Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Από την Ιχθυόσκαλα στο Νοσοκομείο Σωτηρία με τη δραματουργία του επείγοντος

Η παράσταση – εγκατάσταση “What do we owe democracy/Τι οφείλουμε στη Δημοκρατία” είναι ένα ανοιχτό μουσείο συμπεριφορών στο οποίο οι θεατές καλούνται να κινηθούν σε διαφορετικές συνθήκες, χώρους και τοπία και να ανασυνθέσουν μόνοι τους ερωτήματα και απαντήσεις, ταμπού και αποκαλύψεις.

Ο Νίκος Διαμαντής ενορχηστρώνει μια πλατφόρμα δημιουργικής συνεργασίας 30 και πλέον καταξιωμένων καλλιτεχνών, με στόχο τη δημιουργία συνεργειών και την κοινωνική ευαισθητοποίηση, με θέμα τη Δημοκρατία και εστιάζοντας στο τρίπτυχο Υγεία – Τροφή – Γλώσσα. Υπό τον τίτλο "What do we owe democracy/Τι οφείλουμε στη Δημοκρατία" η φιλόδοξη αυτή δράση, που αποτελεί συνεργασία του Φεστιβάλ Αθηνών με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 7 Ιουλίου σε τρία διαφορετικά τοπόσημα που αντιστοιχούν στις διαφορετικές πτυχές της Δημοκρατίας: στο Νοσοκομείο Σωτηρία (Υγεία), στην Εθνική Βιβλιοθήκη (Γλώσσα) και την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου (Τροφή). Μια «δραματουργία του επείγοντος» με τη συμμετοχή επτά συγγραφέων, δώδεκα ηθοποιών, τριών εικαστικών επιμελητών και ενός σκηνοθέτη. Συμπράττουν ποιητές, χορευτές, εικαστικοί, μουσικοί, φιλόσοφοι, κοινωνικές δομές και Ιδρύματα. Νίκος Διαμαντής: Πρόταση παραδειγματικής λειτουργίας και συνεργασίας, δημόσιου πολιτιστικού οργανισμού" Ο Νίκος Διαμαντής στον οποίο ανήκει η σύλληψη – σκηνοθεσία – δραματουργία του εγχειρήματος, αναφέρει στο NEWS 24/7 τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να ενορχηστρώσει την πλατφόρμα αυτή δημιουργικής συνεργασίας. "Γιατί θέλω να μιλήσω για τους ταπεινούς και τους αόρατους.

Για να προσπαθήσω να φυτέψω σπόρους μικρούς.

Για να συνεργαστώ με καλλιτέχνες που σέβομαι και αγαπάω.

Για να ανταλλάξω ιδέες με ζεστασιά και περιέργεια.

Για να μιλήσω για τους μικρούς προφήτες και οραματιστές που διασχίζουν τον κόσμο.

Είναι μία δήλωση η οποία αναζητά τη σύνθεση σε επείγοντα ερωτήματα όπως, τι πιστεύω , τι ονειρεύομαι, τι φοβάμαι, τι ελπίζω ,τι αλλάζω και στο ερώτημα πως περνάμε από το προσωπικό στο συλλογικό και που βρίσκεται το κοινό καλό σήμερα , τώρα.

Για το κουράγιο και την καλοσύνη, για την ουσιαστική αξία της κοινότητας.

Είναι μία πρόταση παραδειγματικής λειτουργίας και συνεργασίας, δημόσιου πολιτιστικού οργανισμού”. Ο Νίκος Διαμαντής Και στο σημείωμά του σημειώνει: ¨Η δημοκρατία δεν είναι μόνο μια μορφή διακυβέρνησης. Είναι μία ηθική φιλοδοξία και κυρίως είναι μία κατάκτηση της βαθιάς ανθρώπινης υπόστασης. Καλούμαστε να παραμείνουμε ενεργοί, συμμετέχοντας, αλλά και αναγνωρίζοντας την ουσιαστική ισότητα του άλλου. Η δημοκρατία συνεπάγεται μια ηθική ευγένειας μεταξύ των αντιτιθέμενων απόψεων. Η τήρηση αυτής της ηθικής γίνεται πολύ πιο δύσκολη καθώς οι απόψεις περί του κοινού καλού, μοιάζουν να διαφοροποιούνται στις κοινωνικές κατακτήσεις και στις υποχρεώσεις προς τις μελλοντικές γενιές. Ηθική, δικαιοσύνη, δημοκρατία και περιβάλλον, είναι ανοιχτές θεματικές και κοινωνικές δεσμεύσεις για το τι οφείλουμε. Μέσα από την ιστορία της δημοκρατίας και την παράδοση των κοινωνικών συμβολαίων σε διαφορετικά διασταυρούμενα πεδία, όπως η τροφή , η υγεία και η γλώσσα, μέσα από την εξέλιξη και τη διαρκώς ανανεούμενη ευρύτητα πεδίων όπως η ανθρώπινη ζωή, η ασθένεια και ο θάνατος, η πείνα , ο έρωτας, η ανθρώπινη γλώσσα, η σοφία, η επικοινωνία, τα σύγχρονα πεδία αλληλεπίδρασης, τα δημόσια πεδία πληροφόρησης, θέτουμε άβολα ερωτήματα που προσεγγίζουν την ιδεατή μετακίνηση της δημοκρατίας από το «εγώ» στην κοινότητα, καθώς και το ανοιχτό ερώτημα της εκπροσώπησης του ατομικού στο συλλογικό. Διαφορετικές ενότητες όπως είναι η ΤΡΟΦΗ, το ΣΩΜΑ, και η ΓΛΩΣΣΑ, ως ανθρώπινες δημοκρατικές κατακτήσεις και μετεξελίξεις, μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και αντίστοιχα θέματα όπως η μόλυνση του περιβάλλοντος, η διεύρυνση της σεξουαλικής ταυτότητας, η νέα ηθική που αναδύεται μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, οι εξαρτήσεις από τον ιστό, δημιουργούν ανοιχτά πεδία συγκρούσεων ενός σύγχρονου αρχιπελάγου. Η μετακίνηση από το «εγώ» στην κοινότητα, από το ατομικό στο συλλογικό, βρίσκεται στο κέντρο της δημοκρατίας”. Συντελεστές Σύλληψη – Σκηνοθεσία – Δραματουργία: Νίκος Διαμαντής

