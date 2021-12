The Meet Market - 10 Μέρες Χριστουγέννων στο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ

Η περίοδος των γιορτών πλησιάζει και το Meet Market περήφανα παρουσιάζει το μεγαλύτερο σε διάρκεια event του μέχρι σήμερα. Για 10 συνεχόμενες ημέρες το Παλιό Αμαξοστάσιο θα γίνει σημείο συνάντησης για περισσότερα από 150 ελληνικά brands ταλαντούχων σχεδιαστών, καλλιτεχνών και μικρών παραγωγών που θα χωριστούν σε δύο διαφορετικά Line Up! Ο πρώτος κύκλος δημιουργών θα παρουσιαστεί από την Παρασκευή 10 εως και την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου και από την Τετάρτη 15 ως και την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου τη σκυτάλη θα παραλάβουν οι επόμενοι!

Ρούχα και αξεσουάρ με την υπογραφή νέων designers, χρηστικά αντικείμενα και διακοσμητικά με ταυτότητα που ξεχωρίζει, χειροποίητα κοσμήματα φτιαγμένα με μεράκι, παραδοσιακά τρόφιμα καλλιεργητών της ελληνικής υπαίθρου, eco living προϊόντα και προσεκτικά σχεδιασμένα είδη για το παιδί είναι μόνο μερικά από αυτά που θα συνθέσουν μια σύγχρονη pop-up αγορά που κλείνει το μάτι στην επιχειρηματικότητα.

Τη μουσική στα ντεκ θα επιμεληθούν 32 μοναδικοί και αγαπημένοι DJs του Meet Market που θα διαδέχονται ο ένας τον άλλο κάθε δύο ώρες σκορπίζοντας εορταστικά vibes ενώ την Παρασκευή 10/12 τη μουσική επιλογή θα κάνει ο Pepper 96.6 και ο Dj Snatch! Ένα retro photobooth θα είναι εκεί για να κάνει "κλικ" στις καλύτερες στιγμές ενώ οι μικροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαδραστικά παιχνίδια & workshops εντελώς δωρεάν.

O λαχταριστός καφές δια χειρός MOTIV και τα κοκτέιλ από το Dogtooth θα ρέουν άφθονα χαρίζοντας το απαραίτητο εορταστικό buzz ενώ παράλληλα τους οινόφιλους θα φροντίσει το Warehouse και το Glühwein bar του Meet Market, δηλαδή ένα σημείο αφιερωμένο στο ζεστό κρασί. Και επειδή ποτό χωρίς φαγητό δεν γίνεται…δοκιμάστε ό,τι τραβάει η όρεξή σας! Από ινδικό και ζουμερό burger μέχρι αυθεντικά tacos, φαλάφελ, ιταλικά γλυκά, ζεστές βάφλες και παγωτό οι γαστρονομικές επιλογές ποικίλουν και θα σας περιμένουν.

Έτσι, θα έχετε αρκετούς λόγους για να επισκεφθείτε το Meet Market περισσότερες από μια φορές και να “σκοντάψετε” πάνω σε εκλεκτούς θησαυρούς σε μια θερμοκοιτίδα δημιουργικών ανθρώπων στην καρδιά της πόλης!

Opening: Παρασκευή 10/12: ένα ποτήρι αυθεντικό ζεστό κρασί-Glühwein κερασμένο σε όλους όσους επισκεφτούν το Meet Market!

The Meet Market: Μια γιορτή καινοτομίας και πρωτοπορίας. Μία νομαδική αγορά από τοπικά προϊόντα, φρέσκες ιδέες, φιλικό κοινό και συμμετέχοντες. Ένα οπτικο-ακουστικό παζλ από χειροποίητα ρούχα ανεξάρτητων σχεδιαστών, αξεσουάρ, αντικείμενα τέχνης, βιολογικά προϊόντα, είδη σπιτιού, νόστιμες λιχουδιές, συλλεκτικά vintage & retro προϊόντα, βινύλια, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, DJ sets και θετική ενέργεια!

Υγειονομικοί κανόνες

Mε στόχο να δημιουργήσουμε μια ασφαλή εκδήλωση και σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 για να επισκεφθείτε το Meet Market στο Αμαξοστάσιο, θα πρέπει να προσκομίσετε ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά στην είσοδο: Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή Πιστοποιητικό Νόσησης ή αρνητικό αποτέλεσμα από Rapid Test/ PCR Test.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

*Oι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως δεκαεπτά (17) ετών δύναται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτο διαγνωστικού ελέγχου (self test).

**Τα παραπάνω μέτρα ενδέχεται να υποστούν τροποποιήσεις όσο πλησιάζουμε στις ημερομηνίες.

Line Up

Hand-Designer Clothes & Vintage:

Bacana, Busters, Eating the Goober, Fabric Republic, Joanna Mlsseli, Kadó Handmade, Luben, Mia.Laurina, mf couture, OR Handmade, OtKutur, Siel, Square, sTeehos, Συνartησίες, Unknown Territory, Vaso Voulgari, Xana

Kids & Toys:

Beaver’ Wooden Toys, CooCootales, Cow Makes Moo, Educademy, Jellykids, I love bows, Macaw Kid, Mamuka Handcrafts, My Tiny Box, Navy Tree, Starflings, Tilou Kids, Twin Dreams, YAZ

Shoes & Accessories:

Aelia Greek Sandals, Ange, ΑΝΚΑΑ Project, Arcus Focus on the Woman, Cyc Lab, DAVIDA.ATHENS, Dekapaz, Desperate bags-accessories, ElGreco, Hand Act, Καλά Μπλεξίματα, MiA’S, Momo Handcrafted, Myrto Arvaniti, NY Leather Stories, Perla del Tango, Queen Bee Cr, Safe Passage Bags & Humade Crafts Workshops, The Pomegranate Project, Sakka Handmade, The Ink Job, tiramisu, Twocan Handmade

Jewelry:

Ακατέργαστο, Alanima, Andromeda, Anvil Athens, ANV Handmade Jewelry, artdcbydc, Blue Margarita, Constance Jewelry Design, Countess Wilhelmina, Design is Play, Desperate jewelry, Dots. Art for All, Ilianne - Jewelry Made of Love, j.a.m., Kilimi Jewellery, Kristia Lazarie, Kyma, Loop.a, Mademoiselle, Maridée Jewellery, Mirto Art, Misineza, Mostly Wood, Myrtilo Jewelry, North & South Jewelry, Penny’s Crafts, Petalides Jewelry, Pou Jewelry, Rallegra, Sofia Tzifopoulou, Teal Heart, Theano Jewelry, Topology, VP art, Xoutous, Zeta

Mind, Body & Soul:

BAMBOOmaki, Bee Naturalles, Βόρεια Έυβοια Ζώσα Μνήμη, Bric a Brac, GLO, Greenpeace, Grandma’s Drawer, Ichnos Soap, Lavandula, Melissafarm, Nymfes Cosmetics, Sabahat, Soaping Therapy, Unitas, Valsamon, Zest Natural Cosmetics

Art, Books, Objects & Home Deco:

Biskoto Studio, Bookla, Coocoovaya, Curious Attic, Demi Handmade, Εν ψυχρώ studio, Fotini Tikkou, In A Jar, Inlenso, Ioulia Geraskli Ceramic Lab, Κουραφέλκυθρα, Kyri Ceramics, Little Miss Grumpy, Made by Tifi, Myrto Lykopoulou, OZ Pottery, Pots & Plants by 2bmt, Pretty World, pros:kalo, Quixotic, Stoned, The Concrete Job, Think Pig, The Albayr Woodshop, Typart, Vintage Trip, Yi ceramics

Tasting Corner:

'Αγρια Νομή, Agroktima Drosou, Αριάδνη, Chocome, euzoiasgi, Kakau Worship, Καρυοθραύστης, Kallidromo, Μελισσοκομία Μέντης, Midnight Circus Gypsy Brewing, Nami Banana Farming, NOMH, Pastaboukis, Posidonio Aeginas, ΣάΟΣ - χειροποίητα παραδοσιακά προϊόντα, Sparoza, Sourmena, “Το Δισάκι” Ελληνικό Φυστικοβούτυρο Θράκης

Street Food & Drinks:

Dolce Far Niente, Dogtooth, Falafeladiko, Food Truck, Glühwein Time, IDEAS LAB, Motiv, Poncho Tacos, Royal Curry House, Signora, Warehouse, Waffle Butter

Kids Activities

Fundastick Performing Arts: Juggling & Bubble Show

Σάββατο 11/12 | 14:30-16:00

Σάββατο 18/12 | 14:30-16:00

Η Fundastick Performing Arts έρχεται στο Χριστουγεννιάτικο Meet Market για δύο Σάββατα (11 & 18/12)! Ετοιμαστείτε για απίθανα ζογκλερικά και γιγαντιαίες σαπουνόφουσκες σε ένα διαδραστικό show για όλη την οικογένεια!

H συμμετοχή είναι δωρεάν.

ΠαιΖΩντας

Κυριακή 12/12 | 16:00 - 19:00

Κυριακή 19/12 | 14:00-17:00

Οι ninja της περιπέτειας, κατά κόσμον γνωστοί ως ΠαιΖΩντας, αφήνουν για μια μέρα τις εξορμήσεις στη φύση και έρχονται για δύο Κυριακές (12 & 19/12) στο Χριστουγεννιάτικο Meet Market! Από mega jenga και ισορροπία σε high line έως καφασοαναρρίχηση και σκαρφαλώματα επιστρέφουν γεμάτοι όρεξη για διασκεδαστικές δραστηριότητες για μικρά παιδιά, που συνδυάζουν αρμονικά το διασκεδαστικό παιχνίδι με τη βιωματική μάθηση.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Doodle Art Workshop by Imaginary Rooms

Κυριακή 19 Δεκεμβρίου

Group A Ηλικίες Γ'- ΣΤ' Δημοτικού: 18.00-18.50

Group B Ηλικίες Γ'- ΣΤ' Δημοτικού: 20.00-20.50

Το Imaginary Rooms ετοίμασε ένα μοναδικό Εργαστήρι Ζωγραφικής Doodle Art για τους μικρούς μας φίλους που θα παρευρεθούν στο Χριστουγεννιάτικο Meet Market την Κυριακή 19/12!

“Χριστουγεννιάτικες Doodleοαφηγήσεις!”

Ποιος εφευρίσκει και σχεδιάζει τα δώρα του Άη Βασίλη; Πώς είναι πραγματικά οι καλικάντζαροι; Είναι αλήθεια ότι οι τάρανδοι στον ελεύθερο χρόνο τους ζωγραφίζουν κι αυτοί Doodles; Ποιοι είναι οι αγαπημένοι καλλιτέχνες του Άη Βασίλη και τι θα ζωγράφιζαν οι καλικάντζαροι αν ήταν σήμερα μαζί μας; Είναι αλήθεια ότι είναι κι αυτοί στο Χριστουγεννιάτικο Meet Market και μας παρακολουθούν στα κρυφά; Αυτά κι άλλα πολλά θα εικονογραφηθούν από εμάς και τους αγαπημένους μαρκαδόρους! Μια εμπειρία που δεν απαιτεί ταλαντούχους ή μη δημιουργούς, παρά μόνο ορεξάτα παιδιά, έτοιμα να απογειώσουν τη φαντασία και το χιούμορ τους!

To Imaginary Rooms είναι το δημιουργικό studio που απαρτίζεται από τη γραφίστα και character designer Νάντια Στασινού και τον αρχιτέκτονα και street artist Μανώλη Ηλιόπουλο. Στόχος τους είναι να μεταδώσουν "Έμπνευση στη Σύγχρονη Οικογένεια" μέσα από Workshops, Εικονογραφήσεις και Τοιχογραφίες.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαιτείται τηλεφωνική κράτηση θέσης στο 6972609567.

Πληροφορίες

Ερμού & Πειραιώς, Αθήνα, 10553

Παρασκευή 10 – Κυριακή 19 Δεκεμβρίου, 2021

Ωράριο Λειτουργίας: (Καθημερινές 18:00 – 22:00 & Σαββατοκύριακα 12:00 – 22:00)

Παρασκευή 10/12 | 18:00 – 22:00

Σάββατο 11/12 & Κυριακή 12/12 | 12:00 – 22:00

Δευτέρα 13/12 – Παρασκευή 17/12 | 18:00 – 22:00

Σάββατο 18/12 & Κυριακή 19/12 | 12:00 – 22:00

*ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ*

FB: The Meet Market

IG: @themeetmarket_athens

FB Event

themeetmarket.gr

