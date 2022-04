Thor: Love and Thunder - Το πρώτο trailer είναι εδώ και ο Θεός του Κεραυνού πάει Όλυμπο

Επιβεβαιώθηκαν οι φήμες που ήθελαν το πρώτο trailer του Thor 4 με τίτλο "Thor: Love and Thnuder" να κυκλοφορεί σύντομα μιας και είχε ξεκινήσει άτυπα το press tour.

Τώρα η Marvel Studios αποκάλυψε τη νέα ταινία του Θεού του Κεραυνού με ένα πρώτο teaser trailer που ροκάρει το MCU υπό τους ήχους του "Sweet Child o' Mine" των Guns n' Roses και την μοναδική, κωμική σκηνοθετική πινελιά του Taika Waititi.

Στο trailer βλέπουμε τον Thor να έχει αποφασίσει να αποστασιοποιείται από τον ρόλο του υπερήρωα και να ταξιδεύει με τους Φύλακες του Γαλαξία (Guardians of the Galaxy) σε διάφορα μέρη του σύμπαντος, μεταξύ των οποίων και ένας πλανήτης που θυμίζει... Όλυμπο. Σε ένα καρέ μάλιστα βλέπουμε το χέρι ενός δυνατού άνδρα να κραδαίνει έναν κεραυνό, και ανήκει στον Δία. Άλλη μια σημαντική λεπτομέρεια είναι η εισαγωγή του θηλυκού Mighty Thor, που υποδύεται η Natalie Portman.

Δείτε το trailer του Thor: Love and Thunder

Το cast περιλαμβάνει τους Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson και Jaimie Alexander να επιστρέφουν ως Thor, Jane Foster (τη νέα Mighty Thor δηλαδή), Valkyrie και Lady Sif αντίστοιχα. O Russell Crowe θα παίξει τον Δία, ο Christian Bale θα υποδυθεί τον κακό "Gorr the Butcher", ενώ οι Chris Pratt και η Karen Gillan θα υποδυθούν τους Star-Lord και Nebula, χωρίς να αποκλείεται να εμφανιστούν και οι υπόλοιποι Guardians of the Galaxy. Επίσης, ο Matt Damon θα επιστρέψει ως Fake Loki, μαζί με τον Sam Neill ως Fake Odin και τη Melissa McCarthy ως Fake Hela.

Όπως αναφέρουν οι Unboxholics, η ταινία "Thor: Love and Thunder" θα κάνει πρεμιέρα τον Ιούλιο του 2022 στους κινηματογράφους.

