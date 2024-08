“Poor Things”: Κορυφαία ταινία της χρονιάς για την παγκόσμια ένωση κριτικών κινηματογράφου

Το βραβείο της FIPRESCI έχει πάει στο παρελθόν σε σκηνοθέτες όπως Γκοντάρ, Αλμοδόβαρ, Τέρενς Μάλικ και Τζορτζ Μίλερ.

Οι διακρίσεις συνεχίζονται για την σπουδαία ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, μια ταινία που αναμφίβολα φαίνεται πως θα μείνει για καιρό χαραγμένη στη συλλογική συνείδηση ως κάτι το πραγματικά ξεχωριστό.

Το “Poor Things” κέρδισε λοιπόν ένα ακόμα βραβείο, αυτή τη φορά από την παγκόσμια κριτική κοινότητα. Η FIPRESCI, το σώμα δηλαδή της διεθνούς κριτικής, απένειμε το Grand Prix 2024 για την Καλύτερη Ταινία της Χρονιάς, στο έργο του έλληνα σκηνοθέτη.

Στην ψηφοφορία συμμετείχαμε 791 κριτικοί από όλο τον κόσμο, όπου στόχος ήταν να ψηφιστεί η κορυφαία ταινία ανάμεσα σε όσες έκαναν πρεμιέρα μετά την 1η Ιουλίου του 2023.

Vianney Le Caer/Invision/AP

Το “Poor Things” του Γιώργου Λάνθιμου με την Έμμα Στόουν σε ρόλο καριέρας, έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ Βενετίας πριν ένα χρόνο και αποτέλεσε άμεσο, αδιαπραγμάτευτο χιτ. Άμεσο φαβορί σχεδόν δίχως αντίπαλο στα πηγαδάκια των παρευρισκομένων, κέρδισε το Χρυσό Λιοντάρι, η πρώτη φορά που ο Λάνθιμος κερδίζει το κορυφαίο βραβείο σε ένα από τα δύο μεγάλα κινηματογραφικά φεστιβάλ (Κάννες και Βενετία), στα οποία κατά τα άλλα οι ταινίες του βραβεύονται δίχως διακοπή, από τον “Κυνόδοντα” μέχρι και τις “Ιστορίες Καλοσύνης”.

Η ταινία αποτέλεσε διεθνή arthouse εμπορική επιτυχία, αλλά στην Ελλάδα ειδικά σάρωσε, κάνοντας τελικά πάνω από 400.000 εισιτήρια που την έφεραν στα μπλοκμπάστερ επίπεδα της “Barbie”, του “Οπενχάιμερ” και της “Φόνισσας” για την περασμένη σεζόν. Στη συνέχεια η ταινία βραβεύτηκε με 4 Όσκαρ, ανάμεσα στα οποία το Α’ Γυναικείου Ρόλου για την Στόουν, το δεύτερο της καριέρας της.

H Emma Stone με το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου AP Photo John Locher

Στην ψηφοφορία της FIPRESCI, το “Poor Things” είχε πάρα σπουδαίους αντιπάλους στην τελική πεντάδα που είχε σχηματιστεί μετά την αρχική ψηφοφορία. Οι ταινίες των οποίων επικράτησε είναι το φορμαλιστικά τολμηρό χρονολόγιο “Μην Περιμένετε και Πολλά από το Τέλος του Κόσμου” του Ράντου Ζούντε, η αντι-καπιταλιστική σπουδή φύσης και ανθρώπους “Ο Διάβολος Δεν Υπάρχει” του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι (που είχε κερδίσει το δεύτερο βραβείο και στην περσινή Βενετία), το συναισθηματικό και συγκινητικό “All of Us Strangers” του Άντριου Χέι και η πολυσυζητημένη αντι-καθεστωτική κραυγή “The Seed of the Sacred Fig” του Μοχάμεντ Ρασούλοφ, που προβλήθηκε και βραβεύτηκε στις φετινές Κάννες μέσα σε γενική αποθέωση για τον σκηνοθέτη, που δραπέτευσε από το Ιράν.

Αν μη τι άλλο μια φοβερή συλλογή τίτλων που κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακή τη νίκη του “Poor Things”. Ο Λάνθιμος μπαίνει σε ένα κλαμπ νικητών του αντίστοιχου βραβείου, το οποίο θεσμοθετήθηκε το 1999 κι έχει απονεμηθεί σε σκηνοθέτες όπως Ζαν Λικ Γκοντάρ, Πέδρο Αλμοδόβαρ, Μάρεν Άντε, Πολ Τόμας Άντερσον, Αλφόνσο Κουαρόν, Κλόι Τζάο, Μίκαελ Χάνεκε, Άκι Καουρισμάκι, Τζορτζ Μίλερ, Τέρενς Μάλικ και Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ.

Η απονομή του βραβείου της FIPRESCI θα γίνει στις 20 Σεπτεμβρίου κατά την έναρξη του 72ου φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν.