Star Wars: Το θρυλικό χρυσό μπικίνι της πριγκίπισσας Λέια πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ

Σε δημοπρασία έναντι ποσού που ξεπερνά τις 160.000 ευρώ πωλήθηκε το διάσημο μπικίνι που φορούσε η Κάρι Φίσερ στην ταινία Star Wars “Η επιστροφή των Τζεντάι”

Το εμβληματικό χρυσό μπικίνι που φορούσε η Κάρι Φίσερ στον ρόλο της ως πριγκίπισσα Λέια στο «Star Wars» πωλήθηκε σε δημοπρασία Heritage Auctions για την τιμή ρεκόρ των 175.000 δολαρίων.

Το κοστούμι περιλάμβανε το μπικίνι καθώς και τα αυθεντικά δαχτυλίδια και βραχιόλια που φορούσε η Φίσερ στη διάσημη σκηνή της ταινίας «Star Wars: Episode VI Return Of The Jedi» (1983) κατά την οποία η Λέια αιχμαλωτίστηκε από τον αρχιμαφιόζο Jabba the Hutt (ένας χαρακτήρας του Star Wars που θυμίζει μεγάλο γυμνοσάλιαγκα) και κρατήθηκε αλυσοδεμένη στον θρόνο του.

Όπως αναφέρει ο Guardian, το μπικίνι κατασκευάστηκε από κομμάτια ρητίνης και ουρεθάνης από τοναπό τον αείμνηστο Richard Miller, τον γλύπτη της Industrial Light & Magic, της εταιρείας οπτικών εφέ που ίδρυσε ο δημιουργός του Star Wars, George Lucas. Το κοστούμι απαρτίζεται από το μεταλλικό μπούστο, το μεταλλικό κάτω μέρος με το πορφυρό ύφασμα, δαχτυλίδι μπράτσου και βραχιόλι.

Heritage Auctions via AP

Η στολή της Πριγκίπισσας Λέια αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πιο διάσημα κοστούμια στην ιστορία του κινηματογράφου. Η Κάρι Φίσερ, αποκάλυψε το 2016 ότι πίστευε πως ο Lucas «αστειευόταν» όταν της έδειξε το μπικίνι για πρώτη φορά, λέγοντας ότι ένιωθε «σχεδόν γυμνή».

Ας θυμηθούμε τη διάσημη σκηνή της Φίσερ:

Σημειώνεται ότι στην ίδια δημοπρασία, ένα διαστημόπλοιο από την πρώτη ταινία του Star Wars, «A New Hope», πουλήθηκε επίσης για πάνω από 1,4 εκατ. ευρώ. Ήταν η μια από τις δύο συνολικά μινιατούρες που κατασκευάστηκαν για την παραγωγή. Σχεδιάστηκε από τον Αμερικανό καλλιτέχνη Colin Cantwell, αφού ο Lucas έδωσε την κατεύθυνση ότι ήθελε τα διαστημικά σκάφη της ταινίας να έχουν «διακριτά σχήματα και το κοινό να μπορεί αμέσως να ξεχωρίσει αν ένα σκάφος ήταν από τους ‘καλούς’ ή από τους ‘κακούς’»,.