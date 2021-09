Τι άλλο συμβαίνει τώρα στη Θεσσαλονίκη εκτός από τη ΔΕΘ;

Εάν ρωτήσουμε κάποιον ποια είναι τα τρία πράγματα που χαρακτηρίζουν τη Θεσσαλονίκη, η πιθανότερη απάντηση θα είναι «Λευκός Πύργος, παχύ λάμδα και μπουγάτσα». Θα είναι, όμως και η πιο άδικη. Η Θεσσαλονίκη είναι ένα σταυροδρόμι πολιτισμών, ένας κόμβος μεταξύ Ανατολής και Δύσης, μία πόλη που «κοχλάζει» από ενέργεια. Με απλά λόγια -τα απλά και σοφά λόγια του Παύλου Παυλίδη- «εδώ είν’ ωραία mister».

Το κέντρο της πόλης αποτελεί διαχρονικά το σημείο συνάντησης της δικής της EastCoast – WestCoast περίπτωσης, λειτουργώντας σαν μια ουδέτερη ζώνη ανάμεσα σε δύο κόσμους. Με το αρχιτεκονικό στίγμα του Ερνέστ Εμπράρ, η Θεσσαλονίκη αναδεικνύει κάθε δείγμα της πολυπολιτισμικής και πολυθρησκευτικής της κληρονομιάς σε μια μοναδική συνύπαρξη ολόκληρης της ιστορίας της: η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Βυζάντιο, η Οθωμανική κυριαρχία και ο Εβραϊκός πολιτισμός σε απόλυτη αρμονία.

Πάμε πλατεία;

Η Θεσσαλονίκη θα μπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί πλατειούπολη. Κάποιες πλατείες της είναι φιρμάτες και επιβλητικές, άλλες είναι «κρυμμένες» στο κέντρο της πόλης και αφανέρωτες. Στην πρώτη κατηγορία, η πλατεία Αριστοτέλους και τα Λαδάδικα που είναι μεγαλύτερες σταθερές και από τη σταθερά του Αρχιμήδη. Στη δεύτερη κατηγορία, το σημείο αναφοράς είναι η πλατεία Εμπορίου στα Άνω Λαδάδικα που «αναστήθηκε» πριν από λίγα χρόνια με την ανάπλαση του Φραγκομαχαλά. Έτσι, στη γειτονιά που κάποτε έμεναν οι 6.500 μη Έλληνες Ευρωπαίοι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, σήμερα βρίσκονται δικηγορικά γραφεία, βιοτεχνίες και καταστήματα με μπαχαρικά, αλλά και μερικά από τα πιο hot εστιατόρια και μπαρ της πόλης. Η οδός Αγίου Μηνά, ένας από τους πιο παλιούς δρόμους της Θεσσαλονίκης ως το μοναδικό κατάλοιπο της παλιάς οδού Τσιμισκή, είναι το nightspot των ξενύχτηδων, αλλά και των καλοφαγάδων.

Αντίστοιχα, μετά την «απελευθέρωση» από το lockdown, η «βαβούρα» της πόλης έχει βρει νέο στέκι: την πλατεία Φαναριωτών. Μετά από μία θεαματική μεταμόρφωση το 2020, η περιοχή στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Δημητρίου Γούναρη, όχι μόνο ανέδειξε τον μνημειακό άξονα, αλλά έγινε και το topchoice της νυχτερινής Θεσσαλονίκης για ποτό, αλλά και φαγητό. Η πεζοδρόμηση της οδού Στρατηγού Καλλάρη «αναγέννησε» μία παρατημένη περιοχή και ο άναρχος χώρος στάθμευσης που υπήρχε μέχρι πρότινος εκεί έδωσε τη θέση του σε καινούργια καφέ-μπαρ, συντριβάνια και μία ευκαιρία για τους Θεσσαλονικείς να επανακατακτήσουν τον δημόσιο χώρο.

Λίγο πιο πάνω, ένα μικρό πλακόστρωτο στενό γεμάτο ζωή, αποτελεί τον απόλυτο προορισμό της εναλλακτικής διασκέδασης. Η οδός Ισαύρων, παραχωμένη κάθετα στη Δημητρίου Γούναρη (ή Ναυαρίνου για τους ντόπιους), είναι ένα μυστικό σημείο συνάντησης των πάντων. Τα τραπεζάκια των παρατεταγμένων στη σειρά μπαρ αναμειγνύονται μεταξύ τους σμίγοντας τις παρέες της Θεσσαλονίκης. Είναι ο υπερβέβαιος τρόπος να συναντήσεις τυχαία από έναν έως 145 γνωστούς και ο πιο εγγυημένος τρόπος να περάσεις υπέροχα – ΑΝ βρεις τραπέζι.

Φεστιβαλονίκη

Το δεύτερο πολυάριθμο πράγμα που έχει η Θεσσαλονίκη μετά τις πλατείες είναι τα φεστιβάλ. Αν οι εκδηλώσεις και τα events ήταν νερό, ο Σεπτέμβριος θα ήταν το σημείο βρασμού.

Εν αρχή ην η μουσική. Πρώτη στάση το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με τις συναυλίες που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα «Καλοκαίρι στο Μέγαρο 2021». Οι φοιτητές του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετέχουν στην τελευταία συναυλία του «Ρεσιτάλ Νέων Καλλιτεχνών» στις 8 Σεπτεμβρίου 2021, όπου το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας για τους πληγέντες των πυρόπληκτων περιοχών. Το καλοκαιρινό πρόγραμμα του ΟΜΜΘ ολοκληρώνεται στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 με την εμφάνιση του εξαιρετικού The Prefabricated Quartet παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με μουσική και τραγούδια από τη δισκογραφία του (Side the Sail, Τρεις Στιγμές), καθώς και ακυκλοφόρητα τραγούδια από το επόμενό του studio album.

Το πλούσιο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και αυτόν τον Σεπτέμβριο, με φιλοξενούμενες εκδηλώσεις, αλλά και δικές του παραγωγές. Μεταξύ αυτών, οι The ItalianTenors, ο Γιάννης Αγγελάκας με τον Νίκο Βελιώτη, αλλά και οι σαγηνευτικοί Tiger Lillies με την ανατρεπτική παράσταση «Greek Songs and other greatest hits».

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, ο Αντώνης Ρέμος επιστρέφει στην πόλη που μεγάλωσε και δίνει ραντεβού με τους φίλους του στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη, σε μία συναυλία γεμάτη επιτυχίες, συναίσθημα και δυνατές ερμηνείες. Λίγες ημέρες μετά, στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 οι 12ος Πίθηκος, Complex, Joker/TwoFace και Μικρός Κλέφτης συναντιούνται στο Ανοικτό Θέατρο Συκεών «Μάνος Κατράκης» στη μεγάλη hip hop συναυλία της χρονιάς.

Το φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής Reworks επιστρέφει με ένα τετραήμερο πρόγραμμα σε διαφορετικές τοποθεσίες στο αστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης, ξεκινώντας στις 23 Σεπτεμβρίου 2021, με τη συνύπαρξη δύο μουσικών θρύλων στη σκηνή. Ο μεγάλος παραγωγός και για πολλούς από τους πατέρες της techno, Jeff Mills, συναντά τον ιδιοφυή κι επιδέξιο μουσικό της τζαζ, Jean-Phi Dary με εμπειρία δεκαετιών και συνεργασίες με κορυφαίους μουσικούς και μπάντες του είδους, στο project «The Paradox» στη Μονή Λαζαριστών.

Το φετινό Φεστιβάλ Δάσους που διοργανώνεται από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος έβαλε στόχο να ικανοποιήσει τους πάντες. Έτσι, το πρόγραμμα της έβδομης διοργάνωσης περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, αλλά και μουσικές συναυλίες. Αυτόν το Σεπτέμβριο θα ανέβουν στη σκηνή του Θεάτρου Δάσους, μεταξύ άλλων, οι Γιώργος Νταλάρας, αλλά και η Τάνια Τσανακλίδου με τη Λίνα Νικολακοπούλου, ενώ στο Θέατρο Γης θα εμφανιστούν η Ματούλα Ζαμάνη, η Μαρινέλλα με τον Μάριο Φραγκούλη, αλλά και οι Villagers of Ioannina City.

Οι παραστάσεις stand-up συνήθως συνοδεύονται από πανηγυρικά sold out. Έτσι, δεν θα μπορούσαν να λείψουν από τη Θεσσαλονίκη αυτόν τον Σεπτέμβριο. Έτσι, στη σκηνή του Ανοιχτού Θεάτρου Συκεών «Μάνος Κατράκης» θα ανέβουν ο Θωμάς Ζάμπρας (9 Σεπτεμβρίου 2021), ο Κώστας Μαλιάτσης (18 Σεπτεμβρίου 2021) και οι Λάμπρος Φισφής, Δημήτρης Μακαλιάς και Ζήσης Ρούμπος με την παράσταση «Κάψε το σενάριο» (24 Σεπτεμβρίου 2021), ενώ ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική παράσταση στις 11 Σεπτεμβρίου 2021 στο Θέατρο Γης.

Εκδηλώσεις outdoors

Τα ΒορΟινά 2021, η ετήσια εκδήλωση γευσιγνωσίας του βορειοελλαδίτικου αμπελώνα, θα πραγματοποιηθεί και φέτος στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης στην πρώτη προβλήτα του ΟΛΘ στις 16 Σεπτεμβρίου 2021, όπου οι οινοποιοί της ένωσης «Οίνοι Βορείου Ελλάδος» θα γιορτάσουν τον τρύγο. Όμως, αυτή τη χρονιά θα υπάρχει και dress code: οι επισκέπτες, αλλά και το προσωπικό, θα πρέπει να φορούν κάτι λευκό ή/και κάτι ροζέ προς τιμήν των δύο αυτών κρασιών!

Η Χ.Α.Ν.Θ. (Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης) συμπληρώνει φέτος τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της και γιορτάζει τα γενέθλιά της στις 15 & 18 Σεπτεμβρίου με ένα εικαστικό πολυθέαμα στο κτήριο της Χ.Α.Ν.Θ. και με συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο Λευκός Πύργος θα φωτιστεί στα χρώματα της ΧΑΝΘ, ενώ στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου της θα προβληθεί video mapping με θέμα «100 χρόνια ΧΑΝΘ: ένα με την πόλη, ένα με σένα».

Τέλος, το δημοφιλέστερο υπαίθριο Flea Market της πόλης διοργανώνεται στις 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2021 στον προαύλιο χώρο της ΔΕΘ, κάτω από το εμβληματικό τόξο στη νότια είσοδο, απέναντι από τη ΧΑΝΘ, όπου θα καλωσορίσει τους επισκέπτες στο μεγαλύτερο Flea Market & Street Food 2021.