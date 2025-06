Ο Πέτρος Κλαμπάνης δίνει άλλο ρόλο στο μπάσο του

Ο Πέτρος Κλαμπάνης, ένας από τους πιο καινοτόμους μπασίστες της σύγχρονης τζαζ σκηνής, παρουσιάζει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Miles Davis – μέσα από μια αναπάντεχη οπτική: το μπάσο στο επίκεντρο.

Ένα από τα πιο ανήσυχα και δημιουργικά πνεύματα της ελληνικής και διεθνούς τζαζ σκηνής, ο Πέτρος Κλαμπάνης, επιστρέφει στον Κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 4 Ιουλίου στις 21:00, για μία μοναδική συναυλία-αφιέρωμα στον αξεπέραστο Miles Davis. Με τον τίτλο “Remembering Miles”, ο διεθνώς αναγνωρισμένος μπασίστας επιχειρεί μια φρέσκια προσέγγιση στο έργο του θρυλικού τρομπετίστα, με το μπάσο στον ρόλο του αφηγητή.

Ο Πέτρος Κλαμπάνης για τον Miles Davis

Ο Πέτρος Κλαμπάνης αναφέρει χαρακτηριστικά στο NEWS 24/7 πως “Ο Miles Davis υπήρξε για μένα πάντα κάτι περισσότερο από μουσικός. Ήταν μια καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία που δεν μπορούσε να σταθεί σε ένα σημείο – ένας άνθρωπος που δεν φοβήθηκε να καταρρίψει ό,τι έχτισε, και να ξεκινήσει από την αρχή, ξανά και ξανά. Αυτό είναι που με συγκίνησε και με ενέπνευσε να χτίσω το “Remembering Miles” – ένα αφιέρωμα με τον δικό μου τρόπο, μέσα από το φίλτρο του μπάσου και του δικού μου αισθητηρίου καθώς και της αγάπης που τρέφω σε αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα της σύγχρονης τέχνης”.

Ο Πέτρος Κλαμπάνης

Και συνεχίζει: “η επιλογή των κομματιών έγινε με γνώμονα αυτό ακριβώς: τη διαρκή μεταμόρφωση. Δεν ήθελα να περιοριστώ σε μία εποχή του ήχου του Miles. Αντίθετα, αναζητώ τις εσωτερικές γέφυρες ανάμεσα στον cool Miles του Rocker και στον ηλεκτρικό Miles του Tutu, ανάμεσα στην ευαισθησία του Blue in Green και τη ρυθμική ορμή του Milestones. Η μουσική ροή του προγράμματος έχει τη δική της λογική, δεν είναι χρονική αλλά αφηγηματική. Προσπαθώ να μιλήσω για τη διάθεση, την αναζήτηση, την παύση με τον ήχο στο επίκεντρο”.

Για τον ρόλο του μπάσου αναφέρει πως “στο αφιέρωμα, το μπάσο έχει έναν ρόλο πιο ενεργό απ’ ό,τι έχουμε συνηθίσει. Δεν είναι απλώς το θεμέλιο της μπάντας – γίνεται αφηγητής, σχολιαστής, κάποιες φορές και η φωνή του γκρουπ. Η παράσταση αυτή δεν είναι αναπαράσταση, είναι ένας εσωτερικός διάλογος με την αισθητική του, που τιμά το πνεύμα του Miles Davis. Υπάρχουν μικρές ιστορίες που λέγονται ανάμεσα στα κομμάτια, με λόγια του ίδιου του Miles ή στιγμές από την αυτοβιογραφία του. Όχι για να εξηγήσουν – ο Davis εξάλλου δεν εξηγούσε – αλλά για να δημιουργήσουν χώρο, να βάλουν την ακρόαση σε άλλη διάσταση καθώς και να κάνουν τους ακροατές να φανταστούν και να δημιουργήσουν εικόνες στο μυαλό τους.

Αυτό που θα ήθελα να αποκομίσει το κοινό είναι μια εμπειρία ανοιχτής ακρόασης. Να νιώσει αυτή τη μουσική στο παρόν, όχι σαν μνημείο, αλλά ως κάτι ζωντανό. Ο Miles Davis έπαιζε πάντα με το βλέμμα στο επόμενο μέτρο. Αν καταφέρουμε έστω και λίγο να μεταδώσουμε αυτή την αίσθηση – της εγρήγορσης, της ελευθερίας και της τόλμης – τότε το αφιέρωμα αυτό έχει λόγο ύπαρξης”.

Στις 4 Ιουλίου στον Κήπο του Μεγάρου θα ακούσουμε ένα μουσικό ταξίδι μέσα από εμβληματικές στιγμές του Miles Davis, αναδιαμορφωμένες με τη ματιά και την αισθητική του Πέτρου Κλαμπάνη: • Cool Jazz & Bebop (Rocker, Milestones) • Modal & Post-Bop (Blue in Green, So What) • Fusion & Electric Miles (Tutu, In a Silent Way)

Απρόσμενες στιγμές με το μπάσο σε πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως στο Footprints (Solo Bass) χωρίς να λείπουν και οι πρωτοτυπίες σε συνδυασμό με το άλμπουμ Latent Info, και μέσα απο την ατμόσφαιρα του συγκεκριμένου προγράμματος

Συντελεστές

Πέτρος Κλαμπάνης • Μπάσο

Δήμος Δημητριάδης • Τενόρο Σαξόφωνο

Δημήτρης Τσάκας • Άλτο Σαξόφωνο

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος • Τρομπέτα

Γιάννης Παπαδόπουλος • Πιάνο

Ziv Ravitz • Τύμπανα

Γιώργος Καρυώτης • Ηχοληψία

Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου • Επιμέλεια Φώτων