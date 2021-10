Respect: Η Τζένιφερ Χάντσον "δίνει ζωή" στην Αρίθα Φράνκλιν

Η πολύ-αναμενόμενη βιογραφία για μια από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της pop κουλτούρας, της Αρίθα Φράνκλιν,

βρίσκει την 28η Οκτωβρίου τον δρόμο της για τους κινηματογράφους.

Ο βίος και το έργο της μεγάλης κυρίας της R&B που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια τεράστια καριέρα, εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, ιστορικές συναυλίες και εκατοντάδες λατρεμένες ηχογραφήσεις. Η ταινία Respect ακολουθεί την πορεία της Αρίθα Φράνκλιν από την εποχή που ήταν παιδί και τραγουδούσε στην εκκλησιαστική χορωδία του πατέρα της, μέχρι την κατάκτηση της κορυφής στο διεθνές μουσικό στερέωμα. Η πραγματική ιστορία της εμβληματικής φιγούρας της Soul δίνει την ευκαιρία στη βραβευμένη με Όσκαρ Τζένιφερ Χάντσον (Dreamgirls) να δείξει ξανά τις φωνητικές της δυνατότητες, σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια

Η σκηνοθέτιδα της ταινίας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχουν πιο φανατικοί της Αρίθα Φράνκλιν από την Τζένιφερ Χάντσον και εμένα. Έτσι, όταν μου ζητήθηκε για πρώτη φορά να γυρίσω αυτή την ταινία, ήξερα αμέσως ότι ήθελα να επικεντρωθεί σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο που διαμόρφωσε τη ζωή της κυρίας Φράνκλιν η οποία περιείχε πράγματα που το ευρύ κοινό δεν γνωρίζει γι' αυτήν. Έπρεπε να κάνει ένα συγκεκριμένο ταξίδι προκειμένου να γίνει η λαμπρή μουσικός που όλοι γνωρίζουμε. Για μένα, αυτό το ταξίδι θα ήταν μια έρευνα της κληρονομιάς της σε βάθος. Από την αρχή, είδα αυτή την ταινία σαν μια ιστορία για μια νεαρή γυναίκα με τη ωραιότερη φωνή στον κόσμο, που όμως αγωνιζόταν να βρει τη δική της φωνή».

Η φωνή της Αρίθα Φράνκλιν θεωρείται ορόσημο για τη μουσική ιστορία και η ίδια κατόρθωσε να γίνει με πολύ αγώνα και δουλειά η απόλυτη τραγουδίστρια της soul. Ο πατέρας της ήταν αυτός που της έδωσε τα πρώτα μουσικά μαθήματα ενώ η μητέρα της τους εγκατέλειψε όταν η Αρίθα ήταν μόλις 6 ετών και πέθανε όταν η μικρή Αρίθα Φράνκλιν συμπλήρωνε μόλις 10 χρόνια ζωής. Κανένας παραγωγός δεν κατάφερε να καταλάβει τις πραγματικές δυνατότητες της φωνής της ανερχόμενης τραγουδίστριας η οποία προέρχονταν από την εκκλησιαστική μουσική, καθώς ο πατέρας της ήταν ένας από τους πιο γνωστούς ιερωμένους της Αμερικής. Η ίδια άρχισε να ηχογραφεί σε ηλικία 14 ετών αλλά μετά το 1966 ήταν που η μεγάλη τραγουδίστρια άρχισε να ηχογραφεί μία σειρά από πετυχημένα τραγούδια όπως το «Respect» το οποίο ακολούθησαν τα «Ι Never Loved Α Man (The Way Ι Love You)», «(You Make Me Feel Like) Α Natural Woman», «Think, Chain Of Fools», «Baby», «Ι Love You», «Ι Say Α Little Prayer», «See Saw» και πολλά άλλα κλασικά κομμάτια που ψυχαγώγησαν εκατομμύρια ακροατές σε όλο τον κόσμο και ταυτόχρονα καθόρισαν και ενίσχυσαν τον αγώνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις αντιρατσιστικές διαδηλώσεις και τα φεμινιστικά κινήματα, κυρίως στη δεκαετία του 60. Η Αρίθα Φράνκλιν έχει βραβευτεί συνολικά 18 φορές με το βραβείο Γκράμι. Η βράβευσή της το 1968 βοήθησε στο να γίνει μόλις η δεύτερη αφροαμερικανή που εμφανιζόταν στο εξώφυλλο του περιοδικού Time.

Η Soul είναι η σπουδαιότερη τέχνη των μαύρων μουσικών που γεννήθηκε από την εποχή της σκλαβιάς στις βαμβακοφυτείες και η παράδοσή της συνεχίστηκε μέχρι τη δημιουργία της εργατικής τάξης των μαύρων. Η παράδοση της soul αντλεί από τις ρίζες της blues και της jazz και παρόλο που βρίθει από αγάπη, έρωτα και από τρυφερότητα, έγινε το soundtrack διαμαρτυρίας απέναντι στον κοινωνικό ρατσισμό και η μουσική της Αρίθα συνέβαλε τα μέγιστα σε αυτό.

Η Soul μεταφέρει μια αίσθηση αισιοδοξίας και ενθάρρυνσης όχι μόνο για επιβίωση, αλλά για ευημερία, ώστε οι καταδιωκόμενοι να ξεπεράσουν την καταπίεση. Η φωνή, η μουσική, η ζωή και η κληρονομιά της Αρίθα Φράνκλιν αντιπροσωπεύουν τον αγώνα των αφροαμερικανών για απελευθέρωση και συλλογική δικαίωση. Η ιστορία της κυρίας Φράνκλιν είναι πιο επίκαιρη από ποτέ στην εποχή του Black Lives Matter και η ζωή της αποτελεί ορόσημο έμπνευσης και ελπίδας μπροστά σε μια επικείμενη φυλετική επανάσταση κατά της λευκής υπεροχής και της πατριαρχίας.

Η Αρίθα Φράνκλιν δημιούργησε έναν οδικό χάρτη για τον θρίαμβο και την καταξίωση μέσα από δύσκολες εμπειρίες ζωής, ξεκινώντας από παιδί θαύμα σε μια φτωχογειτονιά. Όμως η μεγάλη κυρία της μαύρης μουσικής κατανόησε από νωρίς την έννοια της φυλετικής δικαιοσύνης και χάρισε στον κόσμο μουσικά αριστουργήματα που έσωσαν ζωές άλλαξαν άρδην την κουλτούρα της Μαύρης Αμερικής.

Η ίδια η Αρίθα Φράνκλιν επέλεξε την Τζένιφερ Χάντσον να την υποδυθεί

Η ίδια η Αρίθα Φράνκλιν επέλεξε την Τζένιφερ Χάντσον να την υποδυθεί στην βιογραφική της ταινία. Η Χάντσον προετοιμάζονταν γι’ αυτόν τον ρόλο ζωής ήδη από την εποχή που ήταν στο American Idol το 2004. Όπως δήλωσε η ίδια: «Η έμπνευση είναι απλή. Η ίδια η Αρίθα. Η φωνή της. Η ιστορία της. Είναι μεγαλύτερη από τη ζωή την ίδια. Έχοντας συνεργαστεί μαζί της τα τελευταία χρόνια της καριέρας της, κατάλαβα ότι ήταν μια σπουδαία γυναίκα. Υπήρχε τόσο πλούσια ιστορία πίσω από τη φωνή της».

Οι παραγωγοί της ταινίας στόχευαν από πολύ νωρίς σε κάτι μεγαλύτερο από μια ακόμη μουσική βιογραφία. Ήθελαν η ιστορία του «Respect» να αντανακλά την πολιτιστική εξέλιξη της Αμερικής, τη δύναμη της μουσικής, την αξία του ταλέντου και το πάθος για σπουδαία κατορθώματα παρά τις αντιξοότητες και τις οικογενειακές τραγωδίες. Και τελικά η ζωντανή ερμηνεία της Aretha στο “Amazing Grace” θα έδινε τον τόνο και την πνοή στο τελικό φιλμ. Έχοντας εφόδιο μια ιστορία που θα εξερευνούσε τη δύσκολη σχέση ανάμεσα σε έναν αυταρχικό πατέρα και μια ανήσυχη κόρη η οποία θα παραμείνει αξεπέραστη για πολλές δεκαετίες ακόμη και που δεν φανταζόταν ότι ήταν προορισμένη για το μεγαλείο και τον τίτλο της απόλυτης βασίλισσας της Soul του 20ου αιώνα.

