαστέιν-Eyes of Tammy Faye-WINNER

Ολίβια Κόλμαν, Η Χαμένη Κόρη

Πενέλοπε Κρουζ, Παράλληλες Μητέρες

Νικόλ Κίντμαν, Being the Ricardos

Κρίστεν Στιούαρτ, Spencer

Η Jessica Chastain AP PHOTO/CHRIS PIZZELLO





Διασκευασμένο Σενάριο

Drive my Car

CODA-WINNER

Dune

The Lost Daughter

Η Εξουσία του Σκύλου

Πρωτότυπο Σενάριο

Belfast-WINNER

Μην Κοιτάτε Πάνω

King Richard

Πίτσα Γλυκόριζα

The Worst Person in the World

Ariana DeBose is the first openly queer person of color to win an acting Oscar. https://t.co/YILAwH0cbk pic.twitter.com/8o5MzcyKyp — Variety (@Variety) March 28, 2022

B' Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλει (The Lost Daughter)

Αριάνα Ντε Μπόζι (West Side Story)-WINNER

Τζούντι Ντεντς (Belfast)

Κρίστεν Ντανστ (Εξουσία του Σκύλου”)

Αουνζάνιου Ελις(“King Richard”)

Η συγκλονιστική στιγμή που ο Troy Kotsur παραλαμβάνει το βραβείο Όσκαρ από την Youn Yuh-jung. CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP





Β' Ανδρικός Ρόλος

Κίραν Χάιντς (Belfast)

Τρόι Κάτσερ (CODA)- WINNER

Τζέσε Πλέμονς (Η Εξουσία του Σκύλου)

Τζ, Κ. Σίμονς (Being the Ricardos)

Κόντι Σμιτ ΜακΦ ι(“Εξουσία του Σκύλου”)

Μουσική

Μην Κοιτάτε Πάνω

Dune- WINNER

Encanto

Παράλληλες Μητέρες

Η Εξουσία του Σκύλου

Καλύτερο Τραγούδι

Be Alive από την ταινία «Η Μέθοδος των Γουίλιαμς»

Dos Oruguitas από την ταινία «Ενκάντο, Ένας Κόσμος Μαγικός»

Down To Joy από την ταινία «Belfast»

No Time To Die από την ταινία «No Time to Die»-WINNER

Somehow You Do από την ταινία «Four Good Days»

Κοστούμια

“Cruella”-WINNER

“Cyrano”

“Dune”

“Nightmare Alley”

“West Side Story”

Φωτογραφία

Γκρεγκ Φρέιζερ για το «Dune»- WINNER

Νταν Λαόυστσεν για το «Μονοπάτι των Χαμένων Ψυχών»

Αρι Βέγκνερ για την «Εξουσία του Σκύλου»

Μπρούνο Ντελμπονέλ για το «The Tragedy of Macbeth»

Γιάνους Καμίνσκι για το «West Side Story»

Μοντάζ

Μην Κοιτάτε Πάνω

Dune- WINNER

King Richard

Η Εξουσία του Σκύλου

Tick Tick... Boom!

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ

Dune- WINNER

Το Μονοπάτι των Χαμένων Ψυχών

Η Εξουσία του Σκύλου

Η Τραγωδία του Μακμπέθ

West Side Story

Καλύτερο Τραγούδι

“Don’t Look Up,” Nicholas Britell

“Dune,” Hans Zimmer-WINNER

“Encanto,” Germaine Franco

“Parallel Mothers,” Alberto Iglesias

“The Power of the Dog,” Jonny Greenwood

Ξένη Ταινία

Drive My Car (Ιαπωνία)- WINNER

Flee (Δανία)

The Hand of God (Ιταλία)

Lunana: A Yak in the Classroom (Μπουτάν)

The Worst Person in the World (Νορβηγία)

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Ενκάντο: Ενας Κόσμος Μαγικός- WINNER

Flee

Λούκα

Οι Μίτσες και η Εξέγερση των Μηχανών

Η Ράια και ο Τελευταίος Δράκος

Congratulations to the fantastical cast and crew of #Encanto for winning the Academy Award for Best Animated Feature Film! #Oscars pic.twitter.com/iwVxbtxYpl — Disney's Encanto (@EncantoMovie) March 28, 2022

Ντοκιμαντέρ - Μεγάλου Μήκους

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul- WINNER

Riding with Fire

Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους

Audible

Lead me Home

The Queen of Basketball-WINNER

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Οπτικά Εφέ

Dune-WINNER

Free Guy

No Time to Die

Ο Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών

Spider-Man No Way Home

Μικρού Μήκους Ταινία - Animation

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper-WINNER

Μικρού Μήκους Ταινία - Live Action

Ala Kachuu – Take and Run

The Dress

The Long Goodbye- WINNER

On My Mind

Please Hold

Ηχος

Belfast

Dune-WINNER

No Time to Die

Η Εξουσία του Σκύλου

West Side Story

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

Coming to America

Cruella

Dune

The Eyes of Tammy Faye-WINNER

House of Gucci