Σκηνικά – Κοστούμια: Άση Δημητρολοπούλου

Μουσική: Νίκος Βασιλείου

Ήχοι: Μικές Γλύκας Συγγραφείς: Ηλίας Μαγκλίνης, Μιχάλης Μακρόπουλος, Γλυκερία Μπασδέκη, Σοφία Νικολαΐδου, Χρήστος Χρυσόπουλος, Νικήτα Σινιόσογλου, Νικήτα Σινιόσογλου, Ηθοποιοί-περφόρμερ: Πέρης Μιχαηλίδης, Μάνια Παπαδημητρίου, Δανάη Παπουτσή, Όμηρος Πουλάκης, Βαγγέλης Ρόκκος, Γιάννης Τσορτέκης, Εβελίνα Αραπίδη, Αντρέας Κολίσογλου, Άρης Λάσκος, Κωσταντίνος Μίχος, Ελίνα Παπαθεοδώρου, Χρήστος Σκούρτας Εικαστικοί: Μπάμπης Βενετόπουλος, Φίλιππος Τσιτσόπουλος, Χριστίνα Μήτρενσε, Ελένη Ρήγα Tραγουδιστές όπερας: Νίκος Σπανάτης, Δανάη Μπερή, Σοφία Παπαδημητροπούλου Επιμελητές εικαστικών εκθέσεων: Δημήτρης Τρίκας (Νοσοκομείο Σωτηρία), Νίκος Παίσιος (Εθνική Βιβλιοθήκη), Βασίλης Ζηδιανάκης (Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου) Συμμετέχουν

Η Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης με τον Δάφνι Κόκκινο

Το Σχολείο Ειδικής αγωγής «Μαργαρίτα» με τον Βάσια Τσοκόπουλο και την Δανάη Παπουτσή

Ο Φορέας ψυχικής και κοινωνικής υποστήριξης «Πυξίδα»

Ομάδες ατόμων στα όρια αυτισμού με την ποιήτρια Μαρία Κουλούρη

Εργασήρι ποιητών με τον Νίκο Κουρμουλή

Το Χατζηκυριάκειο Ιδρυμα Παιδικής Προστασίας με τον Αντρέα Κολίσογλου και την Ελίνα Παπαθεοδώρου

Η Εταιρεία Προστασίας ανηλίκων ο Καλός Ποιμένας με τον Αρη Λάσκο και τον Μικέ Γλύκα

Η Δανάη Θεοδωρίδου με την Ροδιά Βόμβολου και την Μπετίνα Παναγιωτάρα και την Ποιητική της Δημοκρατίας

Η Αντόνια Βασιλάκου και η Αννα Τσίχλη με την δράση Redefining the change in democracy

Ο Κώστας Βόμβολος

Το Κοινωφελές Ιδρυμα Αθανάσιου Κ. Λασκαρίδη με θεματική την κλιματική αλλαγή

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά

Η Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου Αθηνών

Το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ )

Η βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνη Λασκαρίδη

Ο ζωγράφος Θανάσης Μακρής με ψυχές

Η Αντιγόνη Αλικάκου

Η Κυριακή Νασιούλα με την ομάδα χορού GesamtAtelier με καλλιτεχνικούς συνεργάτες τον Αργύρη Αγγελή και την Μαρία Καραόγλου και ερμηνευτές την Ιωάννα Καρατέγου τον Τάσο Νίκα ,την Εβίνη Παντελάκη και τον Θάνο Ραγκούση. Και ο Θοδωρής Γκόνης με «Τα πορτοκάλια της Επιδαύρου» κ.ά. Παρεμβάσεις- θραύσματα: Σταύρος Ζουμπουλάκης, Αντρέας Φλουρής, Μιχάλης Μητσός, Σπύρος Φλογαίτης, Νίκος Μαρατζίδης. Σάββας Μιχαήλ , Κατερίνα Μάτσα, Γιάννης Στογιαννίδης, Φώτης Βλαστός, Αντώνης Μακρυδημήτρης, Θόδωρος Γεωργίου.