Θέλεις να μάθεις τα μυστικά της οπτικοακουστικής δημιουργίας;

Τα παιδιά και οι έφηβοι δέχονται καθημερινά έναν καταιγισμό εικόνων και οπτικών πληροφοριών δημιουργώντας μια οπτικοακουστική σύγχυση, όπου κινηματογράφος, τηλεόραση, βίντεο στο YouTube και διαφήμιση γίνονται ένα. Οι τεχνικές δυνατότητες, από την άλλη, είναι όλες εδώ. Αυτό που λείπει είναι μια σύγχρονη οπτικοακουστική παιδεία που θα δώσει ερεθίσματα στην νέα γενιά, ώστε να χρησιμοποιήσει το οπτικοακουστικό μέσο με τρόπο που να είναι πρωτότυπος και δικός της.

Σε αυτό ακριβώς στοχεύει η πρωτοβουλία της Ένωσης Σκηνοθετών–Παραγωγών Ελληνικού Κινηματογράφου (ΕΣΠΕΚ), που απευθύνεται σε εφήβους: μέσα από μια σειρά δωρεάν ονλάιν εργαστηρίων να τους δώσει όχι μόνο τα θεωρητικά και τεχνικά εργαλεία για να εκφράσουν τις καλλιτεχνικές ανησυχίες τους, αλλά και να τους βοηθήσει να βρουν ο καθένας τον δικό του προσωπικό τρόπο να τις εκφράσει, αντανακλώντας την δική του αλήθεια.

Κάθε εργαστήριο έχει στόχο θεωρητικό και πρακτικό. Στις πρώτες συναντήσεις, οι έφηβοι θα έρθουν σε επαφή με διαφορετικές οπτικοακουστικές γλώσσες και γραφές, έτσι ώστε να μάθουν να αποκωδικοποιούν την εικόνα που βλέπουν, να μπορούν να διακρίνουν τα είδη και να πάρουν ερεθίσματα για να τα χρησιμοποιήσουν στην δική τους παραγωγή καλλιτεχνικού έργου. Ενώ στις επόμενες, τα ίδια τα παιδιά θα κουβεντιάσουν τις δικές τους ιδέες και τελικά θα δημιουργήσουν τα ίδια την ταινία που τους εκφράζει.

Όλες οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω zoom. Απευθύνονται σε εφήβους 15 έως 17 χρονών και αποτελούνται από τρεις τρίωρες συναντήσεις. Οι τέσσερις καθηγητές, ενεργοί κινηματογραφιστές, θα αναλάβουν ο καθένας μια ομάδα αποτελούμενη από 10 μέχρι 15 παιδιά. Τα εργαστήρια θα είναι εβδομαδιαία, και θα ξεκινήσουν στις αρχές Νοέμβρη και θα ολοκληρωθούν τέλος Δεκεμβρίου 2021.

Δηλώστε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα έως τις 30 Οκτωβρίου.

Οι καθηγητές

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος: Σπούδασε πληροφορική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και σκηνοθεσία στο Columbia University της Νέα Υόρκης, όπου σκηνοθέτησε πολλές μικρού μήκους ταινίες, ανάμεσα στις οποίες τις βραβευμένες "Without Glasses" (2009) και "Lea" (2013). Επιστρέφοντας στην Αθήνα συνέγραψε την μεγάλου μήκους ταινία "Σύμπτωμα" (2015) του Άγγελου Φραντζή και έκανε το μοντάζ στην μεγάλου μήκους ταινία "My First Kiss And The People Involved" (2016) του Λουίτζι Κάμπι. Η τελευταία του μικρού μήκους ταινία, "Καρτ ποστάλ από το τέλος του κόσμου" (2019) διακρίθηκε σε διεθνή φεστιβάλ (Aspen Shortfest, Winterthur Kurzfilmtage, Brussels Short Film Festival). Σενάριά του έχουν συμμετάσχει στα εργαστήρια Berlinale Talent Project Market, Torino Film Lab, Less Is More, First Films First και Short Film Pitch, ενώ το 2019 έλαβε την καλλιτεχνική υποτροφία ARTWORKS του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Τζώρτζης Γρηγοράκης: Σπούδασε κοινωνική ψυχολογία στην Αγγλία και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην σκηνοθεσία μυθοπλασίας στην Εθνική Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (NFTS) στο Λονδίνο. Από το 2007, έχει γράψει και σκηνοθετήσει οκτώ μικρού μήκους ταινίες ("Κι εγώ για μένα", "Reverse", "45 βαθμοί", κ.ά.). Τον Ιούνιο του 2021 κυκλοφόρησε στις ελληνικές αίθουσες η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, "Digger".

Ολίβια Τβαρντόβσκα: Γεννημένη στην Πολωνία, ήρθε στην Ελλάδα στα 18 της και σπούδασε με υποτροφία στο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Το 2012 αποφοίτησε με δίπλωμα στη σκηνοθεσία κινηματογράφου. Έχει σκηνοθετήσει τρεις ταινίες μικρού μήκους ("Telepherique" - 2011, "Ανεμογραφία" - 2012, "Ave Eva" - 2018) και δύο ντοκιμαντέρ ("Ψυχοτρονική Κυρία" - 2017, "Πέρα από την Φεϊρούζ" - 2019). Έχει σκηνοθετήσει ντοκιμαντέρ για το ιταλικό κανάλι RAI 5, ενώ από το 2012 κάνει εργαστήρια για έφηβους στην Αθήνα, αλλά και σε μικρά ακριτικά νησιά (συνεργασία με Άγονη Γραμμή Γόνιμη, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Μουσείο Μπενάκη). Τελευταία, διερευνά μίνι αφηγηματικές φόρμες, μουσικά βίντεο, πορτρέτα ντοκιμαντέρ και αφηγήσεις μέσω transmedia. Αυτή την περίοδο ετοιμάζει το σενάριο της νέας της ταινίας μεγάλου μήκους και σκηνοθετεί την εκπομπή "Μικρά Μαθήματα για έναν Μεγάλο Κόσμο" με την Μαρία Ευθυμίου στο κανάλι της Βουλής.

Δάφνη Χαιρετάκη: Σπούδασε κινηματογράφο στο πανεπιστήμιο του Paris 8 Saint-Denis και στο Fresnoy, Studio national des arts contemporains. Οι ταινίες της, στο μεταίχμιο μεταξύ ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας, εστιάζουν στη σχέση ανάμεσα στο οικείο και το συλλογικό, ανάμεσα στον προσωπικό και τον δημόσιο χώρο. Έχει συμμετάσχει σε πολλά παγκόσμια φεστιβάλ όπως τα IFF Rottedam, Visions du réel, Hors Pistes Pompidou, Entrevues de Belfort, Internationale Kurtzfilmtage Winterthur. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της μεγάλου μήκους ταινίας της, συμμετείχε στο Mediterranean Writing Workshop του φεστιβάλ του Σάντανς, στο Crossroads Co-production Forum του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης καθώς και στο πρόγραμμα Emergence για πρωτοεμφανιζόμενους σκηνοθέτες στην Γαλλία. Ζει και εργάζεται μεταξύ Αθήνας και Παρισιού.





