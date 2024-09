Δωρεάν αυτό το Σαββατοκύριακο: 10+1 προτάσεις χωρίς είσοδο 6-8/9

Πού μπορείς να ψυχαγωγηθείς δωρεάν την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου και το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου και το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς με δωρεάν είσοδο την Παρασκευή και αυτό το Σαββατοκύριακο.

”Στα Θερινά τα Σινεμά” – Δωρεάν στην Πλατεία Αγ. Παρασκευής

Τα ωραιότερα λαϊκά τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου. Τα τραγούδια του σινεμά είναι το soundtrack που συνοδεύει τις αναμνήσεις των προηγούμενων και των επόμενων γενεών. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δήμου Αγίας Παρασκευής, στην κεντρική πλατεία. Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Μ. Ανδρουλιδάκης. Τραγούδι: Γ. Διονυσίου – Ασπ. Στρατηγού. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δήμου Αγίας Παρασκευής την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου.

Αναστασία – Δωρεάν στο Κηποθέατρο Παπάγου

Η μοναδική Αναστασία αποτελεί το φαινόμενο της ελληνικής δισκογραφίας και μία από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες της νέας γενιάς. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχει καταφέρει να κερδίσει την αγάπη του κόσμου με τις σαρωτικές διαμαντένιες & πλατινένιες επιτυχίες της. Μέχρι σήμερα, τα τραγούδια της συγκεντρώνουν δεκάδες εκατομμύρια streams & views. Την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2024 θα δώσει δωρεάν συναυλία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παπάγου – Χολαργού.

Goethe-Institut Athen – Ποικίλο και πλούσιο πρόγραμμα για παιδιά, εφήβους και ενήλικες

Το Goethe-Institut Athen προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να γιορτάσουν μαζί του το ξεκίνημα της καινούργιας σχολικής χρονιάς και να κερδίσουν θέσεις σε γλωσσικά τμήματα και εξετάσεις. Το Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, θα ξεκινήσει ένα ποικίλο και πλούσιο πρόγραμμα για παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Vangelis Patsialos

Μπορείτε να επισκεφθείτε τους χώρους του Goethe-Institut Athen και γνωρίστε από κοντά το ποικίλο και πολυδιάστατο έργο του. Οι εκπρόσωποι του Ινστιτούτου θα είναι στη διάθεσή σας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας για να σας ενημερώσουν για τα μαθήματα, την απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας και τις δυνατότητες για σπουδές και έρευνα στη Γερμανία. Μπορείτε μάλιστα να επωφεληθείτε από τις ειδικές τιμές -μόνο για αυτήν την ημέρα– και κερδίστε υποτροφίες για συμμετοχή σε γλωσσικά τμήματα και εξετάσεις. Περισσότερα στο.goethe.de.

Ο Δημήτρης Μπάσης δωρεάν στο Ανοιχτό Θέατρο Άλσους Βεΐκου

Ο Δημήτρης Μπάσης φέτος το καλοκαίρι, παρουσιάζει μία μουσική παράσταση που τα έχει όλα: μεγάλες επιτυχίες από την προσωπική του δισκογραφία, τραγούδια κορυφαίων δημιουργών, μοναδικές ερμηνείες, αληθινή ψυχαγωγία και νοσταλγία. Το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου στο Ανοιχτό Θέατρο Άλσους Βεΐκου θα απολαύσουμε τα τραγούδια του. Συμμετέχει η Kalliope.

String Demons – Δωρεάν στο Θέατρο Ρεματιάς

Οι String Demons, το τόσο χαρακτηριστικό ντουέτο εγχόρδων που έχει ξεχωρίσει με τις μουσικές του προτάσεις αλλά και τα εκρηκτικά του live, έρχεται το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι, με μία εμφάνιση όπου θα παρουσιάσουν κομμάτια από το νέο τους άλμπουμ Τheãtrika, κομμάτια κλασικής μουσικής αλλά και ροκ, παραδοσιακά, δικά τους τραγούδια και διασκευές που έχουν αγαπηθεί , μεγάλους Έλληνες συνθέτες αλλά και πολλά απρόβλεπτα που μόνο αυτοί τολμούν να παίξουν με ένα βιολί και ένα τσέλο.

Το μοναδικό στο είδος του είδος του, ντουέτο εγχόρδων που αποτελείται από τα αδέρφια Λυδία και Κωνσταντίνος Μπουντούνης, συμπρωταγωνίστησε με την Ελένη Ράντου τις δύο τελευταίες θεατρικές σεζόν, στη μεγάλη επιτυχία “Το Πάρτυ της Ζωής μου” ενώ ακούραστοι συμμετείχαν και στην εξίσου πετυχημένη παιδική παράσταση “Ραπουνζέλ Χωρίς Παραμύθι” του Ηλία Καρελλά, συνθέτοντας τη μουσική και τα τραγούδια. Τις δύο παραστάσεις έχουν παρακολουθήσει πάνω από 170.000 θεατές.

Γιώργος Κεβρεκίδης – Δωρεάν εικαστική έκθεση στο καφέ του Αρχαιολογικού

Στο χώρο του καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, θα φιλοξενηθεί η ατομική έκθεση του Γιώργου Κεβρεκίδη με τίτλο “Αναθήματα-οδοδείκτες εικαστικής πορείας”. Οι συνήθως αυτοσχέδιες κατασκευές που περιλαμβάνουν εικόνες, λιβανιστήρια και ενίοτε αναμμένα καντήλια, γνωστές ως παρόδια εικονοστάσια και προσκυνητάρια, έχουν έλξει από το 2015 τον μηχανικό και εικαστικό Γιώργο Κεβρεκίδη. Βρήκε στο θέμα αυτό τον ανθρώπινο παράγοντα που υποκίνησε τη δημιουργία τους: ως θύμα ή ως θύματα μοιραίων αυτοκινητικών δυστυχημάτων που στοίχισαν ζωές, ως μέλος ή ως μέλη της οικογένειας ή των οικογενειών τους, ως σχεδιαστή ή ως δημιουργό των μνημείων, ως σχέση διαρκούς οδυνηρής παρουσίας. Συγκέντρωσε και εξακολουθεί να εντοπίζει πληθώρα τύπων που, χάρη στον φωτογραφικό φακό, δικό του ή φίλων του, απαρτίζουν σύνταγμα (corpus) μοναδικό, μαρτυρία πολιτιστική της περιοχής και της εποχής τους.

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2024 Δήμου Περιστερίου με δωρεάν εκδηλώσεις στο Άλσος Περιστερίου

Ο Δήμος Περιστερίου διοργανώνει και φέτος τις θεσμοθετημένες εκδηλώσεις “Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2024” στο ομορφότερο Άλσος της Αττικής, στο Άλσος Περιστερίου – Στάση Μετρό “Ανθούπολη”. Ώρα έναρξης 20:00, με είσοδο ελεύθερη! Δείτε τι αναμένουμε για το ΠΣΚ.

Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΑΝΟ. Ένα μελωδικό ταξίδι μέσα από τα τραγούδια του ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΑΝΟΥ. Μονοπάτια που περνούν από την ποίηση, τον έρωτα και τους καημούς των ανθρώπων. Τραγούδια αγαπημένα που χρόνος τα παλιώνει, χωρίς όμως να τα φθείρει. Τραγούδια που σφράγισαν τις προσωπικές μας στιγμές, όταν τα δικά μας λόγια δεν αρκούσαν.

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ. Μια συναυλία με τα πιο γνωστά τραγούδια από τις αγαπημένες μας ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Μια βραδιά με πολύ κέφι, τραγούδι και χορό για μικρούς και μεγάλους.

Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου

MEGA CINEMA ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ “ΦΟΝΙΣΣΑ” – Ελληνική Δραματική 2023 | Έγχρ. | Διάρκεια: 97′. Σε ένα νησί του 1900, η χήρα Χαδούλα, πολύτεκνη μάνα και γιαγιά, γίνεται βρεφοκτόνος κοριτσιών θέλοντας να τα σώσει από τη σκληρή μοίρα που τα περιμένει. Σκηνοθεσία: Εύα Νάθενα. Σενάριο: Κατερίνα Μπέη. Με τους: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Μαρία Πρωτόπαππα, Έλενα Τοπαλίδου, Πηνελόπη Τσιλίκα, Γεωργιάννα Νταλάρα, Χρήστος Στέργιογλου, Στάθης Σταμουλακάτος, Δημήτρης Ήμελλος, Χριστίνα Μαξούρη, Όλγα Δαμάνη, Αγορίτσα Οικονόμου, Μιχάλης Οικονόμου, Βερόνικα Δαβάκη, Νίκη Παπανδρέου, Μάνια Παπαδημητρίου, Μαρία Σκουλά, Γιάννης Τσορτέκης, Γαλήνη Χατζηπασχάλη.

Queen Symphonic – Δωρεάν συναυλία στο ΚΠΙΣΝ

Στις 8 Σεπτεμβρίου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία της ΕΡΤ, θα παρουσιάσουν στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ όλες τις μεγάλες επιτυχίες των Queen, ενός από τα πιο επιτυχημένα rock γκρουπ στην ιστορία. Τραγούδια που σημάδεψαν για πάντα τη rock μουσική, όπως τα “We will rock you”, “We are the champions”, “The show must go on”, “Bohemian rhapsody”, “I want to break free”, “Another one bites the dust”, “I want it all” και πολλές ακόμη επιτυχίες, θα αποδοθούν συμφωνικά, με απόλυτο σεβασμό στο πρωτότυπο μουσικό κείμενο, από τον συνθέτη Αχιλλέα Γουάστωρ. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σε μουσική διεύθυνση Γιάννη Χατζηλοΐζου και διδασκαλία χορωδίας Μιχάλη Παπαπέτρου. Τοποθεσία: Ξέφωτο.

Rob Putseys – “Too Human this World”

Η Blank Wall Gallery ξεκινάει τις εκθέσεις για την περίοδο 2024-2025 με την ατομική έκθεση του Rob Putseys. Επιμέλεια Έκθεσης: Μάρκος Δολόπικος

Ο Rob είναι από το Βέλγιο, όμως περνάει λίγο χρόνο στην Ελλάδα κάθε χρόνο και είναι αυτοδίδακτος φωτογράφος δρόμου. Προσπαθεί να πιάσει τους ανθρώπους όπως είναι, χωρίς κανενός είδους σκηνικά. Κορυφαία προτεραιότητά του αποτελεί η προσέγγιση των ανθρώπων πάντα με σεβασμό.

Ο Putseys έχει το μάτι του ενσυναίσθητου θεατή: καθαρή φωτογραφία δρόμου, που πάντα αναζητά την ουσιαστική αποφασιστική στιγμή και με σεβασμό προς το θέμα. Είναι απλώς ένας άνθρωπος με κάμερα και ενδιαφέρεται, πέρα από την αίγλη και τον πλούτο, για τους απλούς ανθρώπους, που ζουν σε δύσκολες συνθήκες, αλλά διατηρούν την αξιοπρέπειά τους. Θέλει να πάρει μια γεύση από τα όνειρα, τις προσδοκίες και τα συναισθήματά τους. Προσπαθεί οι φωτογραφίες του να μην έχουν πολλή επεξεργασία και περιορίζεται να κάνει μόνο μικρές αισθητικές παρεμβάσεις.