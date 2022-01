Στριμάρουν τώρα: Ματ Ντέιμον στα δίχτυα συνωμοσίας και η αναζήτηση της "Λώρα Ντουράντ"

Πολλές οι streaming επιλογές στο ελληνικό ίντερνετ, γι’αυτό κι εμείς διαλέγουμε κάθε εβδομάδα τους τοπ τίτλους που αξίζει να δοκιμάσεις. Σήμερα μια από τις παραγνωρισμένες περσινές ελληνικές ταινίες με Μάκη Παπαδημητρίου και Μιχάλη Σαράντη, ένας στιβαρός Ματ Ντέιμον, το ντεμπούτο του Μπαζ Λούρμαν (“Moulin Rouge”) και μια από τις ωραιότερες ταινίες των ‘10.

***

Ζήτημα Χρόνου

Ένας Αμερικανός ταξιδεύει στη Γαλλία για να επισκεφτεί την κόρη του, η οποία βρίσκεται στη φυλακή για φόνο. Ενώ πασχίζει να αποδείξει την αθωότητά της, έρχεται αντιμέτωπος με πολιτισμικές διαφορές και ένα περίπλοκο νομικό σύστημα. Ματ Ντέιμον πρωταγωνιστεί στην κοινωνική περιπέτεια του Τομ ΜακΚάρθι, σκηνοθέτη του βραβευμένου με Όσκαρ “Spotlight”.

ADVERTISING

Στριμάρει: COSMOTE TV Movies Club

Η Αναζήτηση της Λώρα Ντουράντ

Ο Αντώνης Τιτσάνης και ο Χρήστος Φερτάκης είναι δύο φίλοι που συγκατοικούν σε ένα μικρό διαμέρισμα στην Αθήνα. Άνεργοι και πλήρως αποκομμένοι από τον κοινωνικό τους περίγυρο τα βγάζουν πέρα όπως μπορούν, με τα ελάχιστα έσοδα από τις μικροδουλειές που κάνουν ή με τα χρήματα από το ταμείο ανεργίας που εισπράττει ο Χρήστος. Τους δυο ήρωες ενώνει ο κοινός, πλατωνικός έρωτας που μοιράζονται για την Λώρα Ντουράντ, μια μυθική πορνοστάρ της δεκαετίας του ’90, τα ίχνη της οποίας έχουν εξαφανιστεί μυστηριωδώς. Όταν τα πράγματα στη ζωή τους πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, οι φίλοι αποφασίζουν να πάνε κόντρα στην τύχη τους και παίρνουν τη μεγάλη απόφαση να ξεκινήσουν την αναζήτηση της χαμένης Λώρα.

Μάκης Παπαδημητρίου και Μιχάλης Σαράντης πρωταγωνιστούν με ερμηνευτικό κέφι που δεν αφήνει ποτέ τον θεατή να απομακρυνθεί, σε διασκεδαστικά σινεφιλικό road movie που μεταπηδά ανάμεσα σε είδη και στυλ δίχως να πετυχαίνει κάποια ενωτική θεώρηση α λα “Under the Silver Lake”, αλλά με μεμονωμένα κομμάτια να λειτουργούν. Από τις ενδιαφέρουσες στιγμές της περσινής ντόπιας παραγωγής.

Στριμάρει: Cinobo

Τα Βήματα που Γοητεύουν

Όταν ο 21 ετών πρωταθλητής χορού, Σκοτ Χέιστινγκς, διαπράττει το υπέρτατο σφάλμα να χορέψει τα δικά του βήματα κι όχι αυτά που υποδεικνύει η παντοδύναμη Ομοσπονδία Χορού, τα αντίποινα έρχονται άμεσα. Η παρτενέρ του, Λιζ, τον εγκαταλείπει και οι ελπίδες του να κερδίσει το Γκραν Πρι του Ειρηνικού εξανεμίζονται. Όλα μοιάζουν να έχουν χαθεί όταν ξαφνικά εμφανίζεται η αρχάρια Φραν, που με την επιμονή της πείθει τον Σκοτ να της δώσει μια ευκαιρία και μια απίθανη συνεργασία γεννιέται.

