Music & Wine Festival – Γευσιγνωσία κρασιού και συναυλίες στο Fougaro Art Center

Το Fougaro Art Center υποδέχεται για δεύτερη χρονιά, το Music & Wine Festival. Ένα φεστιβάλ που συνδυάζει τη δύναμη της μουσικής με τον πλούτο της οινικής παράδοσης της περιοχής, μέσα από την παρουσίαση ετικετών από επιλεγμένα οινοποιία της Νεμέας.

Την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου από τις 9.30μμ, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό πρόγραμμα από καινοτόμες προσεγγίσεις και πειραματικούς ήχους έως πιο κλασικές και αγαπημένες μουσικές κατευθύνσεις της ελληνικής σκηνής. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν και θα δοκιμάσουν κρασιά με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης από τη ζώνη της Νεμέας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Fougaro Art Center

Εμφανίζονται τα μουσικά σχήματα:

Eliana One Woman Band | folk, ballads, acoustic blues

The Storyville Ragtimers | Dixieland jazz, swing, rags

Glitter Grotesque | The Golden Age of Hollywood – τραγούδια του Αμερικανικού κινηματογράφου

Bag Of Nails | power psych blues & soul rock

Καλλιτεχνική διεύθυνση & DJ set: Γιάννης Αγγελάτος (Red Rooster) – οι πόρτες ανοίγουν στις 8μμ για ελεύθερη γευσιγνωσία κρασιού.

Fougaro Art Center

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 19/9

Eliana One Woman Band | 21.30 – 22.45

folk, μπαλάντες, ακουστικά blues

Ελιάνα Νικολοπούλου | ακουστική, slide & cigar box κιθάρα, τύμπανα ποδιού (stompbox)

Βαθιά επηρεασμένη από τα ακουστικά μπλουζ και την πολιτική folk μουσική, δημιουργεί έναν ζεστό και ταυτόχρονα ωμό ήχο, χρησιμοποιώντας απλά μουσικά μονοπάτια και δυναμική, θεατρική τραγουδιστική ερμηνεία.

The Storyville Ragtimers | 23.00 – 00.30

Ήχοι και χρώματα από την πλούσια μουσική παράδοση της Νέας Ορλεάνης. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν τη μουσική που παιζόταν στο Storyville, την Basin’ Street, στις παρελάσεις του καρναβαλιού και τα ποταμόπλοια του Mississippi.

Σάββατο 20/9

Glitter Grotesque | 21.30 – 22.45

Αγαπημένα κινηματογραφικά ντουέτα, vocal jazz standards, musical, swing και rock n’ roll σε ένα πρωτότυπο πρόγραμμα-φόρο τιμής στον κινηματογράφο. Ένα μαγικό ταξίδι στη Χρυσή Εποχή του αμερικάνικου κινηματογράφου μέσα από εμβληματικές μουσικές, τραγούδια και στιγμιότυπα από ταινίες-ορόσημα.

Bag Of Nails | 23.00 – 00.30

Οι Bag Of Nails είναι ένα σχετικά νέο σχήμα, εμπνευσμένο από τους κλασικούς ήχους blues, rock και soul των δεκαετιών του ’50, του ’60 και του ’70, που χαρακτηρίζεται από το αυτοσχεδιαστικό του στυλ και γράφει τα δικά του τραγούδια.