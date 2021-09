Πέθανε ο θρύλος του κινηματογράφου Μέλβιν Βαν Πιμπλς

Ο διάσημος ηθοποιός και σκηνοθέτης Μέλβιν Βαν Πιμπλς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Ο Μέλβιν Βαν Πιμπλς, ο οποίος ήταν γνωστός ως "νονός του μαύρου σινεμά", πέθανε στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη την Τρίτη σύμφωνα με την οικογένειά του.

Ο Βαν Πιμπλς γεννήθηκε στο Σικάγο και σπούδασε λογοτεχνία, ενώ υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία για τρεισήμισι χρόνια. Αργότερα σπούδασε υποκριτική στο Ολλανδικό Εθνικό Θέατρο. Ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα γνωστός για τις ταινίες του "Watermelon Man" και "Sweet Sweetback's Baadasssss Song".

Ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός, Σπάικ Λι, αποχαιρέτησε τον φίλο του μέσα από μία ανάρτησή του στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

"Είμαι τόσο θλιμμένος από την απώλεια του αδελφού μου Μέλβιν Βαν Πιμπλς που έφερε στο προσκήνιο τον ανεξάρτητο μαύρο κινηματογράφο με πρωτοποριακή ταινία Sweet Sweetback's Badasssss Song (Αυτός μου υπέγραψε προσωπικά αυτήν την αφίσα). Ο Melvin ήταν ένας μεγάλος υποστηρικτής της καριέρας μου στον κινηματογράφο. Εμφανίστηκε ακόμη και στο Σετ του Do The Right Thing. Χαμός, χάσαμε έναν άλλο γίγαντα! Συλλυπητήρια στην οικογένεια του", εγραψε ο Σπάικ Λι.

