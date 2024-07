Δωρεάν αυτό το Σαββατοκύριακο: 10 προτάσεις χωρίς είσοδο 12-14/7

Πού μπορείς να ψυχαγωγηθείς δωρεάν την Παρασκευή 12 Ιουλίου και το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουλίου στην Αθήνα.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για την Παρασκευή 12 Ιουλίου και το σαββατοκύριακο 13-14 Ιουλίου στην Αθήνα σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς με δωρεάν είσοδο αυτό το σαββατοκύριακο.

“Απόκοπος” – Δωρεάν μουσική παράσταση

Η Ναταλία Κωτσάνη και ο Τάσος Κοφοδήμος, δύο από τους πιο δραστήριους ερμηνευτές και δημιουργούς της νεότερης εγχώριας μουσικής σκηνής, ενώνουν τις δυνάμεις τους μελοποιώντας και ερμηνεύοντας τον Απόκοπο του Μπεργαδή, σε μια πρωτότυπη μουσική παράσταση. Με όχημα τις συνθέσεις τους, τις φωνές τους και τα μουσικά τους όργανα, παρουσιάζουν την πρωτότυπη μελοποίηση του ποιήματος μέσα από συνθέσεις άρρηκτα συνδεδεμένες με τις ρίζες της ελληνικής μουσικής παράδοσης αλλά και με στοιχεία από παραδοσιακά ιδιώματα της Μεσογείου. Η σύγχρονη ερμηνευτική θεώρηση των δύο δημιουργών αναδεικνύει τον ποιητικό λόγο που διαταράσσει με παιγνιώδη τρόπο τις υπάρχουσες αντιλήψεις, ανακαλώντας λογοτεχνικές, θρησκευτικές και λαϊκές συμβάσεις για να τις ανατρέψει. Στην παράσταση συμμετέχει ο Ross Daly. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2024.

“The Athenians, Short Stories of Art (Vol II)” – Δωρεάν ομαδική εικαστική έκθεση

Το European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies σε συνεργασία με το Chicago Athenaeum, Museum for Architecture and Design παρουσιάζουν την ομαδική εικαστική έκθεση με τίτλο: The Athenians, Short Stories of Art (Vol II). Εγκαίνια την Παρασκευή 12 Ιουλίου, στις 18.30 στο European Centre-Contemporary Space Athens, Μητροπόλεως 74 στην Πλάκα. Σκοπός της έκθεσης είναι οι καλλιτέχνες να αφηγηθούν στους επισκέπτες μικρές ιστορίες που αποτύπωσαν πάνω στον καμβά, τον πηλό, στο χαρτί και έχουν γεύση και άρωμα από την πόλη της Αθήνας.

Οι Γιαγκίνηδες στον Όρμο Αφροδίτης στον Πειραιά – Δωρεάν συναυλία

Οι ξεχωριστοί ΓΙΑΓΚΙΝΗΔΕΣ μας προσκαλούν στο πιο κεφάτο λαϊκορεμπέτικο γλέντι του καλοκαιριού, πάνω στο κύμα, στον γραφικό όρμο Αφροδίτης, στην Πειραϊκή, την Παρασκευή 12 Ιουλίου! Σαν ένα γλέντι σε νησί, για όλες τις ηλικίες, γεμάτο αγαπημένο λαϊκά, ρεμπέτικα και παραδοσιακά τραγούδια με νέες, ευφάνταστες ενορχηστρώσεις και πάντα με τη θετική και νεανική ορμή του Σπύρου Ζήση και του Παναγιώτη Σικλαφίδη, γνωστοί και αγαπητοί πλέον ως Γιαγκίνηδες.

14ο Athens Open Air Film Festival – Δωρεάν στην Τεχνόπολη

Κλασικές και πολυαγαπημένες ταινίες σε ολοκαίνουργιες και ψηφιακά αποκατεστημένες κόπιες, κινηματογραφικές ολονυκτίες κάτω από την πανσέληνο, μαραθώνιος θρυλικών ταινιών τρόμου σε ένα από τα πιο δροσερά πάρκα της Αθήνας, αξέχαστες προβολές σε μερικά από τα πιο απροσδόκητα και εντυπωσιακά σημεία της πόλης.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ – 21:30 12 ΠΙΘΗΚΟΙ | 12 MONKEYS (1995, 129′). Σκηνοθεσία: Τέρι Γκίλιαμ Πρωταγωνιστούν: Μπρους Γουίλις, Μπραντ Πιτ, Μάντλιν Στόου. Προβολή με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια. ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ – 21:30 THE TRUMAN SHOW (1998, 103′). Σκηνοθεσία: Πίτερ Γουίαρ Πρωταγωνιστούν: Τζιμ Κάρεϊ, Εντ Χάρις, Λόρα Λίνεϊ. Προβολή με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια

Ομαδική εικαστική έκθεση “Grounding”

Σύγχρονη Αφρικανική φωτογραφία, διεθνή έργα υφαντικής τέχνης, ποίησης, video art, ζωγραφικής, σύγχρονη Ελληνική γλυπτική και κεραμική συναντιούνται σε μια έκθεση σε concept και επιμέλεια της Mary Stefanou με τον τίτλο “Grounding”.

