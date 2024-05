Πέθανε ο Roger Corman, ο “βασιλιάς” των B Movies

Σε ηλικία 97 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρωτοπόρος ανεξάρτητος παραγωγός ταινιών και σκηνοθέτης Roger Corman. Ήταν ο άνθρωπος που ανακάλυψε τους Τζακ Νίκολσον, Μάρτιν Σκορτσέζε και Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Θλίψη στη βιομηχανία του αμερικανικού κινηματογράφου προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Roger Corman, του “βασιλιά” των B Movies, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών.

Ο Corman σκηνοθέτησε και υπήρξε παραγωγός σε εκατοντάδες ταινίες χαμηλού προϋπολογισμού, μεταξύ αυτών το “Little Shop of Horrors” και η “Attack of the Crab Monsters”, ενώ ήταν ο άνθρωπος που ανακάλυψε πολλούς από τους διάσημους ηθοποιούς και σκηνοθέτες του Χόλιγουντ οι οποίοι ξεκίνησαν την καριέρα τους δίπλα του. Μεταξύ αυτών οι Τζακ Νίκολσον, Μάρτιν Σκορσέζε και Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Η οικογένειά του επιβεβαίωσε τη δυσάρεστη είδηση στο Variety, αναφέροντας πως ο Corman πέθανε στις 9 Μαΐου στο σπίτι του στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, περιτριγυρισμένος από τη σύζυγό του και τις κόρες του.

“Οι ταινίες του ήταν επαναστατικές και αποτύπωσαν το πνεύμα μιας εποχής. Όταν τον ρώτησαν πώς θα ήθελε να τον θυμούνται, είχε πει: ‘ήμουν ένας κινηματογραφιστής, ακριβώς αυτό‘”, ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της.

Ο Roger Corman ειδικευόταν σε ταινίες είδους με γρήγορο ρυθμό και χαμηλό προϋπολογισμό – τρόμου, δράσης, επιστημονικής φαντασίας, ακόμη και σε κάποιες οικογενειακές ταινίες – και η εταιρεία του αποτέλεσε πεδίο εκπαίδευσης για πληθώρα μεγάλων ταλέντων, από ηθοποιούς όπως ο Νίκολσον (“Little Shop of Horrors”) και ο Ντε Νίρο (“Boxcar Bertha”) μέχρι σκηνοθέτες όπως ο Φράνσις Φορντ Κόπολα (“Dementia 13”) και ο Σκορτσέζε (“Boxcar Bertha”).

Ο Μάρτιν Σκορτσέζε για τον Ρότζερ Κόρμαν:

Το 2009, ο Corman έλαβε το τιμητικό βραβείο της Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Ο Τζακ Νίκολσον για τον Ρότζερ Κόρμαν: