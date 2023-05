Ray Stevenson: Όλοι οι ρόλοι που έπαιξε και πιθανόν δεν θυμάστε

Θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο παγκοσμίως η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Ray Stevenson, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 58 ετών, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

Μπορεί ο Ιρλανδός ηθοποιός να έγινε γνωστός, μεταξύ άλλων, για τους ρόλους του στις ταινίες "Thor" και τη σειρά "Divergent", ωστόσο αυτές ήταν μόνο μερικές από τις συμμετοχές του στη μεγάλη και μικρή οθόνη, καθώς ο ίδιος συμμετείχε σε αρκετές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές και συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ.

Έχοντας αποφασίσει να γίνει ηθοποιός αφότου είδε τον Τζον Μάλκοβιτς σε μία θεατρική παράσταση του West End στο Λονδίνο, ο Stevenson σπούδασε υποκριτική στο Bristol Old Vic Theatre School και ένας από τους πρώτους του ρόλους στην τηλεόραση ήταν στο δράμα της Catherine Cookson, "The Dwelling Place".

Στη συνέχεια εμφανίστηκε σε ένα ευρύ φάσμα βρετανικών τηλεοπτικών εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των "Waking the Dead", "Dalziel and Pascoe" και "At Home with the Braithwaites".

Το 2004, έπαιξε τον ιππότη Dagonet στην ταινία "King Arthur", στο πλευρό της ηθοποιού Κίρα Νάιτλι, ενώ την περίοδο 2005-2007 υποδύθηκε τον Titus Pullo στην τηλεοπτική σειρά του BBC/HBO, "Rome".

Το 2008, ο Stevenson έπαιξε δύο χαρακτήρες της Marvel Comics : Frank Castle / The Punisher στο Punisher: War Zone (2008) και The Super Hero Squad Show και Volstagg στο Marvel Cinematic Universe (2011–2017).

Τη δεκαετία του 2010, εμφανίστηκε σε ταινίες δράσης όπως "The Book of Eli", "G.I. Joe: Retaliation", "The Three Musketeers" και συνέχειες των ταινιών "Thor" και "Divergent", ενώ το 2011 συμμετείχε στην ταινία "Kill the Irishman",

Πρόσφατα, ο ίδιος συμμετείχε στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία του 20222, "RRR" ως ο κακός Κυβερνήτης Σκοτ Μπάξτον.

Ο Stevenson μάλιστα θα πρωταγωνιστήσει ως Baylan Skoll στην επερχόμενη σειρά της Disney+ "Star Wars: Ashoka" ως ο ιππότης Τζεντάι ονόματι Baylan Skoll, ο οποίος στρέφεται στη σκοτεινή πλευρά και είναι σύμμαχος του διαβολικού Grand Admiral Thrawn.

Στους τηλεοπτικούς του ρόλους περιλαμβάνονται ο Ουκρανός μαφιόζος Isaak Sirko στην έβδομη σεζόν του Dexter, ο Blackbeard στην τρίτη και τέταρτη σεζόν του Black Sails και η φωνή του Gar Saxon στα Star Wars Rebels και Star Wars: The Clone Wars.

