Δωρεάν αυτό το Σαββατοκύριακο: 10 προτάσεις χωρίς είσοδο 19-21/7

Πού μπορείς να ψυχαγωγηθείς δωρεάν την Παρασκευή 19 Ιουλίου και το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Ιουλίου στην Αθήνα.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για την Παρασκευή 19 Ιουλίου και το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Ιουλίου στην Αθήνα στην Αθήνα σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς με δωρεάν είσοδο αυτό το σαββατοκύριακο.

Προβολή ταινίας “Χωρίς Όρια” στο ΠΙΟΠ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) συνεχίζει, τις Παρασκευές του Ιουλίου, το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα “Ιστορίες Ολυμπιονικών“, με την προβολή της ταινίας “Χωρίς Όρια“, την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024 (ώρα 21:00), στον εξώστη του κτηρίου του, στον Ταύρο.

Η ταινία ακολουθεί τη ζωή του Στιβ Πριφοντέιν, διάσημου Αμερικανού δρομέα μεγάλων αποστάσεων της δεκαετίας του 1970. Ξεκινώντας από τα νεανικά του χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον, όπου δούλεψε με τον θρυλικό προπονητή Μπιλ Μπάουερμαν, συνεχίζει με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου, το 1972, και καταλήγει με τον πρόωρο θάνατο του αθλητή, σε ηλικία 24 ετών, σε αυτοκινητικό δυστύχημα.

O Ντόναλντ Σάδερλαντ ήταν υποψήφιος για τη Χρυσή Σφαίρα Β’ Ανδρικού Ρόλου.

“The Athenians, Short Stories of Art (Vol II)” – Δωρεάν ομαδική εικαστική έκθεση

Το European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies σε συνεργασία με το Chicago Athenaeum, Museum for Architecture and Design παρουσιάζουν την ομαδική εικαστική έκθεση με τίτλο: The Athenians, Short Stories of Art (Vol II) στο European Centre-Contemporary Space Athens, Μητροπόλεως 74 στην Πλάκα. Σκοπός της έκθεσης είναι οι καλλιτέχνες να αφηγηθούν στους επισκέπτες μικρές ιστορίες που αποτύπωσαν πάνω στον καμβά, τον πηλό, στο χαρτί και έχουν γεύση και άρωμα από την πόλη της Αθήνας.

Περιοδική έκθεση “Ιππόλυτος – Φαίδρα” στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Με αφορμή τη συμπλήρωση 70 χρόνων από την άτυπη έναρξη των Επιδαυρίων το 1954 με τον Ιππόλυτο του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Ροντήρη από το Εθνικό Θέατρο με τον Αλέκο Αλεξανδράκη στον ομώνυμο ρόλο, ο εκθεσιακός χώρος Επιδαύρου, που εγκαινιάστηκε το 2023 χάρη στην πολύτιμη υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, ζωντανεύει και φέτος με μια περιοδική έκθεση αφιερωμένη στις μορφές του Ιππόλυτου και της Φαίδρας.

Ανοιχτή για το κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια των παραστάσεων στο αργολικό θέατρο, η έκθεση παρουσιάζει τους εμβληματικούς αυτούς ήρωες όπως τους γνωρίσαμε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου τα 69 χρόνια λειτουργίας του. Σύμφωνα με τον μύθο, η Φαίδρα, γυναίκα του βασιλιά Θησέα, πιόνι στο σχέδιο εκδίκησης της θεάς Αφροδίτης, ερωτεύεται τον Ιππόλυτο, γιο του άντρα της και της Αμαζόνας Ιππολύτης. Αφιερωμένος στη λατρεία της θεάς Άρτεμης, ο Ιππόλυτος αρνείται τον έρωτα της Φαίδρας, με ολέθριες συνέπειες.

Πολύτιμα τεκμήρια από το αρχείο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και πολλών ακόμη πολιτιστικών οργανισμών και θιάσων καλούν τον επισκέπτη σε ένα ταξίδι μέσα από κοστούμια, μάσκες, μακέτες, παρτιτούρες και οπτικοακουστικό υλικό σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό περιβάλλον. Μια γοητευτική αναδρομή στις παραστάσεις και τις ερμηνείες που αποτύπωσαν την ορμή του ανεκπλήρωτου έρωτα σε όλες του τις μορφές στο εθνικό τοπόσημο του Αρχαίου Δράματος από τη δεκαετία του 1950 έως σήμερα.

.

14ο Athens Open Air Film Festival – Δωρεάν στην Τεχνόπολη

Κλασικές και πολυαγαπημένες ταινίες σε ολοκαίνουργιες και ψηφιακά αποκατεστημένες κόπιες, κινηματογραφικές ολονυκτίες κάτω από την πανσέληνο, μαραθώνιος θρυλικών ταινιών τρόμου σε ένα από τα πιο δροσερά πάρκα της Αθήνας, αξέχαστες προβολές σε μερικά από τα πιο απροσδόκητα και εντυπωσιακά σημεία της πόλης.

21:30 Η Νύχτα του Κυνηγού (1955, 92′)

Σκηνοθεσία: Τσαρλς Λότον

Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Μίτσαμ, Λίλιαν Γκις, Σέλεϊ Γουίντερς, Μπίλι Τσάπιν

Προβολή με ολοκαίνουργια κόπια σε 4Κ ψηφιακή αποκατάσταση

Tο φιλμ αφηγείται έναν παράδοξο εφιάλτη βιβλικών προεκτάσεων: Σε μία αμερικανική κωμόπολη, την εποχή του Μεγάλου Κραχ, ένας πάστορας ξεμυαλίζει με τα όμορφα κηρύγματά του μια μοναχική μητέρα και χήρα, κρύβοντας επιμελώς τις δολοφονικές του προθέσεις προτού εξαπολύσει ένα μέχρις εσχάτων κυνηγητό στα δυο μικρά της παιδιά.

23:15 Μια Μορφή στο Παράθυρο (1961, 99′)

Σκηνοθεσία: Τζακ Κλέιτον

Πρωταγωνιστούν: Ντέμπορα Κερ, Πάμελα Φράνκλιν, Μάρτιν Στίβενς

Προβολή της ταινίας σε ολοκαίνουργια ψηφιακή αποκατάσταση

Η εύθραυστη ψυχολογικά γκουβερνάντα των μέσων του 19ου αιώνα που πιστεύει ότι τα δυο μικρά παιδιά που ανέλαβε να φροντίσει έχουν στοιχειωθεί από τα φαντάσματα δυο διεφθαρμένων ενηλίκων.

01:00 Το Καρναβάλι των Ψυχών (1962, 78′)

Σκηνοθεσία: Χερκ Χάρβεϊ

Πρωταγωνιστούν: Κάντας Χίλιγκος, Φράνσις Φάιστ, Χερκ Χάρβεϊ

Προβολή με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια

Ένα από τα διασημότερα και πιο αλησμόνητα one hit wonders του σινεμά, αυτό το μυστηριώδες b movie εμφανίστηκε σαν μετεωρίτης σχεδόν από το πουθενά, γυρίστηκε για μόλις 33 χιλιάδες δολάρια και αποτέλεσε προσωπικό όραμα και μοναδική ταινία ενός ερασιτέχνη κινηματογραφιστή ο οποίος ισχυρίστηκε ότι το εμπνεύστηκε από τον Ίνγκμαρ Μπέργκμαν και τον Ζαν Κοκτώ.

Ομαδική εικαστική έκθεση “Grounding”- Δωρεάν

Σύγχρονη Αφρικανική φωτογραφία, διεθνή έργα υφαντικής τέχνης, ποίησης, video art, ζωγραφικής, σύγχρονη Ελληνική γλυπτική και κεραμική συναντιούνται σε μια έκθεση σε concept και επιμέλεια της Mary Stefanou με τον τίτλο “Grounding”.

Η μητέρα γη, το έδαφος που δίνει ζωή, μας προσφέρει υποστήριξη τόσο σε υλικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο. Μέσα από αυτήν δημιουργείται μια σύνδεση με τον εαυτό μας, τους άλλους και κάθε ζωντανό οργανισμό. Γινόμαστε όλοι ένα, χωρίς διακρίσεις. Η πολύτιμη γη μας θρέφει και μας θεραπεύει. Μας παρέχει στέγη, τροφή, νερό, προστασία και τόσα άλλα εφόδια ζωτικής σημασίας. Μας δίνει επίσης τα εργαλεία και τα μέσα για να δώσουμε ζωή στην τέχνη μας. Η αποσύνδεση από τη γη και τη φύση, από το ιερό “έδαφος”, προκαλεί μια βαθιά ρήξη μέσα μας και με όσα μας περιβάλλουν.

Οι διάσημοι σύγχρονοι Αφρικανοί φωτογράφοι,Nana Frimpong Oduro, Awuku Darko, Reginald Boateng, Ghana Must Go, Alioune Seye, Rufai Ismaila, Nana Asomani, μέσα από το φακό τους και τα conceptual έργα τους εκφράζουν τον “πλούτο” και το δημιουργικό ταλέντο της Αφρικής.

“Τα Ρεμπέτικα της Φωτεινής” στο Ανοιχτό Θέατρο Άλσους Βεΐκου”Σερενάτα” στο Ανοιχτό Θέατρο Άλσους Βεΐκου – Δωρεάν συναυλία

“Τα Ρεμπέτικα της Φωτεινής”

Μουσικό πρόγραμμα με διαχρονικά ρεμπέτικα, να τα χαρούμε, και άλλα αγαπημένα έκπληξη.

Όλα αυτά παρέα με τον Παναγιώτη Παπαγεωργίου, τον Ορέστη Κολέτσο, τον Στέλιο Κατσατσίδη και τον Νίκο Ζορνή.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γαλατσίου 2024 “Όμορφες νύχτες στην πόλη”

Ελένη Βιτάλη και Φωτεινή Βελεσιώτου- Δωρεάν στο Θέατρο Δεξαμενής

Η Ελένη Βιτάλη και η Φωτεινή Βελεσιώτου για πρώτη φορά μαζί επί σκηνής! Στην όμορφη παρέα τους θα βρίσκονται οι δυναμικοί και ανατρεπτικοί Τζουμ.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Σφήττεια.

Silent Disco Party στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Στον Μεσογειακό Κήπο του ΚΠΙΣΝ, στήνεται ένα διαφορετικό πάρτι με πολλή μουσική, καθόλου ηχεία, fluo make-up και πολλά ασύρματα ακουστικά! Djs μιξάρουν ζωντανά διαφορετικά είδη μουσικής και το κοινό μπορεί να επιλέξει τι θα ακούσει στα ακουστικά του με το πάτημα ενός κουμπιού. Ένας πρωτότυπος τρόπος έκφρασης όπου όλοι μαζί (και μόνοι) χορεύουν και διασκεδάζουν σε ένα υπαίθριο club όπου -όταν βγουν τα ακουστικά- επικρατεί απόλυτη ησυχία. Τα Silent Disco πάρτι έγιναν ευρέως γνωστά στα μέσα της δεκαετίας του 2000 όταν εμφανίστηκαν στο Glastonbury Festival και από κει και πέρα τα κινητά “βουβά” πάρτι άρχισαν να εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο με μεγάλη επιτυχία.

DJ sets:

Panos Dimitropoulos (The Steams)

SoulSeduction

Face Painting: Moutzoures

Τοποθεσία: Μεσογειακός Κήπος

Πανσέληνος Ιουλίου και Αυγούστου στο Μουσείο Μαρία Κάλλας- Δωρεάν Εκδήλωση

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας και το ιστορικό Ωδείο Αθηνών υποδέχονται το κοινό για μία μουσική βραδιά με ελεύθερη είσοδο.

Στις 21 Ιουλίου από τις 20:00 έως τις 23:00 , οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να προμηθευτούν το απεριτίφ τους από το café του μουσείου, να περιηγηθούν στους εκθεσιακούς χώρους και να ανακαλύψουν τη ζωή και το έργο της μεγάλης ντίβας της όπερας.

Στον τρίτο όροφο, σπουδαστές του Ωδείου Αθηνών θα ερμηνεύσουν άριες και ντουέτα, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια αξέχαστη μουσική εμπειρία.

Οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις αποτελούν συνέχεια της ακαδημαϊκής και καλλιτεχνικής συνεργασίας του Μουσείου Μαρία Κάλλας με το Ωδείο Αθηνών -όπου ξεκίνησε να φοιτά η Μαρία Κάλλας το 1939- που έχει ως στόχο την ανάδειξη του Μουσείου ως χώρου άσκησης & ανάδειξης νέων μουσικών

Την ευθύνη του προγράμματος έχει αναλάβει ο Διευθυντής των Μουσικών Σχολών του Ωδείου Αθηνών, Φίλιππος Τσαλαχούρης.

Κυριακάτικες μελωδίες από την Φιλαρμονική Δήμου Βριλησσίων σε πλατείες και πάρκα των Βριλησσίων

Μια σειρά ανοιχτών για το κοινό συναυλιών σε πλατείες και πάρκα των Βριλησσίων τις Κυριακές του Ιουλίου ξεκινά η Φιλαρμονική του Δήμου.

Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Νίκου Βασιάδη, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Βριλησσίων τις επόμενες τέσσερις Κυριακές πλημμυρίζει με μουσική και όμορφες στιγμές χαλάρωσης, απόλαυσης και ψυχαγωγίας τις γειτονιές της πόλης μας.

Από τους σαγηνευτικούς ρυθμούς της jazz, έως τις διαχρονικές μελωδίες της διεθνούς pop σκηνής, το πρόγραμμα των συναυλιών σχεδιάστηκε για να δημιουργήσει μια αναζωογονητική μουσική ατμόσφαιρα.

Επόμενη εκδήλωση: Kυριακή 21 Ιουλίου στις 20:00 Πάρκο Μίκης Θεοδωράκης (πρ. ΤΥΠΕΤ)