Με ένα στυλ που παραπέμπει στις κλασικές χορευτικές ταινίες του Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1940, ο Μπαζ Λούρμαν πραγματοποιεί το αποστομωτικής ρυθμικής ομορφιά σκηνοθετικό του ντεμπούτο. Το “Strictly Ballroom” αποτελεί το ξεκίνημα της επονομαζόμενης Red Curtain Trilogy του σκηνοθέτη, που συνεχίζεται με τα ακόμη αξεπέραστα “Romeo + Juliet” και “Moulin Rouge”. Αν θέλετε να ζήσετε μια απολύτως μαγική κινηματογραφική απόδραση, ανοίγοντας κι ένα παράθυρο στο στυλ και τα φετίχ ενός μετέπειτα σπουδαίου δημιουργού, αυτό το φιλμ του 1992 είναι μια καλή επιλογή.

Στριμάρει: ERTflix

Ατίθασες

Σε ένα απομονωμένο χωριό της Τουρκίας πέντε αδερφές γυρνώντας από το σχολείο, σταματούν για να παίξουν στην θάλασσα με τους συμμαθητές τους. Τα αθώα παιχνίδια τους κρίνονται ανάρμοστα και σκανδαλώδη από τους ενήλικους και οι συνέπειες θα είναι καταδικαστικές σε μια μικρή κοινωνία όπου το να γεννηθείς κορίτσι αποτελεί ακόμα έγκλημα. Το σπίτι της οικογένειας μετατρέπεται σταδιακά σε φυλακή, οι δουλειές του σπιτιού και τα μαθήματα μαγειρικής αντικαθιστούν το σχολείο και οι γάμοι των κοριτσιών κανονίζονται ο ένας μετά τον άλλο. Οι πέντε αδερφές αντιδρούν, η κάθε μια με τον δικό της τρόπο, ενάντια στα όρια που τους επιβάλλονται. Μια υπέροχη, σκληρή ταινία σε διάλογο με τις “Αυτόχειρες Παρθένους” της Κόπολα και μια φολκλορική ματιά αιχμηρού κοινωνικού παραμυθιού. Μένει για καιρό μαζί με τον θεατή.

Στριμάρει: Viva

Below Dreams

Οι ζωές τριών ανθρώπων μπλέκονται καθώς, με φόντο το Μανχάταν και τους γεμάτους ζωή δρόμους της Νέας Ορλεάνης, αναρωτιούνται αν έχουν δικαίωμα στο όνειρο σε έναν κόσμο που καταρρέει οικονομικά, παίρνοντας μαζί τις ελπίδες τους. Σκηνοθετικό ντεμπούτο για την εκπληκτική multimedia artist Γκάρετ Μπράντλεϊ, που σκηνοθέτησε την καλύτερη ταινία του 2020, το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ (και υποψήφιο για Όσκαρ) “Time”.

Στριμάρει: Mubi

+ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ

The Get Down

Μιας και θυμηθήκαμε το ντεμπούτο του Μπαζ Λούρμαν παραπάνω, ας θυμηθούμε κάτι μάλλον ξεχασμένο και παραχωμένο στα βάθη του Netflix, μια από τις σειρές εκείνου του πρώτου κύματος πρεστίζ (και πανάκριβων) τηλεοπτικών παραγωγών της πλατφόρμας. Η μόνη σκηνοθετική δουλειά του Λούρμαν μετά τον “Υπέροχο Γκάτσμπι” του 2013, σχεδόν μια δεκαετία πίσω πια, αυτό το συναρπαστικά άνισο όσο και συναρπαστικά πανέμορφο διαμάντι ρυθμού, κίνησης και χρωμάτων ακολουθεί τη γέννηση του χιπ χοπ στο Μπρονξ του 1977 με φόντο την κοινωνική έκρηξη εν μέσω φτώχειας και συστημικής διάλυσης. Ερμηνείες και χορογραφίες παιγμένες με αστείρευτο κέφι και μεράκι, σε μια σειρά-πολύχρωμη απόδραση που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται υποσημείωση στην καριέρα του Λούρμαν- αλλά αστραφτερή προσθήκη.

Στριμάρει: Netflix