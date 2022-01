Δήμητρα Γαλάνη, Δημήτρης Μαραγκόπουλος μιλούν στο NEWS 24/7 για τις Ανοιχτές Πλατφόρμες του Μεγάρου

Με έναν ενθουσιασμό που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, η Δήμητρα Γαλάνη μού λέει πως κάνα δύωρο μετά το τηλεφώνημά μας θα έχουν την πρώτη τους συνάντηση. Αναφέρεται στην τετραμελή επιτροπή αξιολόγησης που έχει αναλάβει το διόλου αμελητέο έργο να ακούσει όλα τα μουσικά κομμάτια, που θα υποβάλλουν μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου όσοι (γκρουπ ή άτομα) δηλώσουν συμμετοχή στο φετινό πρόγραμμα «Το Μέγαρο ακούει».

Και εν προκειμένω, σας βεβαιώ, το Μέγαρο ακούει τα πάντα: πρωτότυπες συνθέσεις, κάβερ και μεταγραφές από κλασική, ροκ και τζαζ, μέχρι μιούζικαλ, σωματικά κρουστά, έθνικ, mouth beat –τα πάντα όλα, με ή χωρίς στίχο. Και σίγουρα χωρίς κανένα όριο ηλικίας.

Φέτος, μάλιστα, η εντεταλμένη τετράδα αξιολόγησης θα γνωρίσει τη μουσική δημιουργία των συμμετεχόντων, είτε μέσα από ζωντανή ακρόαση στο Μέγαρο, είτε μέσα από διαδικτυακή σύνδεση. Προφανώς το άνοιγμα σε ψηφιακές συμμετοχές –ένα από τα παράπλευρα καλά που μας αφήνει πεσκέσι το πανδημικό modus vivendi– δίνει πια την δυνατότητα σε Έλληνες και ξένους μουσικούς, όπου κι αν ζουν, να λάβουν μέρος χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους. Κι αυτή είναι μια από τις δυο καινοτομίες που λανσάρει φέτος το «Το Μέγαρο ακούει», πρωτοβουλία που εντάσσεται στον κύκλο Ανοιχτές Πλατφόρμες και πρωτοξεκίνησε το 2017.

Δήμητρα Γαλάνη ΡΗ

Η δεύτερη σημαντική διαφοροποίηση από τις προηγούμενες διοργανώσεις είναι η σύμπραξη του Μεγάρου με την Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής (ΕΔΕΜ) στην αναζήτηση νέων μουσικών δημιουργών. Εξού και στην επιτροπή αξιολόγησης, η μεν Δήμητρα Γαλάνη μετέχει ως ερμηνεύτρια/ συνθέτρια φυσικά αλλά και ως μέλος της ΕΔΕΜ, ενώ ο πιανίστας/ συνθέτης Σταύρος Λάντσιας ως μέλος του Δ.Σ. της ΕΔΕΜ. Από πλευράς Μεγάρου συμμετέχουν ο πιανίστας και καλλιτεχνικός διευθυντής του ιδρύματος, Γιάννης Βακαρέλης, και ο συνθέτης Δημήτρης Μαραγκόπουλος, τυπικά ο επικεφαλής του πολυσυλλεκτικού και προχώ κύκλου Γέφυρες στον οποίον υπάγονται οι Ανοιχτές Πλατφόρμες και «Το Μέγαρο ακούει».

Λέω «τυπικά», γιατί ουσιαστικά ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος είναι πολύ παραπάνω από απλός επικεφαλής της όλης φάσης. Είναι, μάλλον, η ψυχή της. Είναι ο άνθρωπος που το 1997 λάνσαρε τις Γέφυρες (μετονομάζοντας το υπάρχον Μουσικό Αναλόγιο), έναν κύκλο εκδηλώσεων που, όπως σημειώνει ο ίδιος, «κατάφερε να δημιουργήσει διαύλους επικοινωνίας και μια ώσμωση ανάμεσα σε ένα πιο “κλασικό” κοινό, κι ένα άλλου τύπου κοινό που συχνά δεν είχε καμιά σχέση με το Μέγαρο». Γιατί ποιος μπορούσε να φανταστεί οποιοδήποτε τμήμα του Μεγάρου να κάνει αφιέρωμα στον Μανώλη Ρασούλη, τους Led Zeppelin, ή στον Τζόνι Κας και την Μπγιόρκ; Ή να φέρνει τον Τσικ Κορία και την Ντι Ντι Μπρίτζγουοτερ; «Έχουν γίνει πράματα πολύ ανατρεπτικά για Μέγαρο,», λέει ο… ηθικός αυτουργός, «από ντιτζέι [σετ], μέχρι να χορεύουν κουβανέζικη μουσική έως τις τρεις η ώρα το πρωί… Οι Γέφυρες, γενικά, έχουν κάνει τέτοια. Αποδεικνύοντας ότι το μάρμαρο εδώ πέρα αντέχει πολλά άλλα πράματα [γέλια].»





«Κατ’ αρχήν,» λέει απ’ την πλευρά της η κα Γαλάνη, «στον Δημήτρη τον Μαραγκόπουλο υποκλίνομαι, υποκλίνομαι στο έργο του και στην τέχνη του. Τον θεωρώ έναν π ά ρ α πολύ σημαντικό δημιουργό, ο οποίος μπορεί να ασχολείται με τέτοια γενναιοδωρία [με τους άλλους], και την ίδια στιγμή να γράφει. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, ξέρετε. Γι’ αυτό και έχει πετύχει αυτό το πράγμα, έχει ανοίξει πραγματικές Γέφυρες και δρόμους στους νέους ανθρώπους. Έχει δημιουργήσει πυρήνα πάρα πολύ σοβαρό.» Ήταν συνεπώς απίθανο να αρνηθεί η Δήμητρα Γαλάνη την πρόταση του Δημήτρη Μαραγκόπουλου για συμμετοχή στην επιτροπή. Μετά, «η πρόταση επισφραγίστηκε και με την παρουσία του Γιάννη του Βακαρέλη –πολύ μεγάλος καλλιτέχνης με τον οποίον είχαμε κάνει ένα πιάνο-φωνή στο παρελθόν, στο Φεστιβάλ Ναυπλίου που έτρεχε αυτός,» θυμάται η κα Γαλάνη.

Δικαιώματα και τραγούδια

Πέρα, όμως, από την αμοιβαία εκτίμηση, η σύμπραξη με την ΕΔΕΜ είναι ζήτημα ουσίας. Όπως επισημαίνει ο κ. Μαραγκόπουλος, η παρουσία της Ένωσης στις Ανοιχτές Πλατφόρμες «προσδίδει μια μεγάλη πρόσβαση σε έναν χώρο δημιουργών, μουσικών, εκτελεστών. Επιλέξαμε να συνεργαστούμε με την ΕΔΕΜ, επειδή είναι ένας σοβαρός φορέας, με χιλιάδες μέλη, μαζικότητα. Κι έχεις έτσι το εχέγγυο μιας τρίτης δύναμης, που είναι και τα δικαιώματα μέσα, έτσι; Μην τα προσπερνάμε, μην τα… τρώμε πια τόσο πολύ [τα δικαιώματα]. Το ότι βάζεις μια ένωση πνευματικών δικαιωμάτων, κι όχι γενικά ένα όργανο, είναι σημαντικό. Είναι ένα μήνυμα που στέλνεις.»

Δημήτρης Μαραγκόπουλος ΡΗ

Πάντως, για να μην σταλεί το λάθος μήνυμα, ακόμη κι αν κάποιος ανήκει σε άλλη ένωση, ή σε καμία απολύτως μπορεί μια χαρά να λάβει μέρος στις Ανοιχτές Πλατφόρμες. Τι σόι ανοιχτές θα ήταν εξάλλου, αν δεν ήταν ανοιχτές για όλους;

«Είναι ένα πολύ φιλόδοξο και ανοιχτό πρόγραμμα,» εξηγεί η κα Γαλάνη, «για όλα τα είδη της μουσικής, από παντού, όχι μόνο απ’ την Ελλάδα. Κι αυτά τα πράγματα γίνονται σιγά-σιγά γνωστά. Δεν σκάνε από την πρώτη στιγμή σαν πυροτέχνημα! Γίνονται σιγά-σιγά από το έργο που παράγουν, κι αυτό δημιουργεί με τα χρόνια ένα σώμα πολύ συμπαγές. Αν με ρωτήσετε γιατί το κάνω [σ.σ. το να συμμετάσχει στην επιτροπή αξιολόγησης], είναι γιατί ελπίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία θα δημιουργήσει ένα συμπαγές σώμα υψηλού επιπέδου που θα προσφέρει βήμα σε νέους δημιουργούς.»





Και συνεχίζει δυναμικά: «Η χώρα τις έχει ανάγκη τέτοιες πρωτοβουλίες, αλλά υπάρχει ανυπαρξία από πλευράς κράτους, σε επίπεδο πολιτικό-κοινωνικό, πώς να σας πω; Είναι, όμως, μια ανάγκη που θα έπρεπε προ πολλού να έχει απασχολήσει το κράτος. Πρώτον, γιατί είμαστε μικρό κράτος, οπότε θα μπορούσε να καλλιεργηθεί ένα επίπεδο. Και δεύτερον, γιατί πραγματικά είμαστε χώρα που παράγει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι εκφράζονται μέσα από την μουσική και τον στίχο. Υπάρχει μια παράδοση μεγάλη –και βαριά. Και θεωρώ ότι το τραγούδι είναι σαν ένα θησαυροφυλάκιο της γλώσσας μας. Θέλουμε πάντα να βλέπουμε, και γιατί όχι, την ψυχαγωγική, την διασκεδαστική πλευρά του τραγουδιού. Υπάρχει και ένα κομμάτι, όμως, που είναι παιδευτικό· είναι το πραγματικό πολιτιστικό στίγμα του τραγουδιού. Και το τραγούδι είναι ο προφορικός λόγος που έχει διαφυλάξει την ποίησή μας. Δεν είναι τυχαίο ότι στην χώρα που γέννησε το δημοτικό τραγούδι εμφανίστηκαν οι μελοποιημένοι μεγάλοι ποιητές. Δεν είναι τυχαίο ότι κάποια στιγμή ο πολίτης αυτής της χώρας τραγουδούσε, συνειδητά ή ασυνείδητα, δυο νομπελίστες [σ.σ. Σεφέρη και Ελύτη].»

Με σφραγίδα ποιότητας

Εδώ που τα λέμε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το ότι, φερ’ ειπείν, η όλη οργάνωση του προγράμματος εμφανίζεται άψογη, είναι κάτι το οποίο σχεδόν το περιμένει κανείς από το Μέγαρο. Καλέ, εδώ μέχρι που «έχουμε επικοινωνήσει και με πρεσβείες, τους δώσαμε την πληροφορία [του καλέσματος μέσω Ανοιχτών Πλατφορμών] για να το πουν στους ντόπιους ξένους μουσικούς, να τους ειδοποιήσουν και μέσα από τα δικά τους site,» βεβαιώνει με χαρά ο κ. Μαραγκόπουλος.

Αυτό που γίνεται εδώ σαν διαγωνισμός, δεν είναι ένα τάλεντ σόου, όπου παλεύουν οι “κριτικές” –θα μου επιτρέψετε τα εισαγωγικά– επιτροπές να αναδείξουν από τους μετρίους τον λιγότερο μέτριο

«Η σκιά του Μεγάρου είναι βαριά,» παρατηρεί η κα Γαλάνη. «Και ευτυχώς που είναι βαριά! Γιατί προϋποθέτει μια σοβαρότητα. Αυτό που γίνεται εδώ σαν διαγωνισμός, δεν είναι ένα τάλεντ σόου, όπου παλεύουν οι “κριτικές” –θα μου επιτρέψετε τα εισαγωγικά– επιτροπές να αναδείξουν από τους μετρίους τον λιγότερο μέτριο. Εδώ πέρα, μιλάμε για έναν διαγωνισμό όπου τίποτα άλλο δεν έχει σημασία πέρα από την τέχνη. Και μάλιστα, μια τέχνη που δεν θα είναι… συμπτωματική, ας μου επιτραπεί ο όρος. Δηλαδή, έχω ένα ταλεντάκι, και γράφω ένα στιχάκι! Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουνε παλέψει στον χώρο της μουσικής, σπουδάζοντας, δημιουργώντας, έχουν αγωνιστεί δηλαδή. Και σαν νέοι άνθρωποι τους προσφέρεται μια πλατφόρμα –κάτι τέτοιο είναι θησαυρός!»

YIANNIS BOURNIAS

«Ναι,» επαυξάνει ο κ Μαραγκόπουλος. «Μας ενδιαφέρει να κάνουμε μια επιλογή ακριβώς των πιο αξιόλογων και των καλύτερων –με αντικειμενικότητα, όσο γίνεται. Και με διαρκή διάλογο μες στην επιτροπή.» Η επιτροπή… Αυτήν που η Δήμητρα Γαλάνη θα προτιμούσε να μην την αποκαλούσαμε «κριτική επιτροπή». Εξάλλου, οι τέσσερις άνθρωποι που την συναποτελούν δεν θυμίζουν σε τίποτα τις περιβόητες κριτικές επιτροπές των τηλεοπτικών τραγουδοδιαγωνισμών. «Δεν επιδιώκουμε να προβάλλουμε τους εαυτούς μας, ή το δικό μας γούστο,» διευκρινίζει η Δήμητρα Γαλάνη. «Επιδιώκουμε να είναι, δηλαδή, το πράγμα όσο γίνεται πιο αντικειμενικό, να μην είναι προσωπικό.»

Προσωπικά, πάντως, έχω να παρατηρήσω το εξής: σε αντίθεση με τις περιβόητες κριτικές επιτροπές της τιβί, όπου αν και έχεις ακούσει το τραγούδι, σου είναι αδύνατον να πιστέψεις λέξη από όσα εκθειαστικά τσαμπουνάνε οι ειδήμονες, εδώ, χωρίς καν να ακούσω τα κομμάτια, την επιτροπή την πίστεψα… στρέι θρου.

Παρεμπιπτόντως, αν θέλετε να πάρετε μια ιδέα για κάποια απ’ αυτά τα νέα μουσικά πρόσωπα, το Σάββατο 15 Ιανουαρίου και στις 20:00 όπως πάντα, στην Αίθουσα Banquet του Μεγάρου θα δώσουν συναυλία τέσσερα σχήματα που ξεχώρισαν σε προηγούμενες Ανοιχτές Πλατφόρμες: το πολυφωνικό σύνολο Choir on the Stairs από το Μουσικό Σχολείο Ιλίου, το κιθαριστικό κουαρτέτο Guitar 4-tune που συμπλήρωσε μια δεκαετία ζωής, η νεανική ορχήστρα Music Virus με μαθητές του Μουσικού Σχολείου Αλίμου, και το συγκρότημα Of Embla που φτιάχτηκε τέλη του ’13 στο Λονδίνο. Εισιτήρια 12€.

Πληροφορίες

Για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους συμμετοχής στις Ανοιχτές Πλατφόρμες ανατρέξτε εδώ ή επικοινωνήστε με την κα Πηνελόπη Πατρικιάνου στα 210-7282736 και [email protected]





