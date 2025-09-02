Πέθανε ο σπουδαίος Γκράχαμ Γκριν του “Χορεύοντας με τους λύκους”

Ο βραβευμένος Καναδός ηθοποιός Γκράχαμ Γκριν, γνωστός για τον ρόλο του στο “Χορεύοντας με τους λύκους” πέθανε σε ηλικία 73 ετών από φυσικά αίτια.

Ο ηθοποιός Γκράχαμ Γκριν, Καναδός της φυλής First Nations που πρωταγωνίστησε στην ταινία “Χορεύοντας με τους λύκους” (“Dance With Wolves”) , πέθανε σε ηλικία 73 ετών, όπως ανακοίνωσε ο μάνατζέρ του.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον ειρηνικό θάνατο του βραβευμένου και θρυλικού Καναδού ηθοποιού Γκράχαμ Γκριν», δήλωσε ο Τζέρι Τζόρνταν σε ανακοίνωσή του στο CBC News. Σύμφωνα με το CBC, ο Γκριν πέθανε από φυσικά αίτια.

Ο Γκριν είχε προταθεί για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην επική γουέστερν ταινία του Κέβιν Κόστνερ “Χορεύοντας με τους λύκους” του 1990, όπου υποδύθηκε τον Κίκινγκ Μπερντ.

Ήταν μέλος της φυλής Ονέιντα, που ανήκει στην περιοχή των Έξι Εθνών του Νότιου Οντάριο. Πριν ξεκινήσει την καριέρα του στην υποκριτική, εργάστηκε ως σχεδιαστής, πολιτικός τεχνολόγος, εργάτης χάλυβα και μέλος πληρώματος σε ροκ συγκροτήματα. Το 1970 μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ακολουθήσει καριέρα στο θέατρο.

Σε συνέντευξή του το 2012, δήλωσε ότι το θέατρο του έδωσε τα θεμέλια για την υποκριτική. «Σε βοηθάει να χτίσεις έναν χαρακτήρα. Στον κινηματογράφο δεν έχεις αυτή την πολυτέλεια. Η πειθαρχία του θεάτρου είναι αυτό που προτείνω σε όλους τους ηθοποιούς».

Στην ίδια συνέντευξη, ανέφερε ότι καθοριστική στιγμή για εκείνον ήταν ο γάμος του με τη Χίλαρι Μπλάκμορ, που υπήρξε «η καλύτερη περίοδος της ζωής του».

Η μεγάλη του επιτυχία ήρθε το 1990, όταν υποδύθηκε τον Κίκινγκ Μπερντ, έναν θεραπευτή, στην ταινία “Χορεύοντας με τους λύκους”. Η ερμηνεία του κέρδισε ευρεία αναγνώριση.

Στη συνέχεια, εμφανίστηκε στην ταινία Thunderheart (1992), υποδυόμενος τον αξιωματικό φυλής Γουόλτερ Κρόου Χορς.

Το 1999, συμμετείχε στην ταινία φαντασίας The Green Mile, όπου υποδύθηκε τον Άρλεν Μπίτερμπακ, έναν Ινδιάνο που βρίσκεται σε θανατική ποινή στη φυλακή.

Επίσης, συμμετείχε στις ταινίες Die Hard With A Vengeance (1995), Maverick (1994), The Twilight Saga: New Moon (2009) και Wind River (2017).

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, απέσπασε πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων το Βραβείο Ερλ Γκρέι για την Υποκριτική Σταδιοδρομία από την Ακαδημία Καναδικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης το 2004.

Το 2016, ανακηρύχθηκε μέλος του Τάγματος του Καναδά, της δεύτερης υψηλότερης πολιτειακής διάκρισης της χώρας.