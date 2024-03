Όσκαρ: Γιατί το “Oppenheimer” είναι πιθανόν να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους νικητές όλων των εποχών

Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά 13 υποψηφιότητες κατάφερε να αποσπάσει στα φετινά Όσκαρ η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, “Oppenheimer” και ηγείται της κούρσας για την κατάκτηση των περισσότερων χρυσών αγαλματιδίων.

Μία ανάσα μάς χωρίζει από την 96η Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ και την ανακοίνωση των μεγάλων νικητών σε κάθε κατηγορία, με τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα στο “Oppenheimer” αλλά και στο… δικό μας “Poor Things” του Γιώργου Λάνθιμου, που είναι και οι δύο ταινίες με τις περισσότερες υποψηφιότητες.

Το “Oppenheimer” έχει τις περισσότερες, 13 στο σύνολο, ανάμεσα στις οποίες Ταινία, Σκηνοθεσία, Σενάριο, τρία ερμηνευτικά, και μια σειρά από τεχνικά βραβεία, που το τοποθετούν ως το απόλυτο φετινό φαβορί, με τα στοιχήματα να προβλέπουν πως θα κερδίσει τόσα χρυσά αγαλματίδια, που θα το τοποθετούσε σταθερά ανάμεσα στους μεγαλύτερους νικητές των Όσκαρ αυτού του αιώνα αλλά και όλων των εποχών.

Οι τελικές προβλέψεις για τα Όσκαρ από τους ειδήμονες των The Los Angeles Times και του Variety, όπως αναφέρει το Forbes, καθώς και οι αποδόσεις στοιχημάτων στο αθλητικό στοίχημα DraftKings και στο φόρουμ προβλέψεων για τα βραβεία GoldDerby, προβλέπουν ότι το “Oppenheimer” θα κερδίσει οκτώ από τις 13 υποψηφιότητές του.

Αφού κυριάρχησε σε όλα τα ως τώρα βραβεία, κερδίζοντας στις κορυφαίες κατηγορίες στις Χρυσές Σφαίρες, τα BAFTA και πολλά άλλα βραβεία, το “Oppenheimer” θεωρείται πως θα συνεχίσει το επιτυχημένο σερί και θα είναι ο νικητής του βραβείου Καλύτερης Ταινίας.

Παρομοίως, ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν έχει κερδίσει σχεδόν κάθε σημαντικό βραβείο σκηνοθεσίας αυτή τη σεζόν και θεωρείται πιθανό να κερδίσει και το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας, το οποίο θα είναι και το πρώτο του.

Ο Κίλιαν Μέρφι (Cillian Murphy) και ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ (Robert Downey Jr.) αναμένεται να κερδίσουν το Όσκαρ Καλύτερου ηθοποιού και Β’ Ανδρικού ρόλου αντίστοιχα, αφού αμφότεροι τιμήθηκαν από το Σωματείο Ηθοποιών για τις ερμηνείες τους.

Το “Oppenheimer” θεωρείται επίσης πιθανό να κερδίσει αρκετές τεχνικές κατηγορίες σύμφωνα με τις στοιχηματικές αποδόσεις, στις κατηγορίες Καλύτερη Μουσική, Καλύτερο Ήχο, Καλύτερο Μοντάζ και Καλύτερη Φωτογραφία.

Αν συμβούν τελικά όλα τα παραπάνω το βράδυ της Κυριακής (10/03), η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν θα βρίσκεται ανάμεσα στις μόλις 15 ταινίες που έχουν κερδίσει ποτέ οκτώ ή περισσότερα Όσκαρ, εκ των οποίων μόλις οι δύο προέρχονται από αυτό τον αιώνα. Η τελευταία ταινία που κέρδισε οκτώ Όσκαρ ήταν το “Slumdog Millionaire” (2008), το οποίο κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας – πράγμα που σημαίνει ότι το “Oppenheimer” θα γίνει ο μεγαλύτερος νικητής εδώ και 15 χρόνια, αν κερδίσει τόσα βραβεία ή περισσότερα.

Ο μεγαλύτερος νικητής της περασμένης χρονιάς, το “Everything Everywhere All at Once”, κέρδισε επτά Όσκαρ από τις 11 υποψηφιότητές του, που είναι και οι περισσότερες νίκες που πέτυχε ποτέ “Καλύτερη Ταινία” μέχρι σήμερα, από την εποχή του “Slumdog Millionaire”.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα περισσότερα Όσκαρ που έχει κερδίσει ποτέ μία ταινία είναι έντεκα, ρεκόρ που μοιράζονται οι ταινίες “Άρχοντας των Δαχτυλιδιών”: The Return of the King” (2003), “Titanic” (1997) και “Ben-Hur” (1959).