Δωρεάν αυτό το Σαββατοκύριακο: 8 προτάσεις χωρίς είσοδο 10-12/1

Πού μπορείς να ψυχαγωγηθείς δωρεάν την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου και το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Ιανουαρίου στην Αθήνα.

Πρώτες μέρες του 2025 και συνεχίζουμε να σας προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες, για την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου και το διήμερο 11 και 12 Ιανουαρίου στην Αθήνα.

Ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Διάβασε μερικές ιδέες για το τι μπορείς να κάνεις το δεύτερο σαββατοκύριακο του Ιανουαρίου χωρίς πορτοφόλι.

Συζήτηση με τον Στέλιο Ράμφο και την Άννα Διαμαντοπούλου

Την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2025 στις 19.00 ο φιλόσοφος και συγγραφέας Στέλιος Ράμφος συναντά την πολιτικό Άννα Διαμαντοπούλου στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή για μια συζήτηση με θέμα “Πώς επηρεάζουν οι κλασσικοί Έλληνες την σκέψη ενός σύγχρονου πολιτικού ηγέτη”.

Μια αξιόλογη προσωπικότητα της πολιτικής ζωής του τόπου, η Άννα Διαμαντοπούλου, συναντά την φιλοσοφική σκέψη του Στέλιου Ράμφου σε μια συζήτηση που θα συντονίσει ο Θανάσης Λάλας, συγγραφέας της σειράς βιβλίων “Πίνοντας καφέ με τους Σωκράτη, Πλάτωνα και Αριστοτέλη”. Ο διάλογος αυτός συνεχίζεται 2.500 χρόνια μετά, με το ίδιο ενδιαφέρον, πιο επίκαιρος από ποτέ. Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη ηλεκτρονική προκράτηση στο goulandris.gr (Κάθε άτομο μπορεί να κρατήσει έως και 2 θέσεις).

Αχιλλέας Χρηστίδης “Τοπιογραφία” – Δωρεάν έκθεση ζωγραφικής

Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), διοργανώνει, έως 23 Φεβρουαρίου 2025 στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, την έκθεση “Τοπιογραφία” του Αχιλλέα Χρηστίδη, η οποία παρουσιάζει τις τοπιογραφίες που δημιούργησε ο καλλιτέχνης τα τελευταία είκοσι έτη (2004-2024).

Κάθε τοπίο του Αχιλλέα Χρηστίδη είναι ένα πλάνο, ένα καρέ, ένα στιγμιότυπο, ο κρίκος μιας μεγάλης αδιάσπαστης αλυσίδας. Το ένα έχει ανάγκη το άλλο, όχι για να υπάρξουν ή να μεταδώσουν τη συγκίνηση, αλλά για να συγκροτήσουν μια συνολική αφήγηση, μια Τοπιογραφία. Και η σημασία μιας αναδρομικής έκθεσης που συγκεντρώνει μια επιλογή από την Τοπιογραφία του Χρηστίδη των τελευταίων είκοσι ετών (2004-2024), είναι ακριβώς αυτή: ότι σου δίνει τη δυνατότητα να περιπλανηθείς στα τοπία του, να μετακινηθείς από το ένα στο άλλο, με τον εκθεσιακό χώρο να μεταμορφώνεται κι αυτός σε τοπίο.

21 καλλιτέχνες εμπνέονται από το παιχνίδι – Δωρεάν έκθεση

Τελευταία ευκαιρία την εικαστική έκθεση “παῖς παιχνίδι – toystories” που φιλοξενείται έως τις 10 Ιανουαρίου 2025, στο Πολιτιστικό Κέντρο “Μελίνα” του Δήμου Αθηναίων – με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.

Η έκθεση είναι το αποτέλεσμα μιας ομάδας 21 καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι εμπνέονται από το παιχνίδι, τόσο με την κυριολεκτική του έννοια, όσο και με τις αποχρώσεις που παίρνει όταν επιδρά στην τέχνη ως υπονοούμενο και στην ζωή των μεγάλων ως ανάμνηση. Παίζοντας με τα δικά τους μεταφορικά και δημιουργικά “παιχνίδια” προσεγγίζουν την σχέση του ανθρώπου με το παιχνίδι και αναδεικνύουν τα φανταστικά, εννοιολογικά και δημιουργικά χαρακτηριστικά του.

Το παιχνίδι, σαν μια αρχέγονη γλώσσα που ο άνθρωπος μιλά από την αυγή της ύπαρξής του, είναι έννοια αλληλένδετη με το παιδί. Το ένα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο. Χαρά, δημιουργία, ψυχαγωγία, μάθηση, κοινωνικοποίηση. “Ήτανε δύσκολοι καιροί. Αλλά αφού είχαμε το παιχνίδι, είχαμε τα πάντα.” γράφει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος συμπυκνώνοντας στην φράση του την σημαντική αξία του παιχνιδιού στην ζωή των παιδιών. Παις παιχνίδι.

«Prop Objects» – Δωρεάν στο Κέντρο Τεχνών

Την πρώτη ατομική έκθεση της Αντιγόνης Πασίδη στην Ελλάδα, με τίτλο «Prop Objects», παρουσιάζει ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), έως τις 2 Φεβρουαρίου 2025, στο Κέντρο Τεχνών, σε επιμέλεια Χριστόφορου Μαρίνου.

Την κατασκευαστική ειλικρίνεια της λαϊκής αρχιτεκτονικής αναζητά και επιχειρεί να μεταφέρει η εικαστικός Αντιγόνη Πασίδη στις γλυπτικές εγκαταστάσεις, τις φωτογραφίες και τα ψηφιακά κολάζ που παρουσιάζει στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων.

Η ερευνητική πρόταση της Πασίδη εξετάζει τις «ανωμαλίες» της ανώνυμης αρχιτεκτονικής, εστιάζοντας σε πρόχειρες και συνήθως εφήμερες κατασκευές που παρεκκλίνουν από τον κανόνα, με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τα μαντριά και τις καλύβες των μετακινούμενων κτηνοτρόφων, και τις αυτοσχέδιες κατοικίες σε κοινοβιακές κοινότητες, όπως εκείνη του Riverbed στην Ανδαλουσία, που φωτογράφισε επανειλημμένα ο Ben Murphy. Αυτές οι ευρηματικές παρεμβάσεις στο αστικό και φυσικό τοπίο αποδεικνύονται ιδιαίτερα διαφωτιστικές, καθώς μας βοηθούν να επαναπροσδιορίσουμε το κτίζειν σε συνάρτηση με το κατοικείν και το σκέπτεσθαι.

Ομαδική έκθεση “It’s the most wonderful time of the year!” – Δωρεάν στη Γκαλερί Σκουφά

Τελευταία ευκαιρία για να δεις την ομαδική έκθεση με τίτλο “It’s the most wonderful time of the year!”. Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα Ελλήνων και ξένων συνεργατών της Γκαλερί Σκουφά, καθώς και έργα παλαιών γνωστών καλλιτεχνών. Για ακόμα μια χρονιά οι καλλιτέχνες εμπνέονται από τη γοητεία των γιορτινών ημερών και δημιουργούν έργα τα οποία καλούν τον θεατή να ανακαλύψει ιστορίες και να γίνει μέρος μιας ζωντανής αφήγησης. Τοπία, πρόσωπα, χρώματα και μέρη ονειρικά, γίνονται αφετηρία μιας γιορτινής συνάντησης. Μέχρι και τις 11 Ιανουαρίου 2025.

Ομαδική έκθεση “Ξεχωριστά / από το Σήμερα και το Χθες”

Η Αίθουσα Τέχνης “Αστρολάβος- Δεξαμενή” φιλοξενεί Ομαδική Έκθεση με τίτλο: ” Ξεχωριστά / από το Σήμερα και το Χθες “, μια έκθεση με πολύ ιδιαίτερα έργα ζωγραφικής και γλυπτικής σύγχρονων και παλαιότερων Ελλήνων Δημιουργών.

Έργα Τέχνης συλλεκτικής αξίας παλαιότερων καλλιτεχνών, συνδιαλέγονται με έργα σύγχρονων σπουδαίων δημιουργών με ιδιαίτερο χαρακτήρα και αισθητική. Έργα με πολύ διαφορετικό ύφος που απηχούν διαφορετικές εποχές της Νεοελληνικής Τέχνης που συνομιλούν μεταξύ τους και εκφράζουν τόσο τα ρεύματα που άνθισαν στην κάθε εποχή όσο και το προσωπικό ύφος του κάθε δημιουργού, με κύριο γνώμονα πάντα τη δύναμη των ζωγραφικών και γλυπτικών αξιών των καλλιτεχνών αυτών που ξεχώρισαν. Αίθουσα Τέχνης «Αστρολάβος – Δεξαμενή» ( Ξανθίππου 11, Κολωνάκι, τηλ: 210 7294342, Τρίτη–Παρασκευή: 12.00–16.00 και 17.00–20.00, Σάββατο 11.00–15.00).

Κινηματοθέατρο “Κώστας Γαβράς” – πρόγραμμα Ιανουάριος 2025 – Δωρεάν προβολές

Δωρεάν κινηματογράφος, παιδικές ταινίες, καραγκιόζης και μαριονέτες στο Κινηματοθέατρο “Κώστας Γαβράς” Δήμου Περιστερίου.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων:

Σάββατο, 11 Ιανουαρίου

17:00 – Παιδική Ταινία: “Toy Story 4”

Αμερικανικό animation, 2019, Διάρκεια: 100′, μεταγλωττισμένη

19:00 – Κινηματογραφική Προβολή: “Το χρονικό ενός εφήμερου έρωτα”

Γαλλική δραματική κομεντί, 2022, Διάρκεια: 100′

Κυριακή, 12 Ιανουαρίου

12:00 – Παράσταση Καραγκιόζη: “Ο Καραγκιόζης και το καταραμένο φίδι” από το Θέατρο Σκιών Σπυρόπουλου

17:00 – Παιδική Ταινία: “Toy Story 4”

Αμερικανικό animation, 2019, Διάρκεια: 100′, μεταγλωττισμένη.

Μιχάλης Μανουσάκης – “Τέχνη Νοημοσύνη. Αναδρομή σαν μισή ανάσα” Christos Simatos

Μιχάλης Μανουσάκης έκθεση “Τέχνη Νοημοσύνη. Αναδρομή σαν μισή ανάσα”

Ο Μιχάλης Μανουσάκης παρουσιάζει την έκθεση “Τέχνη Νοημοσύνη. Αναδρομή σαν μισή ανάσα”, μια πολυδιάστατη αναδρομή στη μακρόχρονη πορεία του στην τέχνη, που οργανώνεται υπό την αιγίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, του Υπουργείου Πολιτισμού και του ΟΠΑΝΔΑ.

Η έκθεση συγκεντρώνει περίπου 200 έργα που εκφράζουν τις προσωπικές του αγωνίες, συγκινήσεις και αναζητήσεις και καλύπτουν την περίοδο 1969-2024: έργα παλιά και νέα – κάποια από τα όποια παρουσιάζονται για πρώτη φορά-, ζωγραφικά έργα, γλυπτά, εγκαταστάσεις, βίντεο, παιχνίδια και έργα φίλων. Στην αίθουσα “Νίκος Κεσσανλής” της ΑΣΚΤ, ο καλλιτέχνης αποτυπώνει τις σκέψεις του μέσα από ένα ταξίδι αφηγήσεων, χρωμάτων, ρυθμών και εικόνων που αντηχούν τον βαθύτερο ψυχισμό του.