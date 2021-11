Spider-Man No Way Home: Το νέο trailer επιβεβαιώνει τους Sinister Six

Sony και Disney δημοσιοποίησαν πριν από λίγες ώρες το νέο επίσημα για το πολυαναμενόμενο Spider-Man: No Way Home, το τρίτο κατά σειρά κεφάλαιο της ιστορίας του Peter Parker στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel (MCU).

Το trailer αποκαλύπτει τις δυσκολίες που περνά ο Spider-Man (Tom Holland) μετά την αποκάλυψη της αληθινής του ταυτότητας στα μέσα ενημέρωσης (σ.σ.: ευγενική χορηγία του Mysterio, το είδαμε να συμβαίνει στην προηγούμενη ταινία "Spider-Man: Far From Home") και έτσι ο αραχνοκέφαλος αναγκάζεται να ζητήσει τη βοήθεια του Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Ο υπερήρωας - μάγος κάνει ένα ξόρκι, το οποίο στοχεύει να αναιρέσει την αποκάλυψη του ονόματος του Spider-Man και να τη σβήσει από τη συλλογική μνήμη, ωστόοο όπως φαίνεται, κάτι πάει στραβά και με τη μαγεία του ανοίγει κατά λάθος το Multiverse.

Ως αποτέλεσμα διάσημοι κακοί από τις προηγούμενες ταινίες Spider-Man ξεπηδούν στη Νέα Υόρκη του MCU (και την οθόνη μας) και συγκεκριμένα ο Green Goblin του Γούιλεμ Νταφόε, ο Dr. Octavius του ΆΛφρεντ Μολίνα, ο Electro του Τζέιμι Φοξ, ο Lizard του Ρις Ίφανς και ο Sandman του Τόμας Χέιντεν Τσερτς. Η ομάδα αυτή των κακών στα κόμικ είναι γνωστή ως Sinister Six, επομένως μένει ακόμα μια θέση που πιθανότατα θα καλύψει ο Venom του Τομ Χάρντι (Ακολουθεί Spoiler: Αν και δεν εμφανίζεται στο τρέιλερ η συμμετοχή του Χάρντι στο MCU επιβεβαιώθηκε στην τελευταία ταινία Venom: Let there be Carnage).

Spider-Man No Way Home: Δείτε το νέο trailer

Τι σημαίνει το άνοιγμα του Multiverse; Ουσιαστικά ότι οι πόρτες που εμπόδιζαν όλα τα παράλληλα σύμπαντα - που συνυπάρχουν με αυτό του MCU - να διαντιδράσουν μεταξύ τους. πλέον ανοίγουν διάπλατα. Ως αποτέλεσμα οι Spider-Men από άλλους κόσμους και οι εχθροί τους μπορούν να κάνουν την είσοδό τους στο σύμπαν του MCU που πρακτικά σημαίνει ότι πιθανότατα θα δούμε ξανά στη μεγάλη οθόνη τον Tobey Maguire (πρώτο και καλύτερο Spider-Man στην ιστορία του σινεμά) και τον Andrew Garfield (δεύτερο) να πολεμούν στο πλευρό του (τρίτου κατά σειρά και "εν ενεργεία") Tom Holland...

Η συνύπαρξη των τριών αστέρων στο "Spider-Man: No Way Home" είναι μια φήμη που έχει αποκτήσει διαστάσεις φρενίτιδας στο διαδίκτυο και ενώ όλοι περίμεναν να επαληθευτεί μέσα από το σημερινό τρέιλερ, Sony και Marvel κρατούν τα χαρτιά τους κλειστά... Το ίδιο συμβαίνει και με τη φημολογούμενη επιστροφή του Daredevil / Charley Cox, αν και ο ίδιος ο ηθοποιός διέψευσε την εμφάινσή του στο φιλμ.

Εάν οι φήμες ισχύουν, θα είναι η πρώτη φορά που συνυπάρχουν στο ίδιο φιλμ όλοι οι ηθοποιοί που έχουν ενσαρκώσει έναν υπερήρωα (και μάλιστα υποδυόμενοι ξανά τον υπερήρωα). Και φυσικά η νοσταλγία χτυπάει "κόκκινο".

Στο επίσημο cast της ταινίας αναγράφονται τα ονόματα των Tom Holland (Peter Parker / Spider-Man) Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon, Marisa Tomei, J. B. Smoove, Benedict Wong καθώς και των "παλιών" Willem Dafoe, Alfred Molina και Jamie Foxx.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Δεκεμβρίου.