Η μητέρα γη, το έδαφος που δίνει ζωή, μας προσφέρει υποστήριξη τόσο σε υλικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο. Μέσα από αυτήν δημιουργείται μια σύνδεση με τον εαυτό μας, τους άλλους και κάθε ζωντανό οργανισμό. Γινόμαστε όλοι ένα, χωρίς διακρίσεις. Η πολύτιμη γη μας θρέφει και μας θεραπεύει. Μας παρέχει στέγη, τροφή, νερό, προστασία και τόσα άλλα εφόδια ζωτικής σημασίας. Μας δίνει επίσης τα εργαλεία και τα μέσα για να δώσουμε ζωή στην τέχνη μας. Η αποσύνδεση από τη γη και τη φύση, από το ιερό “έδαφος”, προκαλεί μια βαθιά ρήξη μέσα μας και με όσα μας περιβάλλουν.

Οι διάσημοι σύγχρονοι Αφρικανοί φωτογράφοι,Nana Frimpong Oduro, Awuku Darko, Reginald Boateng, Ghana Must Go, Alioune Seye, Rufai Ismaila, Nana Asomani, μέσα από το φακό τους και τα conceptual έργα τους εκφράζουν τον “πλούτο” και το δημιουργικό ταλέντο της Αφρικής.

“Σερενάτα” στο Ανοιχτό Θέατρο Άλσους Βεΐκου – Δωρεάν συναυλία

Η Φιλαρμονία Ορχήστρα Αθηνών θα παρουσιάσει ένα ευχάριστο πρόγραμμα ανάλαφρης μουσικής με πασίγνωστα και αγαπημένα έργα του κλασικού ρεπερτορίου.

Περιλαμβάνονται τα έργα:

Β. Α. Μότσαρτ, Σερενάτα Μικρή Νυχτερινή μουσική

Δημήτριος Λιόλιος, Σερενάτα για έγχορδα

Νίκος Σκαλκώτας, 5 Ελληνικοί χοροί για έγχορδα

Π.Ι. Τσαϊκόφσκι, Σερενάτα για έγχορδα

Την ορχήστρα διευθύνει ο Νίκος Μαλιάρας. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γαλατσίου 2024 “Όμορφες νύχτες στην πόλη”. Δωρεάν στις 13 Ιουλίου.

Δημήτρης Μητσοτάκης και οι “112” – Δωρεάν στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς

Δεκατρία άλμπουμ, τραγούδια-σταθμοί, “Ενδελέχεια”, προσωπική διαδρομή, πλήθος ψηφιακών singles, πολυποίκιλες συνεργασίες και αλληλεπιδράσεις, γραπτά, στίχοι, ιστορίες, παρεμβάσεις, θρυλικά 90s – σκληρά 20s. Τριάντα χρόνια αδιαπράγματευτης και ασυμβίβαστης πορείας, ένα ακόμα ταξίδι που τον φέρνει στη σκηνή για μια συναυλία-γιορτή. Ένας από τους πλέον σημαντικούς παραγωγικούς και ακέραιους εκφραστές της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

Ο συνθέτης, στιχουργός και συγγραφέας Δημήτρης Μητσοτάκης, ευρύτερα γνωστός από το συγκρότημα “Ενδελέχεια”, που υπήρξε ένα από τα επιδραστικότερα αλλά και δημοφιλέστερα σχήματα της δεκαετίας του ’90, αλλά και ως ένας από τους μεγαλύτερους ροκ στιχουργούς και τραγουδοποιούς της γενιάς του, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα βασισμένο στην 30ετή δημιουργική του πορεία. Στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς

Δωρεάν υπαίθριες συναυλίες σε πλατείες και πάρκα των Βριλησσίων

Μια σειρά ανοιχτών για το κοινό συναυλιών σε πλατείες και πάρκα των Βριλησσίων τις Κυριακές του Ιουλίου ξεκινά η Φιλαρμονική του Δήμου. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Νίκου Βασιάδη, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Βριλησσίων τις επόμενες τέσσερις Κυριακές πλημμυρίζει με μουσική και όμορφες στιγμές χαλάρωσης, απόλαυσης και ψυχαγωγίας τις γειτονιές της πόλης μας. Από τους σαγηνευτικούς ρυθμούς της jazz, έως τις διαχρονικές μελωδίες της διεθνούς pop σκηνής, το πρόγραμμα των συναυλιών σχεδιάστηκε για να δημιουργήσει μια αναζωογονητική μουσική ατμόσφαιρα. Την Κυριακή 7 Ιουλίου στις 19:30 Πλατεία 28ης Οκτωβρίου Άνω Βριλήσσια.

“Ολες οι θάλασσες του κόσμου είναι ΕΛΛΑΔΑ” – Δωρεάν στο Ελληνογαλλικό Σύνδεσμο

Το project #23 #24 ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ολοκληρώνεται με την ένατη ομαδική εικαστική έκθεση στον ιστορικό χώρο του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου με θέμα “Όλες οι θάλασσες του κόσμου είναι ΕΛΛΑΔΑ” από την ομώνυμη φράση του σπουδαίου μας συγγραφέα Στρατή Μυριβήλη.

Εγκαίνια: Δευτέρα, 1 Ιουλίου και ώρα 6 – 10:30μ.μ. Το concept, η οργάνωση και η επικοινωνία της έκθεσης ανήκει στον εκπαιδευτικό και διοργανωτή εικαστικών εκθέσεων Δημήτρη Λαζάρου. 20 σύγχρονοι, αξιόλογοι εικαστικοί εμπνέονται, δημιουργούν και εκπλήσσουν με τα έργα τους γεμάτα Ελληνικό Φως, θαλασσινές στιγμές και εικόνες μιας σύγχρονης πραγματικότητας, βγαλμένης μέσα από την προσπάθεια εξόδου από την πολύβουη καθημερινότητα. Στον Ελληνογαλλικό Σύνδεσμο (Πλατεία Κολωνακίου 2, 4ος όροφος, με είσοδο δίπλα στην Τράπεζα Πειραιώς)