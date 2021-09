Mία ανοιχτή συζήτηση για τη σημαντικότητα του «coming out»

Στο πλαίσιο του Athens Pride 2021, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), σε συνεργασία με το Athens Pride διοργανώνει μία ανοιχτή συζήτηση για τη σημαντικότητα του «coming out» την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου στον Φάρο.

Το “Coming out” είναι μια έκφραση που χρησιμοποιείται διεθνώς για να δηλώσει την στιγμή της γνωστοποίησης του σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και της ταυτότητας φύλου από ένα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο προς το στενό ή ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον, για παράδειγμα την οικογένεια, τους φίλους, τον χώρο εργασίας κτλ. H στιγμή του coming out είναι καθοριστική στη ζωή των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και προκύπτει ως αποτέλεσμα μιας σειράς εσωτερικών και εξωτερικών διεργασιών. Στόχος της συζήτησης είναι η αποτύπωση ασφαλών διαδικασιών και πρακτικών, η σύνδεση του coming out με την ορατότητα των ταυτοτήτων και η σημασία του ως πολιτική πράξη συζητώντας για το πώς μπορεί να επηρεάσει θετικά τη ΛΟΑΤΚΙ+κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία.

Το Athens Pride στηρίζει τις δράσεις που στοχεύουν στην καθολική ισονομία και ισότητα όλων των ατόμων, προωθώντας τα δικαιώματα και τις διεκδικήσεις που δεν περιορίζονται στο κυρίαρχο κοινωνικό πρότυπο και τις παραδοσιακές κοινωνικές δομές.

Συντονισμός: Μάριος Παπαδόπουλος (Athens Pride)

Ομιλητές: Αλεξάνδρα Παναγιωτακοπούλου (Colour Youth), Μιχαήλ Οδυσσέας Γιακουμάκης (Περήφανοι Γονείς), Αλεξάνδρα Βασιλείου (Orlando LGBT+)

Πληροφορίες για την εκδήλωση:

Τρίτη 07/09 | 19:30/ ΦΑΡΟΣ

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί παρουσία κοινού σε αμιγή εσωτερικό χώρο (δηλαδή για κοινό πλήρως εμβολιασμένο). Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συναυλία live σε αυτή τη σελίδα, στη σελίδα του ΚΠΙΣΝ στο Facebook @SNFCC και στο κανάλι του στο YouTube.

Θα υπάρχει η δυνατότητα live ερωτήσεων μέσω eventora./Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα./Μέγιστος επιτρεπτός αριθμός θεατών: 231/Η είσοδος είναι ελεύθερη με ηλεκτρονική προεγγραφή